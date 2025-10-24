La izquierda apretará al gobierno de Barcala con el aborto y el cáncer en el próximo pleno de Alicante

El pleno del Ayuntamiento de Alicante del próximo 30 de octubre llega marcado por un nuevo pulso político entre el gobierno municipal y la oposición. La izquierda buscará poner contra las cuerdas al equipo de gobierno de Luis Barcala con varias iniciativas de contenido social, mientras que el PP tratará de llevar el debate al terreno institucional, centrando su discurso en los fondos europeos y en cuestiones de carácter económico y simbólico, alguna de ellas sin relación con la política municipal.

El PSOE presentará en la sesión una moción en la que pide blindar el derecho al aborto en la Constitución, siguiendo el modelo francés, y reclama al Consell de Carlos Mazón que aplique plenamente la ley estatal de salud sexual y reproductiva. Los socialistas instan a la Generalitat a crear un registro de objetores de conciencia, garantizar la atención en la sanidad pública y evitar cualquier actividad de hostigamiento o desinformación en las clínicas acreditadas o en los espacios públicos de la ciudad.

En la misma línea, Compromís y EU–Podemos presentan una moción conjunta en la que reclaman garantizar el acceso universal al aborto en la sanidad pública, reforzar el cumplimiento de las leyes estatal y autonómica y no destinar fondos públicos a entidades que presionen o disuadan a las mujeres. También piden al Ayuntamiento que promueva campañas de educación sexual y reproductiva con enfoque de género y perspectiva de derechos humanos.

Sanidad pública

La sanidad pública volverá a centrar otra de las iniciativas del grupo socialista, que exigirá a la Conselleria de Sanidad actualizar y publicar los indicadores del programa de detección precoz del cáncer de mama. La moción reclama control sobre las pruebas externalizadas, la homogeneización de tiempos clínicos, la incorporación de más personal técnico y radiólogos especializados, así como el desarrollo de una herramienta de inteligencia artificial valenciana con garantías éticas y científicas. El PSOE plantea además recuperar el mecanismo de autoconcierto para aprovechar la capacidad asistencial del sistema público y reducir las listas de espera.

El debate económico girará en torno a los fondos europeos, con dos iniciativas contrapuestas. El PP reclamará al Ministerio de Hacienda que revise la asignación de los fondos EDIL del programa Feder 2021–2027, tras quedar Alicante fuera del reparto pese a haber presentado en tiempo y forma proyectos de regeneración urbana y sostenible. Los populares defienden que esta exclusión “penaliza” a la ciudad y pone en riesgo objetivos locales de empleo, cohesión y calidad de vida.

Por su parte, Compromís propondrá la creación de una comisión municipal para el estudio y captación de ayudas europeas, con representación de todos los grupos y técnicos municipales, con el fin de consensuar proyectos y priorizar iniciativas que puedan optar a financiación comunitaria.

Nobel de la Paz

Junto a estas mociones, el PP defenderá una declaración institucional para felicitar a la opositora venezolana María Corina Machado por la concesión del Premio Nobel de la Paz y expresar el apoyo del Ayuntamiento al pueblo de Venezuela. La bancada popular llevará además una propuesta en defensa de los trabajadores autónomos, en la que insta al Gobierno central a no subir los impuestos ni aumentar las cargas fiscales durante 2025 y 2026, y a simplificar la burocracia que afecta al colectivo.

La sesión incluirá también una moción del PSOE para que el Consell rinda homenaje al exministro Ernest Lluch, en el 25 aniversario de su asesinato por ETA, con el renombramiento de varios centros sanitarios y la organización de actos institucionales. Los socialistas presentarán asimismo una propuesta para la elaboración de un plan integral en Villafranqueza, que contemple medidas urgentes de limpieza, iluminación, seguridad y alcantarillado, junto a un calendario de inversiones y una mesa de seguimiento vecinal.

El grupo EU–Podemos llevará al pleno una iniciativa en defensa del servicio autonómico Menjars a Casa, con la que pide investigar las denuncias del sindicato CNT sobre las condiciones laborales y sanitarias de la empresa adjudicataria y reforzar los mecanismos de control público en los contratos externalizados. Además, la coalición registrará un ruego para que el Ayuntamiento habilite nuevos espacios municipales para asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, reabra el Centro de Voluntariado en horario completo y evalúe los locales disponibles para cesión temporal.