Montañas de escombros junto al Cementerio de Alicante a las puertas de Todos los Santos
Restos de obra y todo tipo de enseres se acumulan frente al camino de Alcoraya, en una zona reconvertida en parking durane los días de más frecuencia en el camposanto, como los que se acercan
Botes de pintura, sofás, electrodomésticos, colchones, somieres, persianas, armarios, bañeras y todo lo que se puede encontrar en una escombrera al uso. Pero no se trata de una instalación preparada para recibir este tipo de desechos, sino de un espacio improvisado junto al Cementerio Municipal de Alicante.
En el camino de la Alcoraya, justo antes de llegar al camposanto desde San Vicente del Raspeig (o al pasar de largo procediendo desde Alicante), un espacio que cada 1 de noviembre y en los días anteriores se reconvierte en parking está ahora completamente inhabilitado. Una cantidad enorme de escombros ocupa el lugar e impide el estacionamiento de vehículos, con la excepción de la furgoneta de algún chatarrero que acude a por material.
Esta acumulación se produce a las puertas del Día de Todos los Santos, que este año se celebrará el sábado 1 de noviembre y que supone la jornada de más visitas al Cementerio de Alicante. Las aglomeraciones son tales que muchas personas acuden a visitar las tumbas y los nichos de sus allegados en los días previos. Este mismo jueves, a nueve días de la festividad, la zona de aparcamiento que se halla frente a la puerta principal se encontraba llena de desechos y sin acceso posible.
Los comercios de la zona, especialmente los floristas, confirman que estos días ya se detecta movimiento de visitantes. Según explican, la escombrera improvisada acumula materiales desde ahora hace un año, cuando se empezó a llenar después del 1 de noviembre de 2024. Más de un vecino asegura haber visto camiones y furgonetas distinguidos con el nombre de la empresa descargar sus restos. “No entendemos como se permite”, expresa un comerciante.
Durante los últimos años, según cálculos del Ayuntamiento, unas 20.000 personas han llegado a visitar el Cementerio de Alicante en el 1 de noviembre y en los días anteriores. Muchos de ellos acuden en los servicios especiales de transporte público, movilizados concretamente para estas jornadas, aunque muchos otros lo hacen en vehículo privado, con sus correspondientes dificultades para aparcar.
A la espera de que llegue la jornada de visita más masiva al cementerio, la del próximo sábado 1 de noviembre, los visitantes cuentan con menos espacio para estacionar debido a una escombrera improvisada e inesperada para la mayoría de vecinos.
Suscríbete para seguir leyendo
- La borrasca Benjamin llega a Alicante: Aemet lanza una nueva alerta para el jueves
- El Ayuntamiento de Alicante deniega el permiso para la celebración del centenario del cine Ideal
- ”No queremos sofá, queremos actividad”: más de 600 mayores se movilizan en Alicante contra la paralización de los talleres municipales
- Campoamor, el barrio de Alicante que se degrada a las afueras del «Nuevo Centro» de Barcala
- Alicante lanza el concurso de mascletás y fuegos artificiales de las Hogueras 2026 con novedades en tiempo y ubicación
- Impotencia en el centro social Isla de Cuba de Alicante
- Así fue la riada del 20 de octubre de 1982 en Alicante: el día que el cielo se rompió sobre la ciudad
- Alicante concentra más de 1.200 viviendas okupadas a la venta, la cifra más alta de la Comunidad Valenciana