Camas médicas adaptadas para que pacientes de Alicante reciban cuidados en casa

Pacientes que sufren enfermedades graves y que, tras salir del hospital, no cuentan con medios para disponer de una cama adecuada en el domicilio donde recibir cuidados, a menudo paliativos, cuentan en Alicante con la posibilidad de acceder a una de ellas gracias a los rotarios. Se trata de una iniciativa liderada por el Rotary Club Alicante Lucentum-Puerto para proporcionar 20 camas especializadas a personas que lo necesitan cubriendo una necesidad que existe.

Alquilar una de estas camas médicas puede costar más de 300 euros al mes y no todas las familias en esta situación pueden asumir ese dinero por los costes derivados de los tratamientos, aparte de que los trámites con la Seguridad Social para conseguir una pueden prolongarse en el tiempo. Suelen ser pacientes oncológicos o afectados por otras patologías graves que pueden llegar a estar un año o más encamados.

"Estas camas son cruciales para pacientes con enfermedades crónicas, previniendo úlceras por presión potencialmente mortales (las úlceras crónicas suponen ya el 5 % del coste sanitario). El coste del alquiler de estas camas puede ser prohibitivo, con una media de 300 € al mes, una carga que el proyecto alivia", explica el presidente de la entidad, Pablo Rico Prats, quien afirma que se trata de una iniciativa pionera en España.

Entrega de una cama adaptada a un bombero de Alicante que sufre una enfermedad / Alex Domínguez

Envejecer con Dignidad

El proyecto está financiado por una donación de la empresa "Envejecer con Dignidad" (www.camascondignidad.com), cuyo gerente, Manuel Godoy, atendió rápidamente la petición, y se extenderá durante todo el año, con un coste estimado superior a los 70.000 €, lo que convierte a este proyecto en uno de los de mayor envergadura económica del movimiento rotario en España en 2025.

El proyecto, con un coste de 70.000 euros, contempla próximas entregas a la fundación Alinur y a una asociación del pueblo gitano

Son camas médicas articuladas de última generación, con colchones especiales antiescaras y sistemas de apoyo que serán cedidos de manera totalmente gratuita a personas que, tras una hospitalización o enfermedad, necesitan permanecer largos periodos encamadas y no disponen de medios económicos para alquilar este tipo de equipamiento.

El programa incluye también el transporte, montaje y retirada, de forma que las camas permanecerán en los hogares de las personas beneficiarias todo el tiempo que sea necesario y, una vez finalizada su utilidad, pasarán a otros pacientes en situación de vulnerabilidad.

Estas camillas adaptadas evitan las úlceras por presión a las personas que pasan mucho tiempo encamadas / INFORMACIÓN

Primera entrega

Este jueves se ha realizado la primera entrega de una cama solidaria a un bombero de la ciudad de Alicante que sufre una enfermedad grave. Varios compañeros del servicio contra incendios han participado en la donación, subiendo la cama a la vivienda de su compañero. "Un gesto cargado de emoción y solidaridad que le da fuerza para continuar en su lucha contra la enfermedad", explica Rico Prats.

Con esta entrega simbólica se inicia oficialmente el proyecto, que continuará de inmediato con la donación a la Fundación Alinur en los próximos días de tres unidades más. "La presidenta nos pidió la donación y le hemos dicho que sí. Vamos a seguir haciéndolo con todas las personas que lo necesiten. Nos hemos quedado absolutamente sorprendidos de la cantidad de gente que tiene esta necesidad. Hoy se ha demostrado que es imperiosa", ha añadido el presidente rotario.

Desde acciones en África a ayuda a las minorías sociales Rotary Alicante Lucentum-Puerto destaca que, coincidiendo con la nueva presidencia, ha dinamizado sus proyectos solidarios, la mayoría de calado social, con uno al mes. Además de Camas Solidarias, citan la colaboración con la Fundación Rafiki en Uganda en defensa de las niñas; la obra social de Santa Cruz en Alicante; el reparto de alimentos al pueblo gitano y otros colectivos vulnerables; y la campaña “Operación Niño” en Navidad, destinada a familias en situación de exclusión. Las solicitudes de ayuda para este programa se pueden presentar por escrito en el correo: lucentumpuerto@gmail.com.

Próximamente, se hará llegar varias camas más al pueblo gitano a través de la asociación Defensa de Minorías Sociales, porque "muchos de ellos no tienen posibilidades de pedir subvenciones. O no saben hacerlo, o no se pueden asesorar. Y sobre todo no tienen economía y están postrados en una cama".

Recursos necesarios

Según explica Rico, “este proyecto nace de la necesidad de dar una respuesta inmediata a personas que tras salir del hospital no cuentan con medios para disponer de una cama adecuada. Queremos que nadie se vea en la situación de tener que sufrir en su recuperación por falta de recursos. Gracias a la alianza con Envejecer con Dignidad, hacemos realidad este sueño solidario”.

Con esta trayectoria, el club quiere destacar su papel como un referente de la acción social en España. Es el segundo del país en número de miembros, "demostrando que impulsa proyectos transformadores, duraderos e inclusivos, dirigidos a mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan, gracias a la colaboración entre empresas solidarias y la sociedad civil".

En su seno hay médicos como Pablo Martínez, traumatólogo y Premio Nacional de Medicina (2021), o el geriatra José María Gómez-Reino.