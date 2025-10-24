Barcala anuncia las obras “prácticamente terminadas” en la avenida de Niza de Alicante veinte años después de su inicio

Después de retrasos continuados, la culminación de las obras en la avenida de Niza de Playa de San Juan está cada vez más cerca. Según ha anunciado el alcalde de Alicante, Luis Barcala, los trabajos están “prácticamente terminados del todo” después de una inversión de 3,9 millones de euros para renovar el paseo marítimo.

La renovación ha sido llevada a cabo en el tramo de la avenida más próximo al término municipal de El Campello, y ha servido para instalar zona verde y arbustiva, carril bici con 450 metros de nuevo trazado y nuevo alumbrado con 73 columnas de iluminación led, además de la plantación de 130 nuevas palmeras, 45 bancos, 32 aparcabicicletas y espacios de sombra con pérgolas.

También se ha mejorado la accesibilidad y se han eliminado barreras, permitiendo la conexión directa con la playa a través de plataformas de madera.

Los trabajos se han desarrollado en 14.900 metros cuadrados, en un kilómetro de longitud, coincidiendo con los tramos de la avenida de Niza situados entre la calle Irlanda y el límite con El Campello, y completando las obras previas en el tramo entre la avenida de Bruselas y la calle Irlanda.

Según expresan desde el Ayuntamiento, el “objetivo primordial” ha sido “coordinar y dar tratamiento unitario al paseo, mejorar la confortabilidad de los usuarios de la playa renovando el pavimento peatonal deteriorado del paseo y la imagen del mismo, introduciendo nuevas áreas de estancia y de recreo”.

El paseo cuenta con diferentes anchuras de actuación entre el muro de la playa y el límite con la calzada, las zonas ajardinadas o aparcamiento, que tienen entre 5 y 30 metros. Se ha establecido una rasante única para permitir la accesibilidad peatonal a las personas con movilidad reducida y se han eliminado “barreras arquitectónicas” para respetar la “accesibilidad universal” tanto al paseo como a la arena y a los establecimientos de hostelería, así como al mobiliario urbano y a los servicios higiénicos.

Las plataformas de madera también cumplen con esta función y conectan el pavimento del paseo y la arena de la playa, mientras que el muro que separa el arenal adquiere “mayor potencia visual”. Por último, se ha realizado una actuación integrando en el pavimento la huella topográfica del límite con el término municipal de El Campello, que en su momento tomó como línea divisoria el Braçal de la Passió, acequia de riego de la partida de Fabraquer que finalizaba en las dunas de la antigua marjal de la playa.

Desembarco del equipo de gobierno

En la visita a las obras han estado presentes el alcalde, Luis Barcala; el vicealcalde Manuel Villar, la concejala de Infraestructuras, Cristina García; y la titular de Comercio y Hostelería en el Ayuntamiento, Lidia López, además del presidente de la asociación de vecinos Juntos Avanzamos de Playa de San Juan, José Caracena.

Un proyecto de largo recorrido

La última fase de los trabajos que ahora están cerca de culminar empezó en noviembre de 2024. En un principio, la fecha de finalización estaba prevista para principios de agosto de este año. Sin embargo, las obras acumulan casi dos meses de retraso, generando quejas tanto de residentes como de visitantes. A lo largo de estos meses, el Ayuntamiento de Alicante fue aplazando las fechas de entrega sin concretar cuánto se prolongaría la ampliación de actuaciones. Según explicó la empresa adjudicataria al Ayuntamiento, la escasez de materiales y distintos trámites administrativos fueron los principales responsables de la demora.

Esta fase de obras se suma a las dos ya ejecutadas y afecta a un tramo de alrededor de 925 metros de extensión, hasta conectar con El Campello. Con la finalización de estos trabajos se completará un proyecto que comenzó casi veinte años atrás, en 2006, durante el mandato del entonces alcalde Luis Díaz Alperi. Una década más tarde, en 2016, un segundo impulso impulsó la renovación de la avenida bajo el tripartito de izquierdas, marcando así una obra de largo recorrido hoy más cerca de finalizar.