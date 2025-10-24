Alicante ya tiene Reyes Magos para 2026

A dos meses exactos de Nochebuena, Alicante ya calienta motores para Navidad. Y lo hace pese a que en la calle los termómetros rebasan los veinticinco grados. Este viernes, en el transcurso del traspaso de poderes celebrado en un conocido restaurante la ciudad, los alicantinos han conocido a los Reyes Magos de la cabalgata del próximo 5 de enero de 2026.

Los elegidos han sido el empresario Antonio Beresaluce, de Aceitunas Cazorla, que hará de Melchor; Carlos Bosch, fundador del grupo Gastroportal, que será Gaspar; e Ignacio Amirola, presidente de Ineca, que hará de Baltasar.

Todos ellos cogen el testigo de los Reyes Magos de 2025, que fueron Hermann Schwarz, presidente del Colegio de Médicos de Alicante; Ignacio Gally, decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Alicante; y Fernando Candela, presidente del Consejo Valenciano de Colegios de la Abogacía.

Al trío de 2026 le secundarán como carteras reales Luz Sigüenza, periodista de Onda Cero; Elena Vidal, influencer; y Paloma Arroyo, presidenta de AODI (Asociación de Ocio ocupacional para Discapacitados Intelectuales).

En el acto el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha recordado que esta “comida de las quinielas” es una de las más especiales del año porque es la que se encarga de transmitir la ilusión a la ciudad. “Queremos que los Reyes tengan tanta o más ilusión que cuando eran niños”, ha señalado, a la vez que ha recordado la importancia de la ciudad en estas fiestas: “Sin Alicante no habría Navidad porque somos la casa de la Navidad".

El encuentro lo amenizó la artista alicantina Inés Domínguez, que versionó el tema "Si tienes fe", de la película "El príncipe de Egipto".

Los asistentes a la comida de traspaso de poderes ha entregado un juguete que se hará llegar a una asociación benéfica, como se ha convertido en una tradición en esta fecha. En este caso, a Mensajeros de la Paz. Ésta es una iniciativa avalada por el restaurador Vicente Mas.

En 2024 fueron unos 150 juguetes los que se recogieron. La intervención de Mas ha estado plagada de agradecimientos “hacia quienes hacen posible que, con sus regalos, haya niños que tengan juguetes en la Navidad”. El restaurador ha evocado recuerdos de los Reyes Magos de su infancia y ha hecho un llamamiento “para que nunca se pierda el verdadero sentido de esta celebración”.

