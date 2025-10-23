Los centros educativos de Alicante formarán a los alumnos frente a inundaciones

Los colegios e institutos de la provincia de Alicante formarán a los alumnos en prevención de inundaciones este curso, frente a las cada vez más frecuentes danas y alertas meteorológicas que los expertos ya prevén sobre esta zona.

Así, a partir del segundo y tercer trimestre, los centros escolares comenzarán a impartir al alumnado charlas sobre esta materia, mientras que, a partir del próximo curso 2026-2027 “se avanzará en la generalización de contenidos sobre emergencias por todos los centros educativos”, ha anunciado el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, quien ha añadido que esta iniciativa recogida en el Plan ‘Endavant’ de Recuperación “ha llegado para quedarse”.

El jefe del Consell ha explicado que alumnos que están recibiendo clases en los colegios e institutos de la Comunidad Valenciana recibirán instrucciones “para conocer mejor los riesgos que más nos pueden afectar y para saber cómo actuar ante ellos”.

En este sentido, ha asegurado que divulgar y reforzar estos conocimientos en los centros educativos de nuestro territorio, “permitirá también que esta información llegue a las familias y a la población en su conjunto, contribuyendo a construir una sociedad más informada y mejor preparada”.

Mazón ha aludido al informe Diagnóstico del Plan ‘Endavant’ de Recuperación para señalar la escasa concienciación social sobre el riesgo de inundaciones, unida a la falta de formación preventiva específica en esta materia.

En este sentido, el jefe del Ejecutivo valenciano ha remarcado el compromiso del Consell por revertir esta situación a través de “la formación y el conocimiento práctico” de modo que la Comunidad Valenciana pueda “avanzar hacia un mayor y mejor conocimiento de los riesgos y de su impacto”.

Mazón alude a la escasa concienciación social sobre el riesgo de inundaciones y de formación preventiva

Así ha sido la vuelta el cole en Alicante: 303.200 alumnos inician el curso pendientes del cambio de lengua y del tiempo /

Cartelería, vídeos y libros

La Generalitat pone a disposición de centros educativos de Primaria y de Secundaria un conjunto de materiales didácticos y divulgativos ante escenarios de lluvias intensas, entre los que se incluyen cartelería específica, así como dípticos, un vídeo y un audiolibro.

Los carteles, que incluyen códigos QR para la descarga de la app del 112 y de consejos e información de interés en relación con las inundaciones, se distribuirán a los centros de Primaria y Secundaria, mientras que el audiolibro, los dípticos y el vídeo han sido elaborados pensando en el alumnado de menor edad y se repartirán solo en los colegios.

Además, se realizará el envío de los enlaces de descarga de materiales a los centros que imparten enseñanzas de FP o Educación Especial, así como a las escuelas oficiales de idiomas, los conservatorios, los centros de enseñanzas artísticas y los centros de enseñanzas deportivas, entre otros.

Según el Consell, estos recursos están diseñados para fomentar la concienciación y ofrecer recomendaciones claras y útiles tanto al alumnado como a la comunidad educativa en formato audiovisual, mediante actividades para que niñas y niños puedan revisar estos contenidos o realizar pequeños simulacros para interiorizar cómo deben proceder en caso de emergencia.

Los centros tendrán carteles y vídeos para animar a descargarse la app del 112

Formación al profesorado

Para llevar a cabo este proyecto educativo, se ha iniciado un programa de formación al profesorado durante el pasado mes de septiembre hasta esta semana, con la colaboración del Ivaspe y el Cefire. Este plan formativo, que se extenderá a todo el profesorado se abordan contenidos esenciales en materia de protección civil, recomendaciones de actuaciones ante riesgos naturales, así como riesgos relacionados con accidentes industriales, químicos u otros.