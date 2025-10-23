Montañas de escombros junto al Cementerio de Alicante a las puertas de Todos los Santos

Botes de pintura, sofás, electrodomésticos, colchones, somieres, persianas, armarios, bañeras y todo lo que se puede encontrar en una escombrera al uso. Pero no se trata de una instalación preparada para recibir este tipo de desechos, sino de un espacio improvisado junto al Cementerio Municipal de Alicante.

En el camino de la Alcoraya, justo antes de llegar al camposanto desde San Vicente del Raspeig (o al pasar de largo procediendo desde Alicante), un espacio que cada 1 de noviembre y en los días anteriores se reconvierte en parking está ahora completamente inhabilitado. Una cantidad enorme de escombros ocupa el lugar e impide el estacionamiento de vehículos, con la excepción de la furgoneta de algún chatarrero que acude a por material.

Escombros frente al Cementerio de Alicante. / Pilar Cortés

Esta acumulación se produce a las puertas del Día de Todos los Santos, que este año se celebrará el sábado 1 de noviembre y que supone la jornada de más visitas al Cementerio de Alicante. Las aglomeraciones son tales que muchas personas acuden a visitar las tumbas y los nichos de sus allegados en los días previos. Este mismo jueves, a nueve días de la festividad, la zona de aparcamiento que se halla frente a la puerta principal se encontraba llena de desechos y sin acceso posible.

Los comercios de la zona, especialmente los floristas, confirman que estos días ya se detecta movimiento de visitantes. Según explican, la escombrera improvisada acumula materiales desde ahora hace un año, cuando se empezó a llenar después del 1 de noviembre de 2024. Más de un vecino asegura haber visto camiones y furgonetas distinguidos con el nombre de la empresa descargar sus restos. “No entendemos como se permite”, expresa un comerciante.

Escombros frente al Cementerio de Alicante. / Pilar Cortés

Durante los últimos años, según cálculos del Ayuntamiento, unas 20.000 personas han llegado a visitar el Cementerio de Alicante en el 1 de noviembre y en los días anteriores. Muchos de ellos acuden en los servicios especiales de transporte público, movilizados concretamente para estas jornadas, aunque muchos otros lo hacen en vehículo privado, con sus correspondientes dificultades para aparcar.

A la espera de que llegue la jornada de visita más masiva al cementerio, la del próximo sábado 1 de noviembre, los visitantes cuentan con menos espacio para estacionar debido a una escombrera improvisada e inesperada para la mayoría de vecinos.