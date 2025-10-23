La edil Marisol Moreno hará un censo de mujeres controladoras de gatos en Alicante y otras noticias con las que desayunaste hace hoy 10 años

Hace justo una década, la portada de INFORMACIÓN del 23 de octubre de 2015 dibujaba una provincia de Alicante marcada por la política, los tribunales, la economía y, curiosamente, por los gatos. En la parte central de la primera página, el titular más comentado del día era el anuncio de la edil Marisol Moreno, que impulsaba un censo de mujeres controladoras de gatos en la ciudad de Alicante. La iniciativa buscaba organizar a las voluntarias que alimentaban a las colonias felinas y coordinar un plan de esterilización municipal. En paralelo, la Policía trataba de identificar a los responsables del envenenamiento de varios gatos en el Cabo de las Huertas, un suceso que había indignado a los vecinos.

Aquel viernes, el panorama político también venía cargado. En Barcelona, un juez enviaba a Daniel Osàcar, tesorero de Convergència Democràtica de Catalunya, a prisión sin fianza por la conocida trama del 3%, uno de los casos de corrupción más mediáticos de la época. Mientras tanto, en Galicia, el fiscal insistía en que los padres de Asunta Basterra habían planificado juntos la muerte de su hija, un crimen que había conmocionado a todo el país.

En el ámbito local, las discrepancias internas por el macrocentro comercial de Rabasa abrían una profunda grieta en el tripartito que gobernaba el Ayuntamiento de Alicante. El entonces alcalde, Gabriel Echávarri, desautorizaba públicamente a su socio de gobierno, Miguel Ángel Pavón, y defendía que la modificación del PGOU permitiría instalar a Ikea "donde está previsto o en cualquier otro lugar". Aquel proyecto urbanístico fue uno de los grandes puntos de fricción del mandato.

La portada de INFORMACIÓN del 23 de octubre de 2015 / INFORMACIÓN

La justicia también golpeaba al Consistorio: el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) condenaba por tercera vez al Ayuntamiento de Alicante por "mala gestión", obligándole a indemnizar con 500.000 euros por irregularidades en la contrata de las sillas de la Explanada. En total, los fallos judiciales acumulados elevaban la factura municipal hasta 22,5 millones de euros.

La economía provincial mostraba claroscuros. La Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre de 2015 situaba la tasa de paro en el 23,39%, con 209.800 personas desempleadas, prácticamente la misma cifra que cuatro años antes, cuando Mariano Rajoy llegó a La Moncloa. Sin embargo, no todo eran malas noticias: las exportaciones de la provincia crecían el doble que la media nacional, con un incremento del 12,2% en agosto gracias al empuje de sectores como el calzado y la alimentación.

En el plano internacional, la Unión Europea se mostraba reticente a la dación en pago para salvar la Ciudad de la Luz, y el presidente valenciano Ximo Puig viajaba a Bruselas para intentar desbloquear la situación.

La jornada también dejaba espacio para la cultura y el deporte. En Alcoy, el guitarrista japonés Hirosi Fujii, convertido en un alcoyano más desde su llegada en 1993, iba a dirigir el Himno de las Fiestas de Moros y Cristianos como "dolçainer de honor". En el mundo del fútbol, una noticia sacudía al deporte mundial: el legendario Johan Cruyff anunciaba que padecía cáncer de pulmón, despertando una ola de apoyo unánime.

Y para cerrar el día con un toque de espectáculo, el cantante Raphael volvía "a lo grande" al cine con "Mi gran noche", mientras Verónica Forqué brillaba sobre las tablas del Teatro Principal de Alicante.

Así era el mundo —y la provincia— hace diez años: entre la política convulsa, los juicios mediáticos, la lucha contra el paro y, sí, la propuesta de un censo de mujeres (se ve que hombres no había) que cuidaban gatos callejeros.