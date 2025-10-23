El Ayuntamiento de Alicante insiste en el rechazo al centenario del cine Ideal: “Se tiene que demostrar la relevancia del acto”

La celebración del centenario del antiguo cine Ideal no cuenta con buenos augurios. Según ha insistido este jueves la concejala de Ocupación de Vía Pública, Cristina Cutanda, para que se celebre este acto “en una avenida tan emblemática como la de la Constitución”, los organizadores deben ir “de la mano de alguna de las concejalías del Ayuntamiento de Alicante” y “demostrar la relevancia de este acto”.

La edil ha hecho estas declaraciones ante la prensa después de acudir al acto de entrega de los Premios Promoción de la Salud, que la misma Cutanda ha introducido en calidad de concejala de Sanidad. Sobre el antiguo cine Ideal, ubicado en la céntrica avenida de la Constitución, el 10 de octubre se cumplió el centenario del estreno de este equipamiento y las entidades Salvem l’Ideal y Unir Alacant habían propuesto la conmemoración de la efeméride con un acto cultual.

En concreto, ambas organizaciones solicitaron la proyección, en la fachada del edificio, del cortometraje Tribulaciones, del actor norteamericano Harold Lloyd, que fue la primera película que se emitió en el antiguo equipamiento ahora hace 100 años.

El acto estaba previsto para el sábado 8 de noviembre, pero desde la Concejalía de Ocupación de Vía Pública se rechazó, en primera instancia, la solicitud de autorización por “la potencial obstaculización que puede suponer tal actividad para el correcto desarrollo de los servicios públicos, el beneficio cultural, económico o promocional para que la ciudad de Alicante pueda representar la actividad o la incomodidad que pueda suponer para el libre uso de las vías públicas para el resto de ciudadanos”.

Por otra parte, desde el departamento citado se aludía la intención de “evitar la saturación de una zona concebida como corredor peatonal de gran capacidad, en referencia a la avenida de la Constitución, donde estaba previsto celebrar el acto, dado que es la ubicación del antiguo equipamiento, hoy en desuso y propiedad de una empresa que pretende convertirlo en un hotel. Este desenlace depende de la licencia del Ayuntamiento de Alicante, que está a la espera de ser tramitada.

Ante estos argumentos, los organizadores recordaron que la avenida de la Constitución ha sido escenario de eventos masivos, como el de la coca de mollitas gigante del pasado sábado.

Por su parte, el Ayuntamiento justificó la celebración de estos actos debido a que contaban con apoyo institucional. En este sentido, este jueves Cutanda ha señalado que para que los organizadores cumplan con la ordenanza deben de “ir de la mano de alguna de las concejalías del Ayuntamiento de Alicante”. Preguntada sobre si el consistorio estaría dispuesto a acompañar este acto, la concejala ha indicado que los organizadores “tienen que tener la autorización del propietario del edificio” para poder llevar a cabo la proyección del cortometraje en su fachada.

Reacción

Desde Salvem l’Ideal, una de las entidades organizadoras del acto, consideran que los argumentos de la concejala son “una excusa”, ya que en la avenida de la Constitución “se han hecho muchos actos que saturaban completamente” la calzada. "Una vez desmentida esta razón han buscado otra", dicen en referencia a la exigencia de que el acto tenga "relevancia".

La Concejalía de Ocupación de Vía Pública dio un plazo de 10 días de alegaciones a los organizadores para presentar una propuesta alternativa para la celebración del acto. Según ha dicho Cutanda, no le “consta” que hayan llegado alegaciones.