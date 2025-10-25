La antigua Cochera Tranvías se transforma en una gran barraca

El Parque de la antigua Cochera de Tranvías se ha convertido este sábado en una auténtica "gran barraca", tal y como ha señalado el alcalde de Alicante, Luis Barcala, con motivo de la Jornada de Convivencia organizada por la Federación de Barracas, que preside Antonio Galindo. El primer edil, que ha reivindicado de nuevo su pertenencia como barraquer de Els Chuanos, ha destacado que "esta es una cita plenamente consolidada en el calendario festero, donde se pone en valor la convivencia como nexo de unión entre los barraquers".

Barcala ha estado acompañado por la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, quien ha subrayado que las barracas constituyen "uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta la Fiesta". También han asistido los ediles Cristina García y Julio Calero.

Las Belleas del Foc y sus damas de honor junto al alcalde, el presidente de la Federació y ediles. / INFORMACIÓN

Alrededor de un millar de barraquers, pertenecientes a las 51 barracas actualmente inscritas, han disfrutado de una jornada que ha incluido la degustación de un arroz gigante, música de charanga con pasacalles por el recinto, sorteos y actividades para los más pequeños. Uno de los momentos más esperados ha sido la actuación de la orquesta ‘Los Consentíos’, que ha puesto el ritmo festivo a la mañana.

El presidente de la Federación, Antonio Galindo, ha valorado "el notable cambio generacional que está experimentando el mundo de las barracas, con un incremento cada vez mayor de jóvenes inscritos". En este sentido, ha expresado su deseo de que, siguiendo esta tendencia, "las Hogueras puedan alcanzar su centenario en 2028 con un censo cercano a las 60 barracas".