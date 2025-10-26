Entre el campo y la tienda

Del campo o la granja hasta el mostrador. Está pendiente de todo. Logística y métodos bien definidos para la llegada, salida y reparto de alimentos cargados en más de medio millón de vehículos de transporte de mercancías que cada año entran o salen de la empresa que dirige: un mercado mayorista que almacena y distribuye productos frescos, sobre todo frutas y hortalizas. Gestiona con éxito desde hace poco menos de una década el mayor centro logístico de alimentos de la provincia con tres principios: sostenibilidad, transparencia y responsabilidad social. Es la directora general, el alma de Mercalicante, una sociedad pública con casi medio siglo de vida de experiencia en llegadas y distribución de mercancías perecederas, que se ha convertido en pilar esencial en el abastecimiento de géneros frescos en su área de influencia.

Dolores Mejía Moya (Alicante, 1971) es la menor de cuatro hermanos. Hija de un empleado de banca, Ángel, y de Lolita, creció en el entorno de la antigua estación de autobuses. Cursó estudios primarios en el colegio Carmelitas con las hermanas de la Virgen María del Monte Carmelo. Continúo su formación como bachiller en aulas regidas por padres jesuitas. Siempre fue buena estudiante. En una de las lecciones conoció su pasión por la química: estudiar y analizar las propiedades de la materia con las clases que impartió el profesor de estas cuestiones y de la física Fernando Moreno, fallecido en 2020, y que también fue director del centro ignaciano.

La facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Alicante fue su espacio académico durante cinco años junto a docenas de estudiantes, como sus amigas Carmen y Esther. Conociendo la ciencia de las sustancias, participó en las fiestas sanjuaneras en la foguera Ruperto Chapí. En 1989 fue elegida dama del Foc. Guarda magníficos recuerdos de Conrado Albadalejo, entonces presidente de la Comisión Gestora.

Finalizada la carrera, con buenas notas, consiguió una beca de Instituto Juan Gil Albert para participar en un programa en empresas sobre química analítica. Su primer empleo estable fue en Mercalicante, en 1998, como técnica de laboratorio. Cuatro años después asumió la responsabilidad de dirigir la formación continua de operadores del recinto y otras tantas labores, como supervisar la higiene de los productos alimentarios y la prevención de riesgos laborales. Llevaba Dolores una década en la empresa cuando fue designada responsable de desarrollo corporativo y, algo más tarde, asumió la dirección de recursos humanos de un tinglado de productores, mercaderes y transportistas, lo que le permitió formar parte del comité de dirección.

Tal vez por sus conocimientos y desparpajo, en 2016 fue nombrada directora general de Mercalicante, una sociedad pública participada por el Ayuntamiento de Alicante, el Ministerio de Agricultura, a través de Mercasa, y por un puñado de accionistas minoritarios en un entramado de naves especializadas en logística, en manipulación de productos comestibles llegados del mar, de granjas o, especialmente, extraídos de la tierra; o del envasado, y su salvaguarda en cámaras frigoríficas. Su gestión al frente del parque alimentario y el trabajo de los 17 profesionales que en la actualidad forman parte de su equipo han posibilitado aumentar la llegada de nuevas mercantiles y mejorar las cifras de facturación de un clúster alimentario y logístico en el que se concentran unas 110 empresas: un mercado mayorista de frutas y hortalizas en una superficie de más de 155.000 metros cuadrados, que incluyen el almacén solidario del Banco de Alimentos y un vivero de empresas dependiente del consistorio alicantino.

Bajo su dirección, este negocio, de titularidad pública, ha impulsado con éxito las ventas de productos de campos de cultivo cercanos, así como mejorar la sostenibilidad del entorno y la innovación logística. Este parque alimentario se ha transformado en un espacio esencial para el desarrollo económico de la provincia y en el abastecimiento de productos frescos y de calidad entre la población cercana. Las barreras del parque tienen horario para la clientela adaptado a la conciliación familiar: desde 11 de la mañana hasta la 7 de la tarde. También se alzan para visitas de grupos escolares y curiosos en jornadas de labor.

Mercalicante alberga en sus hangares en cada anualidad un volumen de ventas de más 300.000 toneladas de alimentos, con valor superior a algo más de 500 millones de euros. Genera más de 3.600 puestos de trabajo, directos e indirectos, y atiende las necesidades de consumidores de Alicante, Murcia, de municipios de Albacete y de otras provincias más o menos cercanas. «Los servicios que ofrecemos y nuestra óptima ubicación se traducen en una mejora de competitividad para las empresas emplazadas en el parque alimentario», asegura.

Dolores se muestra feliz al frente de ese laberinto de naves, camiones y personas, que se ha convertido en modelo de referencia para el futuro del sector en el país. Por sus instalaciones llegan y salen cerca de 2.000 vehículos durante cada jornada. Además, Mercalicante ofrece formación presencial y a distancia, por ordenador, de aprendizaje práctico y teórico para jóvenes y mayores desde el Aula de Frescos para que los alumnos conozcan las características de los productos, su manipulación, su conservación; incluso técnicas de corte del jamón con cuchillo. Se trata, según dije Mejía, de una plataforma que posibilita acceder al empleo: «Sabemos que el sector de la alimentación sólo puede ganar competitividad cuando los profesionales que operan en él están debidamente formados, capacitados y preparados. Con la organización de los cursos pretendemos encontrar salidas profesionales a los alumnos». Dolores está empeñada en potenciar la adopción de hábitos saludables para que los consumidores reciban una alimentación sana y equilibrada; a precio justo.

Casada con Alberto, la pareja tiene una hija, Marina, de 21 años, que sigue la trayectoria universitaria de la madre: estudia Ingeniería Química en el campus de San Vicente del Raspeig.

Dolores Mejía Moya es el corazón y la gestora de una enorme lonja: transparente, sostenible y solidaria entre un continuo trasiego de comerciantes mayoristas, vendedores minoristas y transportistas. Siempre está atenta a los campos de cultivos y a los puntos de venta.