‘Espartal’: el sorprendente bosque de esparto que ya puede visitarse en Alicante

Desde la tarde de este jueves Casa Mediterráneo y la plaza del arquitecto Miguel López ofrecen una imagen completamente distinta a la habitual. Los viandantes que crucen la explanada frente a la antigua estación de Benalúa descubrirán un nuevo paisaje suspendido sobre sus cabezas: un bosque singular, hecho de fibras naturales, que parece flotar sobre la plaza.

El proyecto, titulado ‘Espartal’, se ha inaugurado este jueves en un acto al que han asistido el alcalde de Alicante, Luis Barcala, el director general de Casa Mediterráneo, Andrés Perelló, y el concejal Antonio Peral. La estructura podrá visitarse hasta el 14 de noviembre y forma parte del Festival de Arquitectura Urbana TAC! 2025, que este año ha convertido Alicante en una de sus dos sedes nacionales.

Diseñado por los estudios ELE Arkitektura y GA Estudio, junto a los arquitectos Florencia Galecio y Juan Gubbins, con la colaboración de Xaviera Gleixner, el pabellón se alzó con el primer premio del festival organizado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la Fundación Arquia y el Ayuntamiento de Alicante.

Cielo vegetal

Lo que el público encuentra al acceder a la plaza es una gran cubierta suspendida de haces de esparto que filtra la luz natural y genera una sombra densa sobre el pavimento. Este techo vegetal modifica la temperatura del entorno y convierte el espacio en un refugio urbano donde descansar o contemplar el entorno desde una nueva perspectiva.

‘Espartal’ reinterpreta un material profundamente ligado al Mediterráneo —el esparto— y lo utiliza como símbolo de sostenibilidad y memoria cultural. La instalación invita a reconectar con el paisaje agrícola y los oficios tradicionales, a la vez que introduce una reflexión contemporánea sobre los recursos naturales y el equilibrio entre arquitectura y medio ambiente.

Arquitectura joven

El jurado del Festival TAC!, presidido por Iñaqui Carnicero, secretario general de Agenda Urbana, destacó de la propuesta su capacidad para dialogar con el entorno urbano y su apuesta por materiales locales y reciclables. En esta edición se presentaron 106 proyectos firmados por arquitectos menores de 45 años, dentro de una convocatoria que busca impulsar la creatividad y la sostenibilidad en el diseño urbano.

Cada equipo ganador recibe una dotación de 15.000 euros y un presupuesto estimado de 90.000 euros para ejecutar el pabellón. Tras Alicante, el certamen se trasladará en noviembre a Las Palmas de Gran Canaria, donde se levantará el segundo pabellón ganador, ‘De Roca Madre’, realizado con piedra volcánica y plásticos reciclados.