El tiempo en Alicante: el calor no da tregua y el termómetro vuelve a rozar los 31 grados en la provincia

La provincia de Alicante afronta un miércoles estable y soleado, con cielos poco nubosos y algunos intervalos de nubes altas. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las mínimas subirán ligeramente, mientras que las máximas apenas variarán, manteniendo el ambiente cálido y casi veraniego.

El viento del oeste soplará con intensidad moderada, sobre todo en el interior, y favorecerá el ascenso térmico por el conocido efecto foehn, un fenómeno que seca y calienta el aire al descender hacia la costa. Este episodio deja en la provincia un ambiente seco, cielos despejados y valores que en algunos puntos rozan los 31 grados. Además, las noches tropicales, con mínimas por encima de los 20 grados, seguirán siendo protagonistas en el litoral alicantino, un signo más de un octubre que se resiste a dejar el verano atrás.

Alicante vuelve al verano: la playa del Postiguet se llena de vida en pleno octubre / Alex Domínguez

El tiempo en Alicante

Día soleado y cálido en la capital alicantina, con cielos despejados y temperaturas que oscilarán entre los 21 y 30 grados. El viento del noroeste soplará con rachas moderadas por la mañana, girando al oeste y perdiendo fuerza por la tarde, en una jornada estable, luminosa y de pleno sabor veraniego.

El tiempo en Elche

Jornada soleada y templada en Elche, con cielos despejados y temperaturas que irán de los 20 a los 30 grados. El viento del noroeste soplará con rachas moderadas por la mañana, cambiando al oeste y suavizándose durante la tarde. Un día estable y cálido, más propio del verano que de finales de octubre.

El tiempo en Benidorm

Día tranquilo y luminoso en Benidorm, con cielos poco nubosos y temperaturas que oscilarán entre los 21 y 28 grados. El viento del oeste y suroeste soplará moderado durante la tarde, manteniendo una sensación térmica suave y agradable junto al mar, ideal para disfrutar del paseo marítimo o de la playa sin calor excesivo.

El tiempo en Elda

Cielos poco nubosos y ambiente seco y cálido en Elda, con temperaturas entre 16 y 27 grados. El viento del noroeste soplará con rachas de hasta 30 km/h por la mañana, perdiendo fuerza a lo largo del día. Una jornada estable y luminosa, con un clima más propio del interior en verano que del otoño.

El tiempo en Torrevieja

Día soleado y cálido en Torrevieja, con cielos despejados y temperaturas que oscilarán entre los 20 y 29 grados. El viento del noroeste soplará moderado a primeras horas, girando al oeste por la tarde y dejando un ambiente agradable y veraniego en el litoral salinero.

El tiempo en Orihuela

Jornada soleada y calurosa en Orihuela, con cielos despejados y temperaturas entre 20 y 30 grados. El viento del noroeste soplará moderado por la mañana, girando al oeste y perdiendo intensidad por la tarde. Un día estable y veraniego, con sensación térmica alta en las horas centrales.

El tiempo en Alcoy

Cielos con nubes altas a primera hora y ambiente templado en Alcoy, con temperaturas entre 16 y 24 grados. El viento del oeste soplará moderado, con rachas que alcanzarán los 25 km/h al final del día. Una jornada estable y agradable, típica del interior alicantino en otoño.

El tiempo en Dénia

Día luminoso y templado en Dénia, con cielos poco nubosos y temperaturas que oscilarán entre los 20 y 29 grados. El viento del oeste soplará suave durante toda la jornada, dejando un ambiente agradable y estable junto al mar, perfecto para disfrutar del paseo marítimo o las terrazas.

El tiempo en España

Jornada marcada por la inestabilidad en el noroeste, donde la Aemet prevé lluvias persistentes y rachas muy fuertes de viento en Galicia, Asturias y Cantabria. En el resto del país, los cielos estarán nubosos con claros en el Mediterráneo y Baleares, mientras que en el sur tenderá a despejar. Las temperaturas se mantienen estables, con mínimas en ligero ascenso, y el viento del oeste y suroeste soplará con fuerza en el norte y zonas de montaña.