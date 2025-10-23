Rovira insiste con el Valenciano y acusa a Morant de negarse a que los estudiantes mejoren las notas en la PAU

A vueltas con el valenciano en Selectividad. Tras la negativa del Ministerio de Educación y de Universidades a que la asignatura de Lengua y Literatura Valenciana sea optativa en la Prueba de Acceso a la Universidad, como quiere la Generalitat, el conseller de Educación, José Antonio Rovira ha vuelto a la carga para defender un plan que ha suscitado polémica en la comunidad educativa. Y lo ha hecho invitando a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, a que lea los informes de su propio Ministerio sobre la nota media en las comunidades autónomas con lenguas cooficiales. Un ranking en el que la Comunidad Valenciana (6,81), Cataluña (6,75) y Baleares (6,41) están a la cola en cuanto a la calificación media de los aprobados, junto a Galicia (6,87), que se encuentra la quinta por la parte de atrás.

Rovira ha recordado la propuesta del Gobierno valenciano de que los estudiantes puedan elegir examinarse de Valenciano o de Castellano, o en su defecto que compute la nota más alta. “Esta propuesta solo busca que tengan las mismas condiciones que el resto de alumnos de comunidades sin lengua cooficial”, ha insistido

Por ello, el conseller, ha pedido a Diana Morant “como ministra y como valenciana, demostrar interés en que los estudiantes de la Comunitat Valenciana mejoren en la PAU, pero lo cierto es que no le interesa”, además de reprochar a la socialista que se pronuncie ante los medios “y no por vía oficial tras la carta enviada desde la Generalitat”.

Así ha sido la segunda jornada de Selectividad 2025 (PAU) en la Universidad de Alicante / ALEX DOMÍNGUEZ

Rovira ha lanzado una invitación a que algún medio de comunicación organice un debate público conseller-ministra para hablar de la PAU y de los perjuicios de la actual normativa para las CCAA con lenguas cooficiales. “Reto a Morant a que acepte este debate”, ha señalado.

En este sentido, ha destacado que “debería preguntarse por qué las comunidades autónomas con lengua cooficial son las últimas en el ranking de notas de la PAU y qué puede hacer como ministra para mejorarlo, en lugar de criticar las propuestas que le llegan”.

El responsable autonómico ha vuelto a justificar que “desde el Consell queremos que los estudiantes de la Comunitat mejoren en sus aspiraciones y puedan acceder a la universidad en igualdad de condiciones a los de otras comunidades autónomas”.

Queremos que los estudiantes de la Comunitat mejoren en sus aspiraciones y puedan acceder a la universidad en igualdad de condiciones a los de otras comunidades José Antonio Rovira — Conseller de Educación

Eliminar el valenciano

Frente a la lluvia de críticas que ha recibido su plan, Rovira ha matizado que “en ningún caso se está hablando de eliminar el valenciano. Esa es una mentira más de la ministra. Lo que se ha planteado y tiene lógica es que, examinándose de las dos lenguas, cuente para la media solo la más alta de ellas y de esta forma cuenten 4 notas en lugar de 5”.

Por último, se ha escudado en que "el Consell ha impulsado el fomento del valenciano, como demuestran las 140.000 certificaciones automáticas expedidas con las que se reconoce el esfuerzo del alumnado" y ha advertido de que "ahora hay menos exención en zonas castellano hablantes que cuando estaba el Botànic y eso quiere decir que funciona bien la promoción y el reconocimiento frente a la imposición que ellos practicaban”.