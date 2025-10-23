“Pero cómo no me va a gustar Alicante si...”: así acaba esta frase la última campaña de promoción de la ciudad

Alicante continúa "pico y pala" en la tarea de reforzar su imagen como Capital Gastronómica 2025. Esta vez, con una nueva campaña en redes sociales diseñada por la agencia SpainSays. Con lemas como “Pero cómo no me va a gustar Alicante si tiene la playa a 5 minutos de casa” o “Pero cómo no me va a gustar Alicante si tiene la mejor gastronomía del mundo”, la iniciativa busca conectar con el público a través de un tono cercano y reconocible, centrado en dos de los principales atractivos de la ciudad para el Ayuntamiento: su costa y su comida.

Esta acción digital complementa la anterior estrategia de promoción impulsada por el Consistorio el pasado mes de octubre, cuando se instaló una lona publicitaria de más de 250 metros cuadrados en la Puerta del Sol de Madrid. Con un presupuesto de 122.000 euros, la campaña formó parte de las actividades de Alicante Capital Gastronómica y utilizó el lema “En Alicante no decimos ‘felicidad’, decimos ‘un verano sin fin, una historia que contar y un arroz que recordar’, y yo creo que es bonito”. La pieza, también creada por SpainSays, se inspiró en la popular fórmula “We don’t say…”, extendida en redes sociales a raíz de una canción, lo que facilitó su difusión entre el público joven.

Además de estas iniciativas de promoción, se planea una réplica de la publicidad en Madrid un poco más lejos: Alicante desplegará sus lonas en Londres como llamada de atención a aquellos británicos que aún no hayan probado un arroz del senyoret.