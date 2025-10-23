Más pirotecnias en las mascletás de Hogueras: la razón por la que el Ayuntamiento de Alicante aspira a sumar participantes
El nuevo contrato del consistorio para los disparos presenta cambios en su duración y no desvela la ubicación de los fuegos artificiales
“Esperamos que sean muchísimas más las pirotecnias que quieran apostar por la plaza de los Luceros”. Así de convencida se ha expresado la concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Alicante, Cristina Cutanda, al referirse al nuevo contrato de pirotecnia para 2026, presentado el miércoles por el consistorio y que incluye una serie de cambios que han sido defendidos por la edil.
El más llamativo es el de la reducción del tiempo mínimo de las mascletás, que se acorta en treinta segundos y pasará a ser de cinco minutos. Sobre esta novedad, Cutanda ha declarado que esperan aumentar la participación en el concurso de las mascletás que tienen lugar por Hogueras en Luceros.
En ediciones pasadas algunas de las pirotecnias que participaron en el concurso de mascletás quedaron excluidas por no alcanzar el tiempo mínimo, entonces fijado en cinco minutos y medio. Sin embargo, en las dos últimas ediciones, la de 2024 y la de 2025, no hubo ninguna eliminación por este motivo, ya que todos los participantes cumplieron con el tiempo mínimo y con el máximo, fijado en siete minutos.
Curiosamente, la pirotecnia ganadora del concurso de mascletás en los últimos dos años, Fuegos Artificiales del Mediterráneo, se quedó fuera del concurso en 2023 por no cumplir con el tiempo mínimo. Y aquel mismo año, Pirotecnia Hermanos Sirvent fue descalificada por lo contrario, superar el tiempo máximo de disparo.
Según Cutanda, que ha atendido a los medios tras la entrega de los Premios Promoción de la Salud, esta reducción de tiempo “atiende a una petición del sector de la pirotecnia”, dijo el miércoles, cuando justificó la medida para “mejorar el certamen”. Los profesionales del sector se mostraron de acuerdo con la medida.
Más novedades
Otro de los cambios del nuevo contrato es la ubicación de los fuegos artificiales, que se seguirán lanzando entre el 25 y el 29 de junio. Tras la polémica abierta este último año, el Ayuntamiento ha evitado fijar el emplazamiento por escrito, que en los últimos años ha sido la playa del Cocó.
En esta última edición, sin embargo, el concurso se trasladó al paseo volado de la Zona Volvo por las obras que el Servicio Provincial de Costas estaba realizando en el espigón de El Postiguet. Pese a que la actuación acabó antes del inicio de las Hogueras, el Ayuntamiento liderado por el alcalde Luis Barcala mantuvo la nueva ubicación. El espacio, a priori, no sería para siempre, ya que Barcala afirmó en mayo que en 2026 volvería a su tradicional emplazamiento, la playa del Cocó.
Sobre la ubicación de este espectáculo pirotécnico nocturno, Cutanda ha dicho que “está por determinar”.
Suscríbete para seguir leyendo
- La borrasca Benjamin llega a Alicante: Aemet lanza una nueva alerta para el jueves
- El Ayuntamiento de Alicante deniega el permiso para la celebración del centenario del cine Ideal
- ”No queremos sofá, queremos actividad”: más de 600 mayores se movilizan en Alicante contra la paralización de los talleres municipales
- Campoamor, el barrio de Alicante que se degrada a las afueras del «Nuevo Centro» de Barcala
- Alicante lanza el concurso de mascletás y fuegos artificiales de las Hogueras 2026 con novedades en tiempo y ubicación
- Impotencia en el centro social Isla de Cuba de Alicante
- Así fue la riada del 20 de octubre de 1982 en Alicante: el día que el cielo se rompió sobre la ciudad
- Alicante concentra más de 1.200 viviendas okupadas a la venta, la cifra más alta de la Comunidad Valenciana