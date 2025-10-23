Estos son los buses especiales para ir al cementerio de Alicante por Todos los Santos
El noviembre estará disponible desde este sábado 25 de octubre hasta el próximo 1 de noviembre
Vectalia ya ha dado a conocer los horarios de los autobuses que, en la semana previa y el día de Todos los Santos, facilitarán la llegada al cementerio a los vecinos y vecinas de Alicante.
Además de estos horarios, desde el servicio señalan que los días 26, 31 y 1, se prestará el servicio “Puerta a puerta” desde la Plaza del Cementerio de 8:00 a 14:50h.
Horario habitual
La frecuencia de autobuses habitual -a la que se suman estos vehículos especiales- para el recorrido desde Tómbola hasta el Cementerio de Alicante es de 14 minutos (días laborables), 15 minutos sábados y 19 minutos domingos y festivos.
