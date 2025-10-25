Quirónsalud, destino de confianza para pacientes de todo el mundo

Hay hospitales donde los miedos desaparecen y la esperanza reaparece. Donde cada paciente es tratado con ciencia y también con alma. Así lo vivieron David y John, dos hombres que llegaron al Hospital Quirónsalud de Torrevieja con incertidumbre y salieron con gratitud gracias a la atención y los cuidados que proporcionaron los profesionales que se encargaron de sus diagnósticos y tratamientos.

Los quirófanos de Quirónsalud de Torrevieja están llenos de tecnología, pero lo que más brilla dentro de ellos, no son solo las máquinas que emplean los equipos médicos, sino las personas que las manejan. Detrás de cada diagnóstico y operación hay un rostro, una historia y un equipo dispuesto a convertir el miedo en confianza.

David Melman: un nuevo latido en España

David Melman sufrió un infarto mientras se encontraba en su país de origen, Argentina. Los médicos locales le trasladaron la correspondiente información de que debía operarse de inmediato, pero él decidió regresar a España para ponerse en manos del equipo de Quirónsalud de Torrevieja.

Nada más aterrizar, me dijeron que debía operarme sí o sí. Entré por urgencias y al ver la cara del Dr. Juan Costell, jefe del servicio, supe que estaba en buenas manos. David Melman — paciente

Durante todo el proceso, desde la operación hasta las visitas en la habitación, David sintió el apoyo constante del equipo médico y de enfermería. “Siempre me sentí muy arropado. A quienes vayan a Quirón, les recomiendo confianza y buena onda, porque van a cuidar de ustedes”, afirma con una sonrisa.

Hoy, David disfruta de una vida plena y agradece haber encontrado en el Hospital Quirónsalud de Torrevieja el equilibrio perfecto entre tecnología médica avanzada y atención humana cercana.

John Ronald: luz al final del túnel

Cuando a John Ronald le diagnosticaron cáncer de próstata, sintió que el mundo se detenía. “No mola nada cuando te dicen que tienes cáncer; te golpea como un bloque de hielo”, confiesa.

Tras recibir radioterapia durante un mes, los médicos determinaron que era necesario realizarle una prostatectomía. En manos del Dr. Sven Petry, del servicio de Urología del Hospital Quirónsalud de Torrevieja, John enfrentó la cirugía con una actitud positiva y el respaldo de un equipo multidisciplinar que lo acompañó en cada paso.

Gracias a la tecnología empleada en su intervención, John solo permaneció cinco días hospitalizado antes de volver a casa. Hoy, comparte un mensaje de esperanza: “Siempre hay luz al final del túnel. Lo importante es tener cerca a personas que hagan todo lo posible para ayudarte a verla”.

Hasta el personal de limpieza, los doctores, las enfermeras, incluso la comida… todo era positivo. Y cuando todo es positivo, el resultado también lo es. Jonh Ronald — paciente

Tecnología, humanidad y esperanza

En Quirónsalud, la medicina de vanguardia se une a la calidez humana para ofrecer una experiencia integral al paciente. Cada historia, como la de David y John, refleja la misión del grupo hospitalario: cuidar de las personas, no solo de sus enfermedades.

Porque en Quirónsalud, la salud se vive con corazón. Tecnología, humanidad y esperanza

En Quirónsalud, la medicina de vanguardia se une a la calidez humana para ofrecer una experiencia integral al paciente. Cada historia, como la de David y John, refleja la En Quirónsalud Torrevieja, la salud se vive con corazón.