Estos son los buses especiales para ir al cementerio de Alicante por Todos los Santos

El noviembre estará disponible desde este sábado 25 de octubre hasta el próximo 1 de noviembre

Dia de Todos los Santos en el cementerio de Alicante

Dia de Todos los Santos en el cementerio de Alicante / Rafa Arjones

Carmen Tomàs

Carmen Tomàs

Vectalia ya ha dado a conocer los horarios de los autobuses que, en la semana previa y el día de Todos los Santos, facilitarán la llegada al cementerio a los vecinos y vecinas de Alicante.

Horarios de buses especiales para Todos los Santos en Alicante.

Horarios de buses especiales para Todos los Santos en Alicante. / Vectalia

Además de estos horarios, desde el servicio señalan que los días 26, 31 y 1, se prestará el servicio “Puerta a puerta” desde la Plaza del Cementerio de 8:00 a 14:50h.

Horario habitual

La frecuencia de autobuses habitual -a la que se suman estos vehículos especiales- para el recorrido desde Tómbola hasta el Cementerio de Alicante es de 14 minutos (días laborables), 15 minutos sábados y 19 minutos domingos y festivos.

TEMAS

Estos son los buses especiales para ir al cementerio de Alicante por Todos los Santos

