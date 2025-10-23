La provincia de Alicante, en aviso amarillo por viento: rachas que podrían alcanzar los 80 km/h

La borrasca Benjamín agita este jueves el tiempo en la provincia de Alicante. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por viento, con rachas que podrían alcanzar los 80 km/h en el interior y los 70 km/h en el litoral norte. El fenómeno, que se prolongará hasta últimas horas de la tarde, dejará una jornada ventosa, cálida y de cielos cambiantes.

Durante la mañana se esperan intervalos nubosos que irán disminuyendo con el paso de las horas, dando paso a un final de día más despejado y luminoso. El viento de componente oeste soplará con intensidad moderada a fuerte, especialmente en zonas altas y expuestas, donde las rachas podrían ser puntualmente muy intensas.

A pesar de la inestabilidad que trae la borrasca, el ambiente seguirá siendo cálido y seco, con temperaturas máximas ligeramente más altas de lo habitual. El efecto foehn, que calienta el aire de poniente al descender hacia la costa, contribuirá a mantener ese tono casi veraniego en las comarcas del sur.

La previsión apunta a que el viento amainará a últimas horas, dejando una tarde más tranquila y un cierre de jornada con cielos poco nubosos en casi toda la provincia.

El tiempo en Alicante

La borrasca Benjamín deja en la capital alicantina una jornada soleada, cálida y ventosa, con nubes altas y sin riesgo de lluvia. El viento de poniente soplará con fuerza, con rachas que pueden superar los 45 km/h, mientras la sensación térmica roza los 32 grados, en un día más propio del final del verano que del otoño.

El tiempo en Elche

Jornada soleada y ventosa en Elche, con nubes altas y sin riesgo de lluvia. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 31 grados, con una sensación térmica cálida, realzada por el viento de poniente, que soplará con rachas de hasta 45 km/h durante la mañana antes de perder fuerza por la tarde.

El tiempo en Benidorm

Día ventoso y cálido en Benidorm, bajo aviso amarillo por rachas de hasta 70 km/h que afectarán al litoral norte de la provincia. Los cielos estarán cubiertos por nubes altas, sin lluvia, y las temperaturas oscilarán entre los 21 y 29 grados, con una sensación térmica agradable pero algo elevada. El viento del oeste soplará con fuerza durante la mañana, amainando al caer la tarde.

El tiempo en Elda

Jornada seca y ventosa en Elda, con nubes altas y ambiente cálido. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 29 grados, y la sensación térmica será suave pero elevada en las horas centrales. El viento del noroeste soplará con fuerza, con rachas que podrían alcanzar los 50 km/h, especialmente durante la mañana, antes de remitir al final del día.

El tiempo en Torrevieja

Día soleado y caluroso en Torrevieja, con cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 31 grados, en un día de ambiente veraniego y seco. El viento de poniente soplará con fuerza por la mañana, con rachas de hasta 50 km/h, aunque tenderá a amainar al final de la tarde.

El tiempo en Orihuela

Jornada de pleno sol y calor intenso en Orihuela, con un ambiente más propio de agosto que de finales de octubre. Las máximas alcanzarán los 32 grados, mientras el viento del oeste sopla con energía, dejando rachas cercanas a los 50 km/h en las horas centrales. La tarde será más calmada, con cielos limpios y sensación térmica elevada.

El tiempo en Alcoy

El interior de la provincia, incluida Alcoy, está este jueves en aviso amarillo por fuertes rachas de viento que podrían alcanzar los 80 km/h. La jornada se presenta seca y templada, con cielos de nubes altas y temperaturas entre 18 y 25 grados. El viento del oeste sopla con intensidad, sobre todo durante la mañana y el mediodía, antes de perder fuerza al final del día.

El tiempo en Dénia

Dénia permanece hoy bajo aviso amarillo por viento, con rachas que podrían llegar a los 70 km/h. La jornada será soleada y cálida, con nubes altas y sin riesgo de lluvia. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 30 grados, y el viento del oeste soplará con fuerza moderada durante la mañana, suavizándose al caer la tarde.

Alicante vuelve al verano: la playa del Postiguet se llena de vida en pleno octubre / Alex Domínguez

El tiempo en España

Un frente frío atraviesa hoy la Península dejando lluvias intensas en el noroeste, sobre todo en Galicia, donde podrán ser persistentes y localmente fuertes. En el resto del país, los cielos se mantendrán nubosos con claros tras su paso, y el ambiente será más estable en el sur y el Mediterráneo. Las temperaturas bajarán en el norte, con descensos acusados en el Cantábrico, mientras que en el sur y el litoral mediterráneo subirán ligeramente. La jornada estará marcada por el viento del oeste, fuerte y con rachas muy intensas en la mitad norte, el este peninsular y Baleares.