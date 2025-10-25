Unos pivotes con mala vida en la Rambla de Alicante: 4.000 euros para arreglarlos tras año y medio de existencia

Derrama para hacer desaparecer las vallas azules de la Rambla. El Ayuntamiento de Alicante acaba de gastar algo más de 4.000 euros en reparar las pilonas automáticas que evitan el paso de los vehículos desde la citada arteria hacia la zona peatonal, estrenada tan solo hace año y medio.

Varios de los postes del fondo de saco se habían quedado este verano a ras de suelo y eran inútiles para su función de impedir el acceso de los vehículos. El inconveniente obligó al Ayuntamiento a instalar vallas provisionales (como las que se emplean para cortar calles) con el objetivo de impedir que coches o camiones pudieran adentrarse en el espacio ocupado por los peatones.

El fallo, una avería en el sistema de elevación remota de las pilonas de la Rambla de Méndez Núñez y de la calle Bilbao, ha obligado al consistorio a acudir a una empresa externa, Benito Urban, para reparar el sistema pese a su escaso tiempo de vida. Un sistema que, según el pliego, tuvo un coste de unos 70.000 euros, impuestos incluidos.

Esta necesidad prematura de optar por un contrato menor que ha costado 4.055,68 euros (IVA incluido) no ha sido el único traspié de la rehabilitación de la zona del fondo de saco de la Rambla. Fue en marzo de 2024, después de un año en obras, varias prórrogas, más de seis meses de retraso y casi 300.000 euros de sobrecoste, cuando el Ayuntamiento inauguró la nueva plaza peatonal entre la Rambla y la Explanada. Un espacio que, a día de hoy, sigue sin contar con un nombre oficial y que en apenas un año de vida ya ha presentado sus primeros desperfectos.

Por el momento, a la avería de los pivotes automáticos se deben sumar el incidente de la fuente y las grietas de los adoquines. El pasado mes de enero, cuando todavía el reformado enclave no contaba con un año de vida, la fuente de la plaza fue protagonista por encontrarse fuera de servicio durante varias semanas. En ese momento, desde el Ayuntamiento señalaron que el problema se debía a un error de programación en el sistema de encendido-apagado automático, que fue resuelto a finales de mes.

A ello se le unieron las grietas de algunos de los adoquines del pavimento, ajados por el paso de maquinaria de limpieza y peatones. Este motivo a su vez obligó en la también peatonalizada avenida de la Constitución a sustituir varias piezas incluso antes de la inauguración. Por si fuera poco el novedoso diseño de las papeleras del nuevo fondo de saco tampoco esquivó la polémica y éstas fueron precintadas por el Ayuntamiento porque se saturaban de basura.

Un proyecto “eterno”

Las obras del fondo de saco comenzaron en el mes de enero de 2023, con un importe inicial de 3,1 millones de euros (que terminó siendo de casi 300.000 euros más) y un plazo de ejecución de 8 meses. Sin embargo, en el mes de septiembre del mismo año, cuando deberían haber concluido, la empresa responsable de los trabajos solicitó una prórroga al consistorio por, según alegaban desde Tizor, “cuestiones no imputables a la mercantil”. Una concatenación de varios retrasos más sumados a la llegada de la Navidad, y sus respectivos actos en la zona, alargó la inauguración hasta el 15 de marzo de 2024. Hoy, 19 meses después, la zona ya ha requerido una reparación externa.