Cinco fiestas de Halloween en Alicante con talleres, música y “truco o trato” para los niños

Se acerca Halloween y el Ayuntamiento de Alicante y las asociaciones de comerciantes han preparado diversas actividades que tendrán lugar la tarde del viernes 31 de octubre en la plaza de San Blas, Navarro Rodrigo y Poeta Quintana y en los barrios de La Florida y Ciudad de Asís.

En estas ubicaciones los comercios decorarán sus escaparates y habrán disfraces, música, reparto de caramelos, animación y cuentacuentos entre las 17.00 y las 20.00 horas

Fiestas de Halloween en las plazas de San Blas y Navarro Rodrigo

Las dos jornadas de la plaza de San Blas y de Navarro Rodrigo, darán comienzo con talleres terroríficos, atracciones, realidad virtual 4D, caramelos, photocall 360, juegos, actividades con animaciones y música, dirigidas sobre todo al público infantil que puede acudir disfrazado.

Asimismo, en el barrio de Benalúa en su plaza de Navarro Rodrigo esa misma tarde también se ha organizado una fiesta a la que se suman los centenares de comercios que podrán visitar los niños y familias para pedir caramelos, y tendrán ofertas y promociones. También habrá un programa de talleres y dinamización.

Ruta del Comercio de los barrios de La Florida y Ciudad de Asís

ACUA, la Asociación de Comerciantes Unidos de Alicante y Unión Gremial invita a la ruta terrorífica comercial de Halloween por los comercios de los barrios de La Florida y Ciudad de Asís, esa misma tarde de 17.00 a 19.30 horas.

Los comerciantes junto al Ayuntamiento han preparado una fiesta para pasar una tarde de miedo. Se han programado diversas actividades, caramelos para todos junto con una ruta de 40 comercios y locales del barrio de La Florida, han preparado un plano para realizar ese recorrido.

Invitan a las familias a visitarlos para conseguir las chucherías disfrutando de una tarde para ir de “truco o trato” recorriendo todo el barrio disfrazado, con una gran fiesta del comercio.

La fiesta de Halloween en zona Quintana

La zona Quintana celebra su tradicional fiesta de Halloween de 18.00 a 21.00 horas, en la calle Poeta Quintana, con talleres de monstruos, bailes, coreografías, mucha cultura, gastronomía, caramelos, espectáculos de monstruos vivientes y magia, en una fiesta familiar en la que es muy importante venir disfrazado con música, baile con disfraces, sorteo de premios y muchas sorpresas.