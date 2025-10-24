Sin plazas para los afectados por daño cerebral en Alicante

La Comunidad Valenciana cuenta con 378 plazas públicas o concertadas para atender a personas con daño cerebral adquirido, de las que 61 están en residencias y 317 en centros de día. Desde la federación que representa al colectivo de afectados y a sus familias aseguran que son totalmente insuficientes, y lo hacen basándose en datos tras realizar un informe en el que cifran en más de 21.000 las que serían necesarias, de ellas 1.831 plazas residenciales para personas con discapacidad del 75 % o más; 8.350 en centros de atención diurna y 11.439 en servicios de promoción de la autonomía.

El daño cerebral adquirido es la principal causa de discapacidad permanente en España, con 52.500 personas afectadas en la Comunidad Valenciana, y unas 20.000 en la provincia, como consecuencia de haber sufrido un ictus, un traumatismo craneoencefálico o un tumor cerebral. La atención en la provincia está muy limitada pues apenas el 0,51 % de los afectados accede a una plaza residencial, es decir, apenas un centenar.

Es la causa principal de discapacidad en España y, sin embargo, se demoran las valoraciones

Asistentes al acto en demanda de prestaciones para los pacientes celebrado este viernes en Alicante / Rafa Arjones

Atención integral

Una cifra que pone de manifiesto la Asociación de Daño Cerebral Adquirido de la Provincia de Alicante (Adacea Alicante), con motivo del día nacional de esta lesión, que se conmemora el domingo 26 de octubre. La entidad ofrece atención integral, rehabilitación, apoyo social, programas de inserción laboral y comunitaria; y ha querido celebrar este viernes una jornada de sensibilización con mesas informativas en Alicante, Elche y San Vicente del Raspeig, y la lectura pública de un manifiesto.

Otra situación que ponen sobre el tapete las asociaciones de pacientes es que más de la mitad de las personas con daño cerebral adquirido en la provincia no tiene reconocida su discapacidad, lo que dificulta el acceso a recursos y una atención adecuada.

En cuanto al perfil de los afectados, el 63,9 % son hombres con edad media de 47,2 años que han sufrido un ictus. Las causas más frecuentes en la Comunidad Valenciana son los accidentes cerebrovasculares (hasta 88 % del total en algunos informes) y los traumatismos craneoencefálicos.

"La hormiga y su jardín", la historia de superación de una madre alicantina que sufrió un ictus embarazada / Rafa Arjones

Código al alta hospitalaria

Adacea Alicante hace hincapié en que esta conmemoración no sólo es un acto simbólico, sino una llamada urgente a la acción para garantizar un reconocimiento del daño cerebral adquirido como entidad diagnóstica específica, con un código al alta hospitalaria que permita identificar y planificar los recursos necesarios.

La reclamación más urgente es un aumento significativo de plazas residenciales, centros de día y servicios de promoción de la autonomía personal, especialmente en la provincia de Alicante donde la cobertura es "insuficiente".

Esta falta de recursos impide «que muchas personas recuperen su autonomía y su participación social». «La ausencia de continuidad asistencial tras el alta hospitalaria genera retrocesos en la rehabilitación, sobrecarga familiar, aislamiento y una mayor dependencia de cuidados informales, en su mayoría asumidos por mujeres del entorno familiar», aseguran las entidades.

Oportunidad perdida

«Cada alta hospitalaria sin seguimiento es una oportunidad perdida para la recuperación», afirma Daniel Abad, coordinador de Daño Cerebral Comunidad Valenciana. «Superado este momento, muchas personas afectadas y sus familias viven una situación de abandono, ya que el sistema público no les garantiza la continuidad de los tratamientos, la rehabilitación y el acompañamiento social necesario, y son las asociaciones de pacientes quienes acaban haciendo esta labor», añade.

Otras reivindicaciones del colectivo son que se haga una valoración temprana de la discapacidad de las personas que lo sufren para que puedan acceder a los recursos que necesitan y la necesidad de atención integral, coordinada entre servicios sanitarios, sociales y comunitarios, para acortar el camino desde el accidente o la lesión cerebral hasta la plena inserción y vida autónoma.