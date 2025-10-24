El tiempo en Alicante: la Aemet anuncia lluvias y bajada de temperaturas en la provincia para este fin de semana

Tras la borrasca Benjamin, la provincia de Alicante afronta este viernes un día de transición hacia un tiempo más estable. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé cielos con intervalos nubosos, sin riesgo de lluvia y con un ambiente templado. Las temperaturas se mantienen suaves, con máximas en torno a los 27 o 28 grados en la costa y algo más bajas en el interior, mientras el viento sopla flojo de poniente, dejando atrás las fuertes rachas que ayer superaron los 70 km/h.

El panorama se mantendrá tranquilo hasta el sábado, cuando volverán los cielos despejados y el ascenso térmico, especialmente en las comarcas del sur. Sin embargo, el domingo llegará un cambio acusado: el cielo se cubrirá, la humedad aumentará y se esperan lluvias generalizadas y un notable descenso de las temperaturas, devolviendo el ambiente plenamente otoñal a la provincia.

El tiempo en Alicante

La ciudad alicantina amanece este viernes con un ambiente mucho más tranquilo tras el paso de la borrasca Benjamin. El cielo presenta intervalos nubosos que irán abriéndose con el paso de las horas, mientras el viento de poniente sopla flojo y las temperaturas descienden hasta unos 28 grados, con una sensación térmica similar. La humedad se mantiene moderada, lo que deja un día más agradable que el de ayer, cuando se rozaron los 32 grados.

El sábado predominará el sol y el calor volverá a ganar terreno con máximas cercanas a los 29 grados y un ambiente seco. Sin embargo, el domingo llegará un cambio brusco: el cielo se cubrirá y se esperan lluvias débiles pero persistentes, acompañadas de un descenso notable de las temperaturas, que marcará el regreso definitivo al tiempo otoñal en la capital.

El tiempo en Elche

La jornada de este viernes será plenamente estable en Elche, con cielos poco nubosos y sin rastro de lluvia. El viento de suroeste sopla flojo, dejando un día más templado que el de ayer, cuando se alcanzaron los 31 grados. Hoy las máximas rondarán los 28 y la sensación térmica será prácticamente igual, en un ambiente seco y agradable que invita a disfrutar del exterior.

El sábado se mantendrá el tiempo anticiclónico, con sol, ligero repunte térmico y un clima aún cálido para finales de octubre. Sin embargo, el domingo marcará un cambio drástico: el cielo se cubrirá y se esperan lluvias generalizadas acompañadas de un descenso notable de las temperaturas, que devolverán el tono otoñal a la ciudad.

El tiempo en Benidorm

El viernes llega a Benidorm con intervalos nubosos y temperaturas más suaves que en la jornada anterior. El viento soplará flojo del sur y el mar permanecerá en calma, dejando un ambiente templado con máximas de unos 25 grados y sensación térmica similar. El aire será más húmedo, lo que aportará una sensación algo más pesada en las horas centrales, aunque sin riesgo real de lluvia.

El sábado se espera un día más despejado, con sol y temperaturas estables, ideal para pasear o disfrutar de la playa. El panorama cambiará el domingo, cuando la Aemet prevé un fuerte aumento de la nubosidad y lluvias generalizadas acompañadas de viento del noreste, que podrían dejar un ambiente fresco y desapacible en el litoral norte de la provincia.

El tiempo en Elda

La jornada de este viernes en Elda se presenta tranquila y con intervalos nubosos, tras un jueves más ventoso. El viento del suroeste soplará flojo y el ambiente será templado, con máximas de 28 grados y una sensación térmica muy similar. La humedad baja durante las horas centrales, lo que dejará una sensación seca y agradable en la ciudad.

El sábado volverá el sol y las temperaturas subirán ligeramente, con valores cercanos a los 30 grados, en un día cálido y sin viento. Pero el domingo el tiempo dará un giro: se esperan lluvias generalizadas y un descenso notable de las temperaturas, que marcarán el regreso al otoño en el valle del Vinalopó.

El tiempo en Torrevieja

Viernes con cielos despejados y ambiente estable en Torrevieja. Las temperaturas se suavizan ligeramente tras el calor de los últimos días, con máximas de unos 27 grados y una sensación térmica parecida, acompañadas de brisas del sur que soplarán con algo de intensidad por la tarde. La humedad se mantiene moderada, por lo que el día será cálido pero agradable junto al mar.

El sábado continuará el ambiente soleado, con temperaturas que rondarán los 26 grados y viento leve del sur. El domingo, sin embargo, el panorama cambiará: la Aemet prevé lluvias generalizadas y viento del este, con rachas que podrían superar los 40 km/h y una notable bajada del termómetro, señal del regreso del tiempo otoñal al litoral sur.

El tiempo en Orihuela

El viernes será soleado y estable en Orihuela, con cielos despejados y un ambiente templado que mantiene el aire veraniego de los últimos días. El viento soplará flojo del suroeste y las temperaturas se situarán en torno a los 30 grados, con una sensación térmica ligeramente inferior gracias a la baja humedad en las horas centrales.

El sábado seguirá el buen tiempo, con algo de nubosidad alta y valores similares, pero el domingo se espera un cambio importante: el cielo se cubrirá y podrían registrarse lluvias generalizadas acompañadas de viento del este y un descenso de más de cinco grados, dejando un ambiente mucho más fresco y húmedo en la Vega Baja.

El tiempo en Alcoy

El viernes se presenta en Alcoy con cielos nubosos y ambiente templado, después de los vientos intensos que acompañaron a la borrasca Benjamin. El viento del oeste soplará con moderación y las temperaturas rondarán los 27 grados, con una sensación térmica similar, aunque el ambiente será algo más húmedo que en días anteriores. Pese a la nubosidad, apenas se esperan lluvias durante la jornada.

El sábado será más estable, con sol y un ligero ascenso de las máximas, que podrían alcanzar los 28 grados. El domingo, en cambio, se producirá un vuelco meteorológico: el cielo permanecerá muy nuboso con lluvias generalizadas y un descenso acusado de las temperaturas, que no superarán los 19 grados, marcando la vuelta al tiempo plenamente otoñal en el interior norte de la provincia.

El tiempo en Dénia

Viernes variable en Dénia, con intervalos nubosos y alguna llovizna débil durante la mañana, aunque las precipitaciones tenderán a remitir con el paso de las horas. El ambiente será templado, con máximas de 27 grados y sensación térmica muy similar, acompañadas de una humedad alta que hará el día algo más pesado. El viento soplará suave del sur, sin rachas destacables.

El sábado volverá el sol y las temperaturas se mantendrán en torno a los 28 grados, en un día estable y agradable. Pero el domingo se prevé un giro brusco del tiempo: el cielo estará muy nuboso con lluvias intensas y un descenso de hasta cuatro grados, además de viento del norte con rachas que podrían superar los 40 km/h, marcando el regreso del ambiente otoñal al litoral norte de Alicante.

Juani Ruz

El tiempo en España

Este viernes, la Península seguirá bajo la influencia de la circulación atlántica, con cielos nubosos o cubiertos en buena parte del país. Se esperan lluvias persistentes en áreas del Sistema Central e Ibérico, mientras que en el noroeste y el Cantábrico las precipitaciones serán más débiles y ocasionales. En el sur y sureste, especialmente en Andalucía y el litoral mediterráneo, predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con ambiente más estable.

Las temperaturas máximas suben ligeramente en el sur y en el interior peninsular, pero descienden en el norte y Baleares. Las mínimas también bajan de forma general, con heladas débiles en el Pirineo. El viento soplará flojo de componente sur y oeste, más intenso en el Cantábrico, el Ampurdán y puntos de ambas mesetas, donde se registrarán rachas moderadas. En Canarias, se esperan intervalos nubosos en el norte y tiempo más despejado en el sur.