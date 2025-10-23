“Pero cómo no me va a gustar Alicante si...”: así acaba esta frase la última campaña de promoción de la ciudad
La iniciativa busca conectar con el público a través de las redes sociales siguiendo la línea de la lona gigante de Madrid
Alicante continúa "pico y pala" en la tarea de reforzar su imagen como Capital Gastronómica 2025. Esta vez, con una nueva campaña en redes sociales diseñada por la agencia SpainSays. Con lemas como “Pero cómo no me va a gustar Alicante si tiene la playa a 5 minutos de casa” o “Pero cómo no me va a gustar Alicante si tiene la mejor gastronomía del mundo”, la iniciativa busca conectar con el público a través de un tono cercano y reconocible, centrado en dos de los principales atractivos de la ciudad para el Ayuntamiento: su costa y su comida.
Esta acción digital complementa la anterior estrategia de promoción impulsada por el Consistorio el pasado mes de octubre, cuando se instaló una lona publicitaria de más de 250 metros cuadrados en la Puerta del Sol de Madrid. Con un presupuesto de 122.000 euros, la campaña formó parte de las actividades de Alicante Capital Gastronómica y utilizó el lema “En Alicante no decimos ‘felicidad’, decimos ‘un verano sin fin, una historia que contar y un arroz que recordar’, y yo creo que es bonito”. La pieza, también creada por SpainSays, se inspiró en la popular fórmula “We don’t say…”, extendida en redes sociales a raíz de una canción, lo que facilitó su difusión entre el público joven.
Además de estas iniciativas de promoción, se planea una réplica de la publicidad en Madrid un poco más lejos: Alicante desplegará sus lonas en Londres como llamada de atención a aquellos británicos que aún no hayan probado un arroz del senyoret.
Suscríbete para seguir leyendo
- La borrasca Benjamin llega a Alicante: Aemet lanza una nueva alerta para el jueves
- El Ayuntamiento de Alicante deniega el permiso para la celebración del centenario del cine Ideal
- ”No queremos sofá, queremos actividad”: más de 600 mayores se movilizan en Alicante contra la paralización de los talleres municipales
- Campoamor, el barrio de Alicante que se degrada a las afueras del «Nuevo Centro» de Barcala
- Alicante lanza el concurso de mascletás y fuegos artificiales de las Hogueras 2026 con novedades en tiempo y ubicación
- Impotencia en el centro social Isla de Cuba de Alicante
- Así fue la riada del 20 de octubre de 1982 en Alicante: el día que el cielo se rompió sobre la ciudad
- Alicante concentra más de 1.200 viviendas okupadas a la venta, la cifra más alta de la Comunidad Valenciana