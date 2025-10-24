EU-Podemos asegura que el proyecto de mil nuevas viviendas en la Albufereta de Alicante sufre “alteraciones” invisibles

El proyecto para construir mil nuevas viviendas en la Albufereta podría contar con alteraciones que no constan en los expedientes municipales. Así lo han alertado desde el grupo municipal de EU-Podemos, liderado por Manolo Copé, advirtiendo que la documentación divulgada por los redactores del Programa de Actuación Integrada (PAI) y el Proyecto de Urbanización contiene modificaciones invisibles en la documentación oficial del consistorio.

En concreto, según afirman desde el grupo municipal, en los informes de los redactores del proyecto consta la creación de una nueva glorieta que afectaría a la prolongación de Vía Parque, en la calle Caja de Ahorros, y al futuro ámbito de PAU 3, otro proyecto de 1.642 viviendas previsto también en la Albufereta. Por otra parte destacan, remitiéndose a la documentación de la empresa, la conversión en zona verde de una parcela del nombrado PAU 3 y que el planeamiento vigente reserva para uso residencial.

Desde la coalición de izquierdas interpretan que “aunque no se trata de una infracción urbanística”, esta diferenciación entre la documentación de la empresa y la del Ayuntamiento genera “riesgo de inseguridad jurídica y confusión pública”, ya que “se dibujan cambios sustantivos en planeamiento y gestión sin tramitar los procedimientos obligatorios de transparencia, información y participación vecinal”.

Dudas

Ante estas aparentes contradicciones, EU-Podemos se pregunta si en el expediente municipal existen “planos o informes que avalen la nueva glorieta” y si los vecinos han sido informados al respecto. También expresan sus dudas sobre cómo la rotonda afectaría al “viario estructural de Vía Parque”, dado que quedaría afectada la prolongación de esta circunvalación cuyas obras han sido declaradas por la Generalitat como de “interés general”.

Por otra parte, el grupo municipal integrado por Esquerra Unida y Podemos se pregunta si el Ayuntamiento de Alicante ha autorizado algún cambio de uso en el PAU 3, otro proyecto de viviendas paralizado en la Albufereta que se recuperó en 2019 al someterse a exposición pública después de que se propusiera, por primera vez, en los años noventa.

Entorno en el que se construirá el millar de viviendas del PAI, en la zona del barranco del Juncaret. / Rafa Arjones

Por último, la coalición exige saber si los informes de compatibilidad con el planeamiento vigente se han solicitado, así como “la posición que mantiene la propiedad del PAU 3, cuyo agente urbanizador contaba con la parcela de mayor valor” y que, según los redactores del proyecto, pasaría a ser zona verde pese a "constar como de uso residencial en el planeamiento vigente".

Exigencias

Manolo Copé, portavoz del grupo municipal, asegura que “no se trata de cuestionar que una empresa publique su portfolio, pero sí que se induzca a pensar que hay decisiones tomadas al margen del expediente y de la participación vecinal”. En este sentido, el concejal exige que “si alguien pretende mover rotondas o cambiar viviendas por zonas verdes, que lo explique en público y tramite los cambios con luz y taquígrafos”.

El grupo municipal exige al Ayuntamiento de Alicante, liderado por el alcalde Luis Barcala, “publicar de forma íntegra accesible los documentos aprobados y no solo los difundidos en el trámite anterior de información público”, y piden “aclarar si las alteraciones difundidas por la empresa forman parte del expediente oficial o son simples infografías no validadas”. Por último, han solicitado la convocatoria de una “reunión informativa” con las asociaciones vecinales afectadas y con la propiedad de los terrenos del PAU 3.

Planes urbanísticos

En sus observaciones, EU-Podemos hace referencia a dos planes urbanísticos. Uno es el PAI de la Albufereta, cuyo convenio urbanístico se firmó este mes de septiembre en el Ayuntamiento por parte del alcalde, Luis Bacala, y las empresas implicadas en el proyecto, que contempla la construcción de mil nuevas viviendas en el espacio que se pasará a llamar Nueva Albufereta.

Se trata de un proyecto previsto desde 1991, cuando se aprobó la ordenación del plan, aunque ha estado paralizado hasta septiembre de este año debido a la aparición de restos arqueológicos en la zona o a la entrada en concurso de acreedores del anterior agente urbanizador.

Estas viviendas se ubicarán ente la calle Caja de Ahorros y Flora de España y la glorieta del Ingeniero Pedro Torres, en el oeste del barrio, en una superficie de 128.000 metros cuadrados.

Por otra parte está el proyecto del PAU 3, presentado en los años noventa y recuperado en 2019 al someterse a exposición pública. Según expresó recientemente el Ayuntamiento, este plan está previsto entre la circunvalación Vía Parque y las avenidas Torres de la Huerta y Dénia, y en él están previstas 1.642 viviendas, de las cuales 492 serían protegidas, sin citar la posible conversión en zona verde de una de las parcelas del terreno, tal como ha alertado EU-Podemos basándose, según afirma el grupo municipal, en la documentación divulgada por los redactores del PAI anterior.