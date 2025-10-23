Barcala pone fecha a la peatonalización de la plaza del Ayuntamiento de Alicante

La peatonalización de la plaza del Ayuntamiento de Alicante avanza, según ha afirmado el alcalde Luis Barcala. Tras la entrega de los Premios Promoción de la Salud, el regidor ha sido preguntado por los medios de comunicación sobre la fecha concreta en la que culminará este proyecto.

El alcalde, tal como ya avanzó en el debate sobre el estado de la ciudad, celebrado el 13 de octubre, ha recordado que el proyecto tendrá dos fases: uno para cerrar el paso de vehículos privados y otro en el que se garantizará el cierre definitivo al tráfico. Barcala ha asegurado que la primera fase es “inmediata”, “antes de que finalice el año”.

A su vez, el alcalde de Alicante ha dicho que intentarán que esta primera fase “coincida” con las fechas de Navidad “para que se pueda disfrutar de esa peatonalización, si no total, casi total”. En la plaza del Ayuntamiento, durante las fechas navideñas, se desarrollan actividades y luce el belén gigante, muy visitado en estas fechas por la ciudadanía.

Según el pliego de prescripciones técnicas, el “transporte, montaje, mantenimiento y restauración” de sus figuras se debe llevar a cabo entre el 15 de noviembre y el 7 de enero. El año pasado el belén gigante fue inaugurado entre estas fechas, el 7 de diciembre.

Segunda fase sin concretar

Sobre la segunda fase de peatonalización de la plaza, en la que el tráfico quedaría directamente cerrado, eliminando también el transporte público, Barcala ha afirmado que se aplicará “inmediatamente después”, pero no ha dado fechas concretas. Según ha argumentado, la peatonalización total se llevará a cabo “cuando esté readaptado todo el sistema de distribución del transporte urbano”, ya que lo que le “preocupa” es “la redistribución y el flujo del transporte urbano”. Este aspecto, asegura, “es la clave de todo”, porque “el transporte público hay que garantizarlo”.

En el debate sobre el estado de la ciudad, Barcala celebró que “el próximo año la plaza estará cerrada al tráfico y será para disfrute de todos los ciudadanos”. Cabe recordar que esta iniciativa tiene su origen en el cierre del tráfico tras la caída de cascotes de grandes dimensiones desde la fachada del edificio consistorial.

Este suceso, que no provocó daños humanos, se produjo en octubre de 2024, y en enero de este año el Ayuntamiento anunció la voluntad de cerrar definitivamente el tráfico. Las obras se comprometieron para este 2025, pero no finalizarán en el año señalado.

Una de las curiosidades derivadas de esta iniciativa fue la reapertura al tráfico de la plaza del Ayuntamiento en enero. Barcala recordó sus críticas al tripartito de izquierdas que gobernó la ciudad entre 2015 y 2018 por cerrar la céntrica avenida de la Constitución al tráfico “con cuatro maceteros”.

La peatonalización de la plaza del Ayuntamiento se garantizó, entre octubre y enero, precisamente con maceteros, hecho que hizo que el alcalde decidiera reabrir el tráfico hasta que el proyecto de peatonalización se consolide. A día de hoy, la fecha de la culminación definitiva de la iniciativa, con la retirada del transporte público, sigue sin estar clara, dado que el alcalde ha señalado que se hará “inmediatamente” después de que acabe el año, pero no ha hecho más concreciones.