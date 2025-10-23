La Formación Profesional de Alicante anuncia huelga indefinida

El profesorado experto de Formación Profesional (FP) iniciará una huelga indefinida el próximo 3 de noviembre en Alicante. Así lo ha anunciado el sindicato mayoritario de la enseñanza pública, el STEPV. La medida afectará a toda la Comunidad Valenciana. El parón se produce en un momento crítico para los estudiantes, ya que hay centros educativos que llevan mes y medio, desde que arrancó el nuevo curso, sin poder dar clases en los ciclos formativos porque los docentes especialistas todavía no se han incorporado.

La convocatoria responde, según el sindicato, "a los fuertes recortes" de la Conselleria de Educación en las condiciones laborales de este profesorado, después de la publicación del decreto 97/2025 por el cual se regula este personal.

El decreto recorta su jornada laboral y, por lo tanto, sus retribuciones se reducirán en un 41%. Según los representantes de los profesores, estas nuevas condiciones han hecho que muchas plazas ofrecidas en las adjudicaciones recientes se hayan quedado desiertas y que profesorado adjudicado haya renunciado al conocer las nuevas condiciones laborales. En toda la Comunidad, hay 69 plazas que están por cubrir todavía esta semana, según UGT, de un total de 471.

Alumnos de FP, durante una feria en Elche / AXEL ALVAREZ

Las nuevas condiciones

"El decreto también limita drásticamente sus funciones únicamente a preparar clases e impartirlas y a asistir las evaluaciones. Esto significa que todo el resto de tareas que hasta ahora se llevaban a cabo dejarán de hacerlas y corresponderá al resto de profesorado asumirlas: gestión y revisión de materiales y talleres, programaciones, reuniones de coordinación, de departamento, contactos con empresas para la dual, etc. Por lo tanto, la calidad de la docencia se ve gravemente afectada y repercute negativamente sobre el alumnado", indican los sindicatos.

También denuncian "la cantidad de incidencias que ha tenido el proceso de adjudicaciones, un proceso nuevo que no se ha llevado a cabo con la agilidad necesaria y eficacia necesaria y dónde no se han ofrecido todas las vacantes a la vez, entre otras incidencias". La huelga ha sido apoyada por el STEPV CCOO, UGT y CSO.

Frente a las críticas y las protestas de este colectivo de profesionales, el departamento de José Antonio Rovira ha defendid haber mejorado sus condiciones, porque que estos profesores han pasado a tener un contrato sin fecha de cierre y que cotizan por 12 meses al año por el máximo, por el nivel de un trabajador A1.