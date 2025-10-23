Más pirotecnias en las mascletás de Hogueras: la razón por la que el Ayuntamiento de Alicante aspira a sumar participantes

“Esperamos que sean muchísimas más las pirotecnias que quieran apostar por la plaza de los Luceros”. Así de convencida se ha expresado la concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Alicante, Cristina Cutanda, al referirse al nuevo contrato de pirotecnia para 2026, presentado el miércoles por el consistorio y que incluye una serie de cambios que han sido defendidos por la edil.

El más llamativo es el de la reducción del tiempo mínimo de las mascletás, que se acorta en treinta segundos y pasará a ser de cinco minutos. Sobre esta novedad, Cutanda ha declarado que esperan aumentar la participación en el concurso de las mascletás que tienen lugar por Hogueras en Luceros.

En ediciones pasadas algunas de las pirotecnias que participaron en el concurso de mascletás quedaron excluidas por no alcanzar el tiempo mínimo, entonces fijado en cinco minutos y medio. Sin embargo, en las dos últimas ediciones, la de 2024 y la de 2025, no hubo ninguna eliminación por este motivo, ya que todos los participantes cumplieron con el tiempo mínimo y con el máximo, fijado en siete minutos.

Curiosamente, la pirotecnia ganadora del concurso de mascletás en los últimos dos años, Fuegos Artificiales del Mediterráneo, se quedó fuera del concurso en 2023 por no cumplir con el tiempo mínimo. Y aquel mismo año, Pirotecnia Hermanos Sirvent fue descalificada por lo contrario, superar el tiempo máximo de disparo.

Según Cutanda, que ha atendido a los medios tras la entrega de los Premios Promoción de la Salud, esta reducción de tiempo “atiende a una petición del sector de la pirotecnia”, dijo el miércoles, cuando justificó la medida para “mejorar el certamen”. Los profesionales del sector se mostraron de acuerdo con la medida.

Más novedades

Otro de los cambios del nuevo contrato es la ubicación de los fuegos artificiales, que se seguirán lanzando entre el 25 y el 29 de junio. Tras la polémica abierta este último año, el Ayuntamiento ha evitado fijar el emplazamiento por escrito, que en los últimos años ha sido la playa del Cocó.

En esta última edición, sin embargo, el concurso se trasladó al paseo volado de la Zona Volvo por las obras que el Servicio Provincial de Costas estaba realizando en el espigón de El Postiguet. Pese a que la actuación acabó antes del inicio de las Hogueras, el Ayuntamiento liderado por el alcalde Luis Barcala mantuvo la nueva ubicación. El espacio, a priori, no sería para siempre, ya que Barcala afirmó en mayo que en 2026 volvería a su tradicional emplazamiento, la playa del Cocó.

Sobre la ubicación de este espectáculo pirotécnico nocturno, Cutanda ha dicho que “está por determinar”.