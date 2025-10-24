Vox obliga al PP a cambiar la ordenanza de las terrazas de Alicante aprobada hace un año

El Ayuntamiento de Alicante ha iniciado los trámites para modificar la Ordenanza de Ocupación de la Vía Pública apenas un año después de su aprobación definitiva en el pleno de noviembre de 2024. El cambio, impulsado por el equipo de gobierno del PP, responde a la presión de Vox, que condiciona su apoyo al presupuesto municipal de 2026 al cumplimiento de varios acuerdos pendientes, entre ellos la revisión de la ordenanza de las terrazas aprobada hace un año con el respaldo de Compromís tras romper los populares con los ultras por su negativa a aceptar los puntos violetas.

La modificación se ha puesto en marcha a través de una consulta pública previa publicada por el Ayuntamiento. En el documento se alude a una posible revisión del horario estival de las terrazas, actualmente vigente del 15 de junio al 30 de septiembre. El cambio concreto que exige Vox al PP pasa por una ampliación del 1 de mayo al 1 de noviembre. El documento sostiene que este cambio se justifica por la “climatología favorable” de Alicante y por su impacto positivo en el sector hostelero y turístico. Sin embargo, el argumento resulta difícil de sostener, ya que las condiciones climáticas de la ciudad son las mismas que cuando se aprobó la ordenanza hace un año.

El texto de la consulta también adelanta que los puntos violetas, incorporados en la normativa original como espacios de atención en casos de violencia de género, pasarán a denominarse puestos de atención a las víctimas de delitos, ampliando su alcance a todo tipo de situaciones, tal como reclamaba Vox.

Decisión celebrada

El concejal ultra Juan Utrera celebra la decisión del gobierno local. “Por fin se va a abordar el cumplimiento de una de las principales exigencias de Vox en la batería de acuerdos que aún quedan por cumplir. Esta modificación busca corregir la situación que propició el PP tras dinamitar el primer acuerdo existente y mejorar las condiciones de los hosteleros, de los concesionarios de mercadillos y de los emprendedores artesanos en el Casco Antiguo, así como la atención en eventos públicos a las víctimas de todo tipo de delitos y no solo a mujeres víctimas de violencia”, ha manifestado.

Utrera ha vinculado directamente la negociación de esta reforma con la próxima tramitación de las cuentas municipales: “Este es el camino que instamos a seguir al equipo de gobierno del PP si quieren que nos sentemos a negociar el presupuesto de 2026. Nosotros trabajamos por Alicante, con plena y exclusiva lealtad a los alicantinos y, por ello, estamos muy comprometidos para obligar al PP a cumplir lo pactado antes de sentarnos a ver las cuentas del ejercicio siguiente”.

La modificación de la ordenanza llega en el contexto de la negociación presupuestaria y supone un giro político relevante para el gobierno de Luis Barcala, que el año pasado rompió con Vox en esta misma materia. En aquel momento, el equipo de gobierno decidió pactar con Compromís el texto definitivo de la normativa, incluyendo las enmiendas de la formación valencianista y garantizando la permanencia de los puntos violetas frente a la oposición de los ultras.

«Este es el camino que instamos a seguir al PP si quieren negociar el presupuesto» Juan Utrera — Concejal de Vox en el Ayuntamiento de Alicante

La ordenanza, aprobada definitivamente el 28 de noviembre de 2024 y en vigor desde el 8 de enero de 2025, establecía nuevos límites horarios para las terrazas (hasta la 1.30 horas los fines de semana de verano y la 1.00 entre semana), además de restricciones en zonas con alta saturación acústica. En aquella negociación, Compromís logró reducir media hora el horario propuesto por el PP y blindar las medidas contra la violencia machista.

Con la consulta pública el gobierno municipal abre un plazo de 20 días hábiles para recibir alegaciones antes de redactar el nuevo texto. Además de la ampliación del horario estival y el cambio en los puntos violetas, el documento incluye otros ajustes técnicos: revisión de los puestos de venta en mercados, equiparación entre personas físicas y jurídicas en las autorizaciones de venta no sedentaria y un baremo de méritos que favorezca la participación de jóvenes emprendedores.

Aunque el Ayuntamiento presenta las modificaciones como “puntuales y de carácter no sustancial”, los cambios planteados suponen alterar varios de los aspectos pactados hace un año con Compromís, socio del PP en aquella votación. La ampliación del horario de terrazas y la redefinición de los puntos violetas acercan ahora la ordenanza a las demandas formuladas por Vox, que se había negado a apoyar la norma anterior por estos elementos.

La consulta permanecerá abierta hasta mediados de noviembre, cuando el Ayuntamiento deberá valorar las alegaciones recibidas antes de redactar la nueva versión de la ordenanza, que previsiblemente se llevará al pleno junto con la negociación del presupuesto de 2026.