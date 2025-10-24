Sanidad lamenta que el Ministerio no ha puesto la herramienta para la gestión del cribado de cáncer

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha lamentado que el Ministerio de Sanidad aún no haya puesto a disposición de las comunidades autónomas la "herramienta imprescindible" para la gestión de los datos de cribados de cáncer.

Así lo ha señalado tras abandonar, junto a la mayoría de consejeros de Sanidad, la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), que se celebraba en Zaragoza este viernes.

En un comunicado, ha recordado que el pasado mes de abril el Ministerio se comprometió a pasar a las comunidades "un aplicativo informático para poder volcar los datos y hoy en día sigue sin hacerlo. Además, la Ponencia de Cribado sigue debatiendo sobre qué tipo de indicadores hay que pedir".

Herramienta fundamental

Además, ha destacado que le llama la atención la actitud del Ministerio en relación con los programas de cribado de cáncer de mama: "un ejemplo de éxito del sistema sanitario y una herramienta fundamental en la prevención y detección precoz".

"En lugar de apoyar, reconocer y promover su desarrollo, el Ministerio se ha situado frente a las comunidades autónomas, intentando manipular, actuando de forma interesada, partidista y en contra del propio Sistema Nacional de Salud", ha subrayado.

Como ejemplo, ha recordado que en febrero de 2024 la conselleria denunció que el Botànic dejó a más de 167.000 mujeres sin invitar a participar en el programa y 11 mamógrafos de 25 obsoletos, inutilizables y sin contrato de mantenimiento, "como constataron los informes de la Inspección General de Servicios de la Generalitat y de la Oficina de Auditoría e Inspección de la conselleria", que realizaron auditorías del programa de cribado de cáncer de mama.

Además, eliminaron la doble lectura, "con el consecuente riesgo para la precisión de los diagnósticos", ha añadido.

"Frente a ello, no recibí ni una sola llamada por parte del Ministerio de Sanidad interesándose por este tema ni por la salud de las mujeres. La ministra no solicitó ningún dato ni información en aquel momento, lo que me llama mucho la atención", ha criticado.

Fernando Bustamante

Trabajo y colaboración

El titular de Sanidad de la Comunitat Valenciana ha insistido en que siempre" colaboran y trabajan "con transparencia y rigor".

"No es verdad que no demos datos, de hecho, publicamos anualmente en nuestras memorias los datos de cribado, lo que hemos dicho es que supeditamos esta entrega de datos a que la Ponencia de Cribado consensúe los indicadores y ponga a disposición la solicitada herramienta", ha defendido.

Ha puesto de manifiesto que la ministra de Sanidad, Mónica García, "está rompiendo la esencia del Consejo Interterritorial, que se basa en el diálogo y la búsqueda de acuerdos compartidos, con rigor y consenso".

"En lugar de convocar reuniones extraordinarias cuando surgen discrepancias técnicas, el Ministerio impone sus decisiones de manera autoritaria, desvirtuando los acuerdos alcanzados en las ponencias y comisiones técnicas", ha afirmado.

A su juicio, el Ministerio "no coordina, que es su principal función, ni resuelve los grandes problemas de la sanidad pública española, que es la falta de profesionales. Tenemos un Ministerio que no escucha al personal sanitario".

Compromís pide una comisión de investigación Compromís ha registrado este viernes la propuesta de creación de una comisión de investigación en las Cortes Valencianas sobre el programa de prevención de cáncer de mama en la Comunidad Valenciana y las derivaciones del diagnóstico por imagen a centros privados. Así lo han anunciado el síndic de la coalición valencianista, Joan Baldoví, y su portavoz de Sanidad, Carles Esteve, con el objetivo de investigar una cuestión que "está deteriorando de manera absolutamente definitiva la sanidad pública valenciana". Baldoví ha afirmado que "hay razones de sobra" para crear esta comisión, a tenor de lo sucedido en otras comunidades con los cribados de cáncer de mama y con los datos de retrasos en citaciones.

Más plazas MIR

En este sentido, Gómez ha manifestado la necesidad de flexibilizar las unidades docentes de formación sanitaria especializada y aumentar el número de plazas MIR para resolver el déficit de profesionales sanitarios que afecta a todas las comunidades autónomas.

"Una reivindicación que he ido exigiendo al Ministerio desde mi llegada al Gobierno de la Generalitat en julio de 2023, ya que son competencia directa del Ministerio de Sanidad y las comunidades asumimos la financiación y la acción formativa", ha detallado.

De hecho, el conseller ha recordado que en la Comunidad Valenciana están "dispuestos a formar a un 15 % más de profesionales si se flexibilizan estas unidades docentes".

Marciano Gómez ha afirmado su predisposición "a sentarnos y hablar de temas que interesan a la ciudadanía, como la falta de profesionales o el problema del Estatuto Marco y poder ir avanzando a favor de la sanidad pública".