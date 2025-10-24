Esto es todo lo que pasa cuando tienes cáncer de mama: El caso real de Mari Reme

Mari Reme tiene 37 años y es madre de dos hijos. Hace ya un tiempo que escuchó esas tres palabras que ninguna mujer quiere oír: “tienes cáncer de mama”. A partir de entonces comenzó un camino lleno de miedos, de días buenos y días no tan buenos, pero también de esperanza, de apoyo y de fuerza. Tras una ecografía, una mamografía y una biopsia, fue el doctor Rabadán, responsable de la Unidad de Mama de HLA Vistahermosa, quien le dio el diagnóstico. Con más de 20 años de experiencia, el Dr. Rabadán diagnostica cada año a más de 400 mujeres con esta enfermedad y dedica su trabajo a humanizar la asistencia sanitaria. En este episodio de ‘La Radiografía’, un podcast de HLA Vistahermosa con Información Podcast, Mari Reme comparte toda su historia en primera persona: la lucha, la quimioterapia, los momentos más duros y también los que tienen más luz. Y su madre, testigo de todo el proceso, cuenta cómo se vive algo así desde el otro lado.

Guion, grabación, edición, locución: Pablo González Torres Diseño visual: Jose Juan Martínez Sánchez