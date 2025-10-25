El tiempo en Alicante: la Aemet anuncia lluvias y bajada de temperaturas en la provincia para este fin de semana

Tras varios días de estabilidad, la provincia de Alicante encara el fin de semana con un ambiente impropio de finales de octubre: sábado de sol y temperaturas altas, a diferencia del domingo marcado por el aumento de la nubosidad, las lluvias y un descenso térmico. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el cambio será especialmente evidente en el litoral y en las comarcas del interior, donde el viento girará a componente este y la humedad se incrementará de forma notable, devolviendo el ambiente plenamente otoñal a la provincia.

El tiempo en Alicante

La ciudad alicantina amanece este sábado con la presencia del sol y el calor volverá a ganar terreno con máximas cercanas a los 29 grados y un ambiente seco. Sin embargo, el domingo llegará un cambio brusco: el cielo se cubrirá y se esperan lluvias débiles pero persistentes, acompañadas de un descenso notable de las temperaturas, que marcará el regreso definitivo al tiempo otoñal en la capital.

El tiempo en Elche

La jornada de este sábado se mantendrá el tiempo anticiclónico, con sol, ligero repunte térmico y un clima aún cálido para finales de octubre. Sin embargo, el domingo marcará un cambio drástico: el cielo se cubrirá y se esperan lluvias generalizadas acompañadas de un descenso notable de las temperaturas, que devolverán el tono otoñal a la ciudad.

El tiempo en Benidorm

El sábado se espera un día más despejado, con sol y temperaturas estables, ideal para pasear o disfrutar de la playa. El panorama cambiará el domingo, cuando la Aemet prevé un fuerte aumento de la nubosidad y lluvias generalizadas acompañadas de viento del noreste, que podrían dejar un ambiente fresco y desapacible en el litoral norte de la provincia.

El tiempo en Elda

El sábado volverá el sol y las temperaturas subirán ligeramente, con valores cercanos a los 30 grados, en un día cálido y sin viento. Pero el domingo el tiempo dará un giro: se esperan lluvias generalizadas y un descenso notable de las temperaturas, que marcarán el regreso al otoño en el valle del Vinalopó.

El tiempo en Torrevieja

El sábado continuará el ambiente soleado, con temperaturas que rondarán los 26 grados y viento leve del sur. El domingo, sin embargo, el panorama cambiará: la Aemet prevé lluvias generalizadas y viento del este, con rachas que podrían superar los 40 km/h y una notable bajada del termómetro, señal del regreso del tiempo otoñal al litoral sur.

El tiempo en Orihuela

El sábado seguirá el buen tiempo, con algo de nubosidad alta y valores similares, pero el domingo se espera un cambio importante: el cielo se cubrirá y podrían registrarse lluvias generalizadas acompañadas de viento del este y un descenso de más de cinco grados, dejando un ambiente mucho más fresco y húmedo en la Vega Baja.

El tiempo en Alcoy

El sábado será más estable, con sol y un ligero ascenso de las máximas, que podrían alcanzar los 28 grados. El domingo, en cambio, se producirá un vuelco meteorológico: el cielo permanecerá muy nuboso con lluvias generalizadas y un descenso acusado de las temperaturas, que no superarán los 19 grados, marcando la vuelta al tiempo plenamente otoñal en el interior norte de la provincia.

El tiempo en Dénia

El sábado volverá el sol y las temperaturas se mantendrán en torno a los 28 grados, en un día estable y agradable. Pero el domingo se prevé un giro brusco del tiempo: el cielo estará muy nuboso con lluvias intensas y un descenso de hasta cuatro grados, además de viento del norte con rachas que podrían superar los 40 km/h, marcando el regreso del ambiente otoñal al litoral norte de Alicante.