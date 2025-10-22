Sanidad alarga el proyecto de obras del ambulatorio de la calle Gerona en Alicante

La Conselleria de Sanidad ha ampliado en cinco millones de euros el presupuesto para la reforma integral que se ejecuta desde hace más de dos años y medio en el edificio del centro sanitario integrado de la calle Gerona en Alicante. Los trabajos comenzaron en marzo de 2023 con un plazo inicial de 30 meses que, por lo tanto, ya ha expirado. Desde su inicio, se han mantenido en una zona del mismo las consultas de Atención Primaria y los médicos que atienden allí a los pacientes han manifestado a este diario su temor a que se produzca un derrumbe como el que hace unos días costó la vida a varias personas en el centro de Madrid.

Lo cierto es que la complejidad de los trabajos ha obligado a la Generalitat a ampliar los plazos, puesto que la obra, de acuerdo al proyecto inicial, tendría que haber terminado en septiembre. Consultadas fuentes del departamento que dirige Marciano Gómez, destacan, en cuanto a la ampliación de plazos, que "estando en ejecución las obras, se ha propuesto la modificación del contrato de las mismas".

La Generalitat afirma que se amplían plazos para incluir refuerzos estructurales y mejoras en los sistemas de ventilación

Circunstancias sobrevenidas

Esta modificación, añaden, "tiene como finalidad incorporar actuaciones no previstas en el proyecto original, derivadas de circunstancias sobrevenidas durante la ejecución de las obras. Entre ellas, se incluyen refuerzos estructurales, adecuaciones técnicas, mejoras en los sistemas de ventilación por razones sanitarias y ajustes en la planificación de fases para compatibilizar la obra con el funcionamiento del centro y garantizar la seguridad de pacientes y personal del centro".

El presupuesto total tras la modificación asciende a 16,5 millones de euros, es decir, cinco más frente a 11,4 iniciales, en el marco del Plan de Infraestructuras Sanitarias. Respecto a la inquietud por la seguridad del edificio mostrada por los facultativos, añaden que "las obras del centro de la calle Gerona, como todas las obras, cuentan con una dirección de obra y técnicos de seguridad y salud que velan por la seguridad tanto del personal de la obra como de los profesionales del centro y los pacientes".

Aspecto del ambulatorio de la calle Gerona, en Alicante, este miércoles / Alex Domínguez

Los médicos de Atención Primaria que se vieron obligados a seguir pasando consulta en el ambulatorio consideran desde el principio incompatible una reforma de tal calado con la atención a los pacientes pese a que se hayan tomado medidas de aislamiento.

Fueron los únicos que se quedaron ya que Sanidad trasladó temporalmente hasta el Hospital de Sant Joan, a 8 kilómetros de distancia, 14 especialidades por el cierre temporal del céntrico ambulatorio.

Futuro: área de salud mental y urgencias las 24 horas El proyecto inicial incluía mejoras cualitativas en el ambulatorio como una nueva área de salud mental, que ocupará la cuarta planta del edificio. Asimismo, habrá áreas de Atención al Usuario, Médica, Quirúrgica y del Aparato de la Mujer, de Salud Bucodental, de Radiología y de Laboratorio. También está previsto poner en servicio un Punto de Atención Continuada (PAC) para atender las urgencias durante 24 horas, que será el quinto del Departamento de Salud Alicante-Sant Joan d’Alacant.

Retraso

Facultativos que trabajan allí han expuesto a este diario que las obras están muy retrasadas. "El edificio está todo roto salvo la fachada. Queda el trozo donde pasamos consulta por la calle Jerusalén. Después de lo que ha pasado en Madrid da miedo. Hay mucho polvo y vienen pacientes respiratorios. Era una obra para tres años (inicialmente Sanidad dijo 30 meses) pero tal y como está el inmueble durará más de cinco años. Por dentro está todo abajo, no han empezado a reconstruir. Se ve todo destrozado", señala un médico que prefiere no dar su nombre, quien afirma que la obra ha estado "parada unos meses por un problema estructural".

De hecho, sostiene que este pasado verano los médicos de Primaria tendrían que haberse trasladado ya a la parte nueva, que aún no existe.

Aspecto que presenta el interior del recinto sanitario, este miércoles / Alex Domínguez

El Sindicato Médico ha recogido numerosas quejas de profesionales del centro. "Están desesperados. Hemos protestado por activa y por pasiva, porque no son condiciones para poder trabajar. Cualquier día tenemos un disgusto. De hecho, ya ha habido algún susto", ha explicado a este diario el delegado Rafael Pérez, quien recuerda que era una obra de algo más de dos años, que "está muy verde".

Alarma antiincendios

El pasado mes de junio, el polvo de la obra activó la alarma antiincendios. Una falsa alarma que provocó el desalojo de la docena de médicos que se encontraban en su puesto de trabajo y de los pacientes que estaban atendiendo.

Los profesionales solicitaron desde un principio su traslado a otros locales durante la obra "pero les salía caro" (a Sanidad). El sindicato cree que otra opción habría sido repartir el cupo de población entre otros centros de salud del departamento temporalmente, "para hacer la obra como Dios manda y sin molestar a nadie".

Otro aspecto de la obra en el edificio de 1952 / Alex Domínguez

Se trata de una obra compleja, en pleno centro de Alicante, en un inmueble que se construyó en 1952. Una de las primeras actuaciones fue la retirada total de las placas de fibrocemento existentes en algunas zonas de la cubierta general del edificio.