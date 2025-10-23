Exhuman los restos del médico alicantino Pedro Herrero Rubio: un paso más en su camino hacia la santidad

Los restos mortales del doctor Pedro Herrero Rubio fueron exhumados en la mañana de este miércoles 22 de octubre en el Cementerio Municipal de Alicante, cumpliendo el decreto emitido por el Obispado de la Diócesis de Orihuela‑Alicante y en conformidad con la normativa eclesiástica que rige los procesos de canonización.

Motivo de la exhumación

La exhumación responde al protocolo que la Iglesia Católica aplica en la fase previa a la beatificación de un candidato a los altares. Entre las razones principales se encuentran:

Verificar la identidad y el estado de conservación de los restos mortales del candidato.

de los restos mortales del candidato. Permitir el traslado de los restos a un lugar más apropiado para la veneración pública, en su caso.

para la veneración pública, en su caso. Conseguir reliquias menores con toda la formalidad eclesiástica, como parte del proceso canónico.

con toda la formalidad eclesiástica, como parte del proceso canónico. Marcar un hito de visibilidad institucional en el camino de reconocimiento de sus virtudes heroicas.

Este paso no es únicamente técnico: es también simbólico y espiritual, pues representa para la comunidad la confirmación de que la persona ha sido reconocida oficialmente por la Iglesia como ejemplo de vida cristiana y servicio.

¿Quién fue el doctor Pedro Herrero Rubio?

Pedro Herrero Rubio nació en Alicante el 29 de abril de 1904. Se formó en Madrid, París y Bruselas, especializándose en pediatría, y desarrolló su vida profesional principalmente en su ciudad natal.

Fue pionero en el tratamiento de enfermedades infantiles graves, como la leishmaniosis visceral ("Kala-azar"), aplicando fórmulas innovadoras y dedicándose de modo muy especial a los niños de familias humildes.

Además de su labor médica, destacó por su entrega solidaria: en muchas ocasiones no cobró a los más necesitados, regaló medicinas, visitó el domicilio de los enfermos y trabajó en instituciones de beneficencia y de atención a la infancia. Durante la guerra civil fue detenido por sus convicciones.

El 27 de febrero de 2017 fue declarado "Venerable" por el Papa Francisco, tras reconocer la Congregación para las Causas de los Santos que vivió virtudes heroicas. Su causa de beatificación continúa abierta, a la espera del reconocimiento de un milagro que permita su paso al beato.

Importancia para Alicante y para la Iglesia

La exhumación de sus restos adquiere especial repercusión para la ciudad de Alicante, donde Pedro Herrero es recordado no solo como un médico ejemplar, sino como un auténtico servidor de los más desfavorecidos. Fue apodado "el médico de los niños" y su legado sigue presente en la memoria colectiva.

Para la diócesis, este acto material simboliza cómo la fe, la ciencia y la caridad se encontraron en una vida que hoy se propone como estímulo para muchos creyentes.

Qué sigue ahora

Tras la exhumación, el 2 de noviembre, a las 19:00 horas, sus restos serán depositados en la Concatedral de San Nicolás, en la capilla del Cristo de la Buena Muerte. Una hora antes, el obispo José Ignacio Munilla presidirá allí una misa. Posteriormente se levantarán las actas correspondientes, se procederá al análisis requerido por la Congregación para las Causas de los Santos y finalmente se mantendrá la difusión de su vida y de las posibles gracias atribuidas a su intercesión.

El paso dado ayer pone de manifiesto que la figura del Venerable Pedro Herrero sigue avanzando en su camino hacia la santidad.