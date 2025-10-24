La bioimpresión para el reemplazo de tejidos y órganos podrá probarse en pacientes en 5 años

Japón y Alemania realizan los dos ensayos clínicos más importantes del mundo con tecnologías similares a tejido impreso en 3D en corazones infartados de pacientes. Son estudios pequeños que están reportando resultados muy positivos y de ellos toman nota expertos españoles que quieren hacer lo mismo en un plazo de cinco años.

El bioquímico del Grupo Ingeniería de Tejidos Cardíacos del Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA) de la Universidad de Navarra, Manuel Mazo, es el investigador principal de un proyecto que busca desarrollar tejido cardíaco humano tridimensional para tratar el infarto de miocardio y ayudar a regenerar el corazón.

Un trabajo que ha presentado en el congreso internacional sobre inteligencia artificial y cirugía 4.0 que se celebra en el campus de la Universidad de Alicante. Expertos analizan en este encuentro los diagnósticos tecnológicos, médicos y jurídicos del big data, la robótica y la bioimpresión, así como el futuro de la telecirugía y la nanorobótica, dos tecnologías en las primeras fases de investigación y que podrían aplicarse de forma limitada en una década.

Sistemas guiados por imagen podrán operar heridas cutáneas con láser o a través del cerebro destruir lesiones muy específicas

En cuanto a que los robots puedan operar solos en un quirófano, los cirujanos afirman que no lo veremos en nuestro tiempo. Sí podrán realizar tareas muy específicas, como operar pequeñas heridas cutáneas; aplicando fuentes de luz como el láser hacer pequeñas intervenciones en los ojos; o a través del cerebro, por sistemas guiados por imagen, poder destruir lesiones muy específicas.

Estructuras tridimensionales

Volviendo a las terapias avanzadas en el tratamiento del infarto de miocardio basadas en impresión 3D, en los laboratorios "se están creando tejidos para su trasplante al organismo humano", explica Mazo. A la hora de hablar de plazos, el experto señala que, si no hay contratiempos, podrían hacer pruebas en un grupo muy reducido pacientes con esta tecnología en aproximadamente 5 años y con una aplicación más amplia en una década.

El bioquímico de la Universidad de Navarra ha expuesto en la UA estos avances en biofabricación, que tiene como principales obstáculos las interfaces entre materiales y biología, los altos costes y las barreras regulatorias.

El desafío es, ha señalado, llevar todas esas tecnologías al ámbito clínico y producir en los laboratorios de los hospitales reemplazos para tejidos o incluso órganos enteros.

En su laboratorio ya son capaces, a partir de células madres, de formar cualquier tipo de célula del organismo humano. "Podemos formar una neurona, una célula de hígado o de corazón. El problema es que hay que darles un contexto tridimensional. Si cogemos las células que generamos en el laboratorio y las ponemos en un corazón enfermo, no sirve. Tenemos que darles esa tridimensionalidad. En todo el mundo se está avanzando es poder incluir esas unidades celulares en estructuras tridimensionales que se parezcan lo más posible a un corazón humano".

Podemos formar una neurona, una célula de hígado y podemos formar, por ejemplo, células de corazón. El problema es que hay que darles un contexto tridimensional Manuel Mazo — Investigador principal del Grupo Ingeniería de Tejidos Cardíacos de la Universidad de Navarra

Infartos

Por ello manejan mucha imagen médica con todos los detalles de cómo es el corazón natural, para copiar cómo está estructurado, y aplicar este conocimiento en el infarto de miocardio, primera causa de muerte en todo el mundo.

En su laboratorio intentan imitar la estructura del corazón a través de impresión 3D para poblarla con las células que producen en el laboratorio. Esto da lugar a un tejido bioartificial capaz de latir.

En otros órganos los problemas son diferentes. A la hora de hacer un páncreas para una diabetes, las células deberán estar estructuradas igual que en el páncreas natural para que se creen la insulina o las hormonas. "Si nos metemos en cerebro, ya son palabras mayores. Para que se lleve a la práctica clínica todavía le queda".

Robots cirujanos

En cuanto al estado actual y el futuro de la cirugía robótica, el jefe de Cirugía del Hospital Clínico de Madrid, Julio Mayol, director del Instituto de Investigación Sanitaria San Carlos, ha aclarado que la plataforma Da Vinci o Hugo, que se utilizan para operar en los hospitales de Alicante y Elche, no son robots sino teleoperadores que transmiten los movimientos del cirujano; y que es improbable que robots autónomos realicen operaciones completas en quirófano en las próximas décadas.

"Ahora mismo utilizamos tecnologías de cirugía guiada por la imagen y ayudada por ordenador, un teleoperador que nos permite meternos en un campo tridimensional mediante un sistema de óptica especial que mejora las posibilidades que tiene el cirujano de hacer determinados movimientos complejos dentro de cavidades. Estamos en una fase muy inicial de la cirugía robótica y no es fácil ver cuáles son las ventajas para los sistemas sanitarios".

Medicamentos dirigidos a células diana La nanorobótica consiste en generar pequeñas moléculas del tamaño de una mitocondria. Permite entrar dentro de la célula, interaccionar con la mitocondria, y liberar fármacos de manera selectiva en determinadas zonas. "Está todavía en fase de investigación pero son muy útiles para poder llevar medicamentos de manera selectiva hacia una grupo celular y liberarlos específicamente", explica Mayol. Existe experimentación en Estados Unidos, y en España, la Complutense tiene un grupo de química que trabaja en ello, aunque el experto calcula que tardará aún al menos diez años en trasladarse a la aplicación clínica porque le quedan muchas fases de validación.

Mayol considera que son sistemas caros con una alta huella de carbono que solo pueden ser utilizados en un nicho muy específico de intervenciones y con profesionales altamente entrenados, "con lo cual la equidad de acceso está afectada. Va a desarrollarse muchísimo pero no tenemos claras muestras de una ventaja radical en la mejora de la salud".

5G

Sobre las limitaciones, ha destacado que existen para sangrados muy importantes, como en la cirugía de los traumatismos o los accidentes de tráfico.

En cuanto a la telecirugía, el médico afirma que hay muy pocas circunstancias en las que vaya a funcionar, y que los precursores del robot DaVinci se diseñaron para su práctica en las bases espaciales. "Además, tiene un problema de comunicaciones, aunque ahora mismo con el 5G se ha mejorado mucho".

Estamos en una fase muy inicial de lo que denominaríamos la cirugía robótica y tampoco es fácil ver cuáles son las ventajas para los sistemas sanitarios Julio Mayol — Jefe de Cirugía del Hospital Clínico San Carlos de Madrid

Este viernes también se ha hablado en el congreso de los diagnósticos de enfermedades a través de imagen. El catedrático de Derecho Civil de la UA, Juan Antonio Moreno, ha apuntado que los sistemas de IA son aún imperfectos; y Juan Carlos Trujillo, del departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, que intentan aportar exactitud para ayudar al profesional basándose en datos numéricos que llevan tiempo utilizándose en medicina.

Por último, Ángel Miguel Alonso, genetista de la Unidad de Medicina Genómica de la Universidad de Navarra, ha hablado de sesgos y de la necesidad de formación para que los médicos se especialicen en IA. Cerrarán esta cita Javier García, catedrático de la UA y presidente de la Unión Mundial de Química Pura y Aplicada; de Mari Ángeles Parra, magistrada del Tribunal Supremo, y de Jerónimo Mora, secretario autonómico de Innovación.