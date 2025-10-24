El Ayuntamiento de Alicante asegura que el edificio de 80 Mundos no albergará apartamentos turísticos

Finalmente, no se harán apartamentos turísticos en el bloque que acogió a la librería 80 Mundos. Es lo que ha asegurado el gobierno local, a través de fuentes técnicas, durante la Comisión de Urbanismo de este viernes, en la que se ha tratado la situación del bloque de la avenida General Marvá número 14, donde hasta hace unas semanas se alojaba la librería en la planta baja.

Según se ha podido constatar en la reunión, presidida por la concejala Mari Carmen de España ante la ausencia por baja de la edil de Urbanismo, Rocío Gómez, el edificio no está protegido y las obras que se están llevando a cabo, autorizadas por una declaración responsable, no afectan a su estructura, tal y como avanzó INFORMACIÓN. Para asegurar que se respetan estos principios, el Ayuntamiento ha enviado a la brigada municipal para revisar las actuaciones y abrir un segundo expediente de certificación de compatibilidad urbanística.

En cuanto a la licencia de actividad, desde el Ayuntamiento aseguran que no pueden comunicar el uso al que se destinará el inmueble, pero sí que afirman que en él no se desarrollarán apartamentos turísticos, un uso ahora en el foco municipal con la iniciada modificación del Plan General para limitar los pisos turísticos en la ciudad.

Sin embargo, la finalidad de la empresa propietaria del bloque apunta a que seguirá siendo turística, según figura en la documentación oficial vinculada la proyecto. En la memoria descriptiva aportada por la empresa se recoge la idea de que en el edificio, una vez reformado, se hospeden turistas “garantizando las condiciones mínimas de salubridad, higiene, seguridad y comodidad a disposición de quienes lo visiten”.

El edificio, según la citada documentación donde se califica como "hotel" la actividad propuesta, se dividirá en “distintas habitaciones en las plantas con misma entrada e independiente desde la calle”, y “dispondrá de varias zonas comunes y de servicio para clientes y propias del establecimiento como entrada-hall, escaleras, distribuidores en cada planta, recepción y zona de estar”. El horario previsto de atención al público será de 8 de la mañana a 10 de la noche de lunes a domingo. La superficie construida es de 1.733 metros cuadrados.

Desde el entorno de la empresa propietaria del inmueble se han negado a desvelar detalles sobre su futuro uso, afirmando que en “el momento en el que se obtenga la licencia” aportarán información.

Recorrido

A la espera de la confirmación oficial, el desenlace previsto desde el momento en el que 80 Mundos anunció que abandonaría el local en el que ejercía su actividad librera y cultural desde hacía más de cuarenta décadas era el de la habilitación de pisos turísticos y no el de la creación de un hotel.

La librería, que ahora se ubica en la calle Segura, en el local de Pynchon & Co, abandonó su establecimiento tradicional denunciando la “presión turística”, hecho que desembocó en manifestaciones en Alicante, llegando a reunir cerca de un millar de personas el 25 de julio que marcharon desde la antigua librería hasta la playa de El Postiguet.

Ante estas protestas el alcalde de Alicante, Luis Barcala, anunció que extendería a los edificios completos la suspensión de licencias turísticas después de haberlo aplicado a las viviendas ubicadas en bloques residenciales en enero. De hecho, a principios de este mes, la Junta de Gobierno local dio luz verde al inicio de la tramitación de una nueva regulación de los alojamientos turísticos en la ciudad, que establece un índice máximo de 0,187 plazas turísticas por habitante y prohíbe la implantación de nuevas plazas turísticas en aquellas zonas saturadas urbanísticamente, es decir, en las que se supera el índice máximo establecido, con excepciones específicas para hoteles de 3, 4 y 5 estrellas. Además, establece un acceso independiente como condición a la concesión de licencias de alojamientos turísticos ubicados en edificios residenciales.

Esta regulación se articula a través de la modificación puntual Nº 52 del PGOU, aprobado en 1987, que se inicia con el trámite de evaluación ambiental estratégica y abriendo el periodo de exposición pública del borrador y el documento inicial estratégico durante un plazo de 30 días hábiles. Posteriormente, el Ayuntamiento tendrá que resolver las posibles alegaciones que se presenten y la modificación puntual deberá ser aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Alicante para la entrada en vigor de la normativa.

Por lo que respecta a las zonas no saturadas, en ellas se podrán autorizar nuevas plazas turísticas, con controles que garanticen que no se supere el umbral máximo establecido. La situación en la que se encuentra cada zona se revisará de forma anual.

La vigencia de la actual moratoria es de dos años, hasta enero de 2027, el máximo permitido por ley, siempre que el Ayuntamiento justificase en enero de 2026 que está tramitando una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Obras

El pasado viernes 17 de octubre, tras la salida de 80 Mundos, comenzaron las obras en el edificio con trabajos de demolición en el interior que se prevé que finalicen en seis meses. El acceso al edificio quedó vallado y en su exterior se colocó un contenedor para escombros.

La hoja de ruta es proceder a la demolición de los muros del inmueble sin que esto afecte a la estructura, forjados ni fachada; suprimir las antiguas instalaciones de agua, electricidad y telecomunicaciones y extraer elementos como mobiliario de las cocinas, sanitarios y griferías, junto con puertas, alicatados y elementos de la carpintería interior.

También está previsto derribar los falsos techos en las distintas plantas residenciales, y por último se demolerán tabiques y pavimentos, despejando lo que hasta ahora eran viviendas. Una vez concluya la actuación, el objetivo de la empresa encargada es impulsar la rehabilitación integral del edificio.