EU-Podemos recurre la sentencia que avaló excluir a su portavoz del pleno de Alicante durante su permiso por acogimiento

El portavoz de EU-Podemos en el Ayuntamiento de Alicante, Manolo Copé, ha presentado un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 que avaló la decisión del alcalde, el popular Luis Barcala, de impedirle intervenir y votar en el pleno del 26 de junio por encontrarse de permiso por guarda con fines de acogimiento.

La resolución judicial, fechada el 30 de septiembre, considera «ajustada a derecho» la actuación del regidor pero el recurso sostiene que vulnera el derecho fundamental a la participación política, reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución, y desincentiva la corresponsabilidad familiar entre los cargos públicos. En palabras del grupo municipal, «el ejercicio de los derechos de conciliación no puede ser motivo para privar de voz y voto a un concejal elegido democráticamente».

El recurso denuncia un error en la interpretación del Derecho en relación con los permisos por nacimiento o cuidado de un menor de los cargos electos, así como la inexistencia de norma que prevea la suspensión del mandato representativo durante dichos periodos. También acusa al juzgado de haber hecho una aplicación analógica indebida de normas laborales a situaciones de «naturaleza representativa y electiva».

Apelación

Según la apelación, «no existe ninguna norma que permita suspender el mandato representativo de un cargo público por ejercer un derecho de conciliación». En ese sentido, la coalición critica que se hayan aplicado «criterios propios del ámbito laboral» a una circunstancia política y jurídica distinta como es el desempeño de un cargo electo. «La democracia no puede penalizar el cuidado, tiene que protegerlo», manifiesta Copé, que advierte de las implicaciones del caso para otros responsables públicos.

El documento remitido al TSJ recuerda que numerosos reglamentos ya contemplan la participación de representantes en situación de permiso por maternidad o paternidad. Entre ellos cita el Reglamento del Ayuntamiento de Madrid (artículo 70.5) y el de Benidorm (artículo 40.1), que permiten la intervención y el voto telemático de los concejales durante los permisos de nacimiento o cuidado de un menor. Por ello, la defensa pide al tribunal que se pronuncie sobre la compatibilidad entre los derechos familiares y el ejercicio de la representación política.

En sus conclusiones, la coalición reclama al alto tribunal valenciano que revoque la sentencia y declare nula la resolución adoptada por el alcalde en el pleno de junio, restableciendo el derecho del portavoz a participar, intervenir y votar en igualdad de condiciones con el resto de concejales y concejalas. «Lo que está en juego es el derecho de cualquier representante público a cuidar sin ser apartado de sus funciones», defiende el edil.

«Defenderemos hasta el final que ningún cargo público vea limitado su mandato por cuidar» Manolo Copé — Portavoz de EU-Podemos

Copé sostiene que este caso «marca un precedente importante para la democracia y para la igualdad real en las instituciones» y que su objetivo es garantizar que «ningún alcalde pueda silenciar en el pleno la voz legítima de un concejal electo». «Defenderemos hasta el final que ningún cargo público vea limitado su mandato por ejercer su derecho a cuidar y conciliar», añade.

Con este recurso EU-Podemos busca que el TSJ establezca una doctrina clara que blinde el derecho de los representantes públicos a ejercer sus funciones durante los permisos de conciliación familiar, un asunto que, subraya la coalición, afecta a la igualdad de género y a la modernización de las instituciones.