Barcala abordará en Foro Alicante la transformación de la ciudad

El próximo viernes, 31 de octubre, tendrá lugar una nueva edición de Foro Alicante, la última de este año. En esta ocasión el protagonista será el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, que detallará, en un coloquio titulado «Alicante, avanzando en la transformación», el futuro del municipio y los desafíos que deberá resolver en los próximos años. El alcalde, en un acto moderado por el director de INFORMACIÓN, Toni Cabot, profundizará en los proyectos previstos para la ciudad. Temas como la regulación turística, tras los límites de las licencias en pisos y bloques; obras estructurales como la ampliación del TRAM, la estación intermodal o el prometido Parque Central, entre otras, serán abordadas por Barcala en este coloquio que se celebrará en el restaurante Maestral, ubicado en la calle Andalucía 18, a partir de las 9:30 horas.

Cuestiones de calado

Otros asuntos que serán analizados en este acto serán las obras de peatonalización en espacios como la calle San Vicente o la plaza del Ayuntamiento, junto a aspectos municipales como la renovación de los contratos de servicios como el de la limpieza a través del anunciado plan de choque.

También se prevé que se aborden futuras instalaciones deportivas, como la Ciudad del Baloncesto prevista en Vía Parque o la de la Albufereta. Sin olvidar, por otra parte, el eje cultural y de ocio entre las Cigarreras y la Plaza de Toros, donde se construirá un nuevo museo.

Esta cita de Foro Alicante está organizada por Prensa Ibérica, INFORMACIÓN, Club Información e Información TV junto a la Universidad de Alicante, CEV, Imed Hospitales, BMW Benigar, Suma, Carmencita, CHM y Vectalia.