¿Cómo son los métodos contra el bullying de Japón que interesan en Alicante?

El acoso escolar o bullying, que habría llevado a quitarse la vida a la niña sevillana Sandra Peña, con solo 14 años, se combate en Japón desde la prevención. La cooperación, la rutina compartida, la educación moral y el sentido de comunidad son valores del modelo educativo nipón que actúan como factores protectores frente al acoso escolar, tal y como afirma la profesora de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante Esther Heredia, que ha conocido este sistema en profundidad.

Heredia, profesora de Dificultades de Aprendizaje y Observación Educativa del Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica, estuvo en julio en Tokio en la escuela de educación especial Aoshima, "un modelo de buenas prácticas".

Su currículo se centra en el desarrollo de la autonomía, la comunicación y la inserción social. Cada clase tiene entre 7 y 10 alumnos y dos docentes, explica. Los estudiantes aprenden habilidades funcionales —cocina, jardinería, informática, lavandería o atención al público— y participan en proyectos reales como el "Blue Bird Café", gestionado por ellos mismos, donde preparan café y atienden clientes. Este aprendizaje práctico, opina, fortalece la autoestima, la responsabilidad y el vínculo con la comunidad, y la docente considera que se podría importar a Alicante.

Una ley obliga a cada centro educativo japonés a tener un equipo de medidas contra el acoso formado por docentes, orientadores y la dirección

Roles

Un modelo -sostiene- que demuestra que la convivencia se construye en lo diario y que la mejor herramienta contra el bullying es una escuela donde todo el alumnado se sienta parte activa del grupo, con un rol y una responsabilidad.

"Japón ha entendido que la mejor forma de evitar el acoso es educar desde la convivencia, la empatía y la responsabilidad compartida, no solo desde la sanción o la intervención posterior", señala la alicantina.

Allí, abunda, los niños no aprenden únicamente a “no acosar”, sino a cuidarse mutuamente. Cada rutina escolar (limpiar, saludar, cooperar, compartir el almuerzo) enseña a ponerse en el lugar del otro. "En España la prevención se apoya en programas específicos y protocolos de actuación, útiles, pero a menudo desconectados de la vida cotidiana del aula", opina.

Ley contra el acoso

El país asiático cuenta con una ley específica contra el acoso escolar desde 2013. Esta norma establece las responsabilidades del Estado, los gobiernos locales, los centros escolares y las familias. Define el acoso como “actos físicos o psicológicos, incluidos los realizados en línea, que causan sufrimiento a otro estudiante dentro del mismo centro escolar”.

Según esta ley, cada centro educativo debe crear un “equipo de medidas contra el acoso” formado por docentes, orientadores y la dirección. Las escuelas recurren a la observación del alumnado y se realizan encuestas anónimas varias veces al año para detectar señales tempranas de acoso, como el aislamiento social o los rumores.

Por tanto, si un estudiante empieza a sentirse excluido o criticado por compañeros, la escuela, gracias a una encuesta periódica o informe de otro alumno, que puede ser anónimo, detecta la señal de alarma.

Plataformas online confidenciales

Los centros, además, disponen de buzones físicos y plataformas digitales donde los estudiantes pueden informar confidencialmente.

"Cuando se confirma un caso, el colegio debe elaborar un informe, organizar reuniones con las familias y asegurar acompañamiento emocional a la víctima. También se trabaja con el agresor para fomentar la reflexión y prevenir la reincidencia". Y existe una asignatura de educación moral (dōtoku) en la que se promueven valores como la cooperación, la empatía y el respeto mutuo. Se utilizan dramatizaciones, debates y reflexiones grupales.

Como respuesta al ciberacoso, el Ministerio de Educación Japonés promueve campañas de sensibilización sobre el uso responsable de redes sociales y la prevención del acoso digital.

Otra imagen de Esther Heredia durante su estancia en Japón / INFORMACIÓN

Relaciones horizontales

Las prácticas inclusivas y comunitarias japonesas no eliminan por completo el acoso escolar, pero sí reducen las condiciones que lo favorecen, señala. "Cuando los niños colaboran, se conocen y comparten responsabilidades, las jerarquías que alimentan el bullying se diluyen y emergen relaciones más horizontales, solidarias y respetuosas. Podemos aprender de ese enfoque no solo para mejorar la atención al alumnado con necesidades especiales, sino para crear escuelas más seguras y menos propensas al acoso".

Ejemplo de actuación del profesorado ante el acoso En Japón, el profesorado, posiblemente con apoyo del personal psicopedagógico, investiga la situación: habla con el alumnado implicado, recoge versiones, evalúa la situación. Una vez que se confirma el acoso, se activa el equipo de medidas: se inicia el apoyo al alumno víctima (consultas, seguimiento, asegurar que no quede aislado), y se trabaja con el que acosa (asesoramiento, reflexión, implicación de los padres). Se adoptan medidas para prevenir la repetición, con actividades de sensibilización en la clase, charlas de ética/moral, vigilancia extra, refuerzo de la cultura escolar de respeto. Si el acoso es grave (u online), pueden intervenir otros organismos como el consejo de educación de la prefectura, centros de orientación, etc", explica Esther Heredia.

La escuela japonesa no es solo un lugar donde aprender matemáticas o lengua, sino como un espacio para formar el carácter, la convivencia y la autonomía. "Desde los primeros años, los niños aprenden rutinas que fomentan la responsabilidad: limpian su aula, sirven su comida, cuidan los materiales y se ayudan entre ellos. Estas acciones diarias, lejos de ser anecdóticas, son el corazón del sistema educativo japonés. Mientras en España la escuela busca la inclusión y la equidad a través de normas y recursos, en Japón el objetivo principal es que cada persona, con o sin discapacidad, aprenda a vivir de forma autónoma y a contribuir al grupo".

Un aspecto en el que incide especialmente puesto que Heredia estuvo 16 años trabajando con personas que sufren trastorno del espectro autista (TEA) y su tesis se centró en este trastorno del comportamiento.

El país nipón llama a su sistema de atención a la diversidad "educación para necesidades especiales". "Este modelo no busca que todos los niños estén físicamente en la misma aula, sino que cada uno tenga el entorno más adecuado para desarrollarse con dignidad e independencia. El objetivo es que las personas con discapacidad alcancen su máximo potencial y participen activamente en la sociedad", concluye.

A diferencia de otros países, Japón no ha eliminado las escuelas de educación especial, sino que las integra en un sistema más amplio de opciones inclusivas.