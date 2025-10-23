Indignación entre los directores de la provincia de Alicante por asumir la gestión de los avisos meteorológicos

Los directores de los centros educativos rechazan asumir la gestión de los avisos y alertas meteorológicas y ser los responsables de que las instalaciones se encuentren en plenas condiciones para evitar inundaciones, como planea la Conselleria de Educación. Además de formar desde este curso a los alumnos para saber actuar ante posibles trombas de agua, el departamento de José Antonio Rovira está ultimando un protocolo de emergencias en los colegios e institutos que ha desatado el malestar de la Asociación de Directores de Infantil y Primaria de la Comunidad Valenciana (Adep-PV).

El colectivo mayoritario de los responsables de los centros educativos rechaza tener que cargar con la obligación de informar al profesorado y a las familias sobre la suspensión de las clases, una vez que los ayuntamientos decreten el nivel de alerta ante fenómenos naturales adversos y decidan si cierran o no los centros escolares. Hasta ahora son los consistorios los que han concentrado toda la comunicación ante episodios de danas o fuertes lluvias."¿Por qué tiene que recaer en nosotros la responsabilidad de avisar a mi comunidad educativa para que no se desplace? Deben de ser los técnicos de emergencia municipales, que cuentan con Protección Civil, y son los que conocen el territorio, que conocen los problemas y los peligros los que tienen que avisar", sostiene la presidenta de los directores, Isabel Moreno. La asociación entiende que otra cosa es reforzar desde los sistemas de comunicación del centro esos avisos, pero los directores se niegan a tener que velar por los desplazamientos de la comunidad educativa ante situaciones de riesgo.

Según el borrador del protocolo, la persona designada por el equipo directivo tendrá que ocuparse de "la recepción de los avisos desde Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y del organismo competente en materia de protección civil o de la persona responsable jerárquica superior". En segundo lugar, deberá "vigilar la situación y evolución de avisos y alertas meteorológicas conforme a los avisos recibidos". Asimismo, tendrá que "comunicar a todo el personal a su cargo los avisos y alertas recibimientos, para que sigan las instrucciones previstas en sus medidas de emergencia o, en su caso, en su plan de autoprotección", de cuya implantación será responsable el equipo directivo.

Un colegio de la provincia, con el patio encharcado por la lluvia, en imagen de archivo / INFORMACIÓN

El protocolo de emergencias obligará a los directores a dar avisos, a seguir la Aemet e informar de la evolución

Un sinfín de revisiones

Además de estas funciones, los equipos directivos, ya de por sí cargados de burocracia, tendrán que ocuparse de solicitar a los ayuntamientos actividades de mantenimiento al final del verano para un sinfín de cuestiones: la limpieza de cubiertas, bajantes y canalizaciones; la revisión del estado de cornisas, balcones y fachadas; asegurar toldos, persianas, antenas y otros elementos; la retirada de árboles muertos o ramas que sobresalgan de las estructuras, y objetos que se encuentran en patios, terrazas, techos o balcones y que puedan volarse. Además, deberán de comprobar y mantener puntos de edificio por donde pueda haber contacto con el exterior (cierres de ventanas, puertas, etc.). Y por último ocuparse de la revisión y mantenimiento de equipos y sistemas de calefacción.

Los directores deberán controlar que el ayuntamiento revisa numerosos puntos conflictivos del centro para garantizar la seguridad

"De estas tareas ya nos encargamos los directores, pero el protocolo de emergencias hace que nosotros tengamos que velar para que esto esté en condiciones, lo que implica que nosotros, que no somos técnicos de emergencias, sino maestros, nos encargemos de revisar continuamente puntos que pueden ser conflictivos", lamenta Moreno, quien apela a que sean los ayuntamientos los que se ocupen de velar para que las escuelas sean lugares seguros. De hecho, advierte de que asumir estas responsabilidades tienen consecuencias penales, sin que el borrador del protocolo haga referencia explícita a ello.

Las responsabilidades que tendrán que asumir los directores no es lo único que ha desatado el malestar en la asociación mayoritaria de la Comunidad, sino también la falta de diálogo con la Conselleria de Educación. Así se lo han hecho saber esta semana a los sindicatos STEPV, ANPE, CSIF, CCOO y UGT, con los que la Administración autonómica sí que ha hablado para negociar el protocolo.