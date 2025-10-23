Vox condiciona su apoyo a Begoña León en Alicante al cumplimiento de las demandas de los mayores antes del pleno

Vox marca posición en la crisis abierta por la gestión de la Concejalía de Mayores. El grupo municipal ha anunciado este jueves que no apoyará la reprobación de la edil Begoña León (PP), prevista en el pleno del próximo 30 de octubre a propuesta de Compromís, si el equipo de gobierno cumple antes con las peticiones planteadas por los mayores de los centros municipales.

La portavoz de Vox, Carmen Robledillo, ha asegurado que la prioridad de su formación “no es el uso político de nuestros mayores, sino garantizar soluciones reales para ellos, que llevan meses reclamando mejoras básicas que el Ayuntamiento no ha sabido o no ha querido resolver”. “No pedimos nada extraordinario, solo que el Ayuntamiento cumpla con su deber y garantice un trato digno a nuestros mayores. Es hora de pasar de las palabras a los hechos y atender las necesidades de aquellos que han trabajado toda la vida y que ahora muchos están solos y no tienen mucho más que la vida social que las actividades y centros de mayores les ofrecen”, ha añadido.

El grupo municipal ha detallado ocho condiciones concretas para retirar su apoyo a la moción de reprobación: el nombramiento inmediato de un jefe de servicio para el área, la reparación del ascensor del Centro de Mayores Isla de Cuba, la creación de partidas presupuestarias específicas, dotación económica para actividades, el arreglo del aire acondicionado en varios centros, la ampliación del transporte público, la reparación de filtraciones en San Gabriel y una mayor agilidad en la atención institucional a las peticiones de los mayores.

Crisis en el área

El anuncio llega apenas unos días después de la manifestación del pasado lunes, en la que más de 600 personas se concentraron en la plaza del Ayuntamiento para denunciar la suspensión de los talleres municipales y reclamar una solución inmediata. Aquella protesta desembocó en una reunión entre el alcalde, Luis Barcala, y representantes del Consejo de Mayores, donde el dirigente popular se comprometió a crear una nueva jefatura de servicio y a reanudar parcialmente las actividades con voluntarios.

Pese a ese compromiso, PSOE, Compromís y EU–Podemos reclamaron responsabilidades políticas y anunciaron que pedirán la dimisión de Begoña León en el pleno de la próxima semana. La portavoz socialista, Ana Barceló, acusó a la edil de una gestión “negligente” y “falta de planificación”, mientras que el portavoz de Compromís, Rafa Mas, calificó de “apocalíptico” que los centros de mayores estén sin actividad por primera vez “en la historia” del municipio.

Contener el desgaste

Desde el equipo de gobierno, el vicealcalde, Manuel Villar, y la portavoz municipal, Cristina Cutanda, han defendido que la suspensión de los talleres responde a una “circunstancia administrativa” por la renuncia de la empresa adjudicataria y que el compromiso con los mayores “es absoluto”.

Con la posición de Vox, el futuro político de León dependerá ahora de si el Ayuntamiento logra cumplir en los próximos días las demandas urgentes de los mayores. Si lo hace, la edil podría salvar la reprobación y evitar una crisis interna mayor.