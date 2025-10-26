Las dudas de la nueva ZAS de Alicante: del papel del Pleno a su entrada en vigor

Más de una semana después de su entrada en vigor, la Zona Acústicamente Saturada que el Ayuntamiento ha aprobado en el Casco Antiguo de Alicante sigue generando dudas: principalmente, sobre su aplicación y el procedimiento que debe seguirse para su aprobación definitiva. Desde el ejecutivo de Luis Barcala aseguran que no precisan de apoyos para dar luz verde al recorte del ocio nocturno, puesto que la ZAS puede ser aprobada definitivamente por la Junta de Gobierno, pese a que la ley autonómica recoge que debe ser el Pleno (con mayoría simple de la Corporación) el que tenga la última palabra. Mientras tanto, las medidas permanecen en vigor de forma cautelar, todo ello a la espera de que la Conselleria de Medio Ambiente emita un informe vinculante, para el que cuenta como máximo con un plazo de 30 días.

El pasado martes 14 de octubre, el equipo de gobierno aprobó de manera inicial la declaración de Zona Acústicamente Saturada en el entorno de la plaza Quijano, en el Casco Antiguo. Tras ello, llegaron las primeras multas a los locales que incumplieron las restricciones incluidas en la ZAS. Los negocios, por su parte, alegaban que los detalles no habían sido publicados en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. «No tenemos que publicarlo en ningún boletín, es un acuerdo más de la Junta de Gobierno y, por lo tanto, es de plena ejecución desde el primer día», advirtió entonces el vicealcalde y portavoz adjunto del ejecutivo municipal, Manuel Villar.

Al respecto, la Ley 7/2002 de Protección contra la Contaminación Acústica establece que estas normativas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat, «salvo que en ella se disponga lo contrario». Es el caso de la ZAS del Casco Antiguo de Alicante, en cuyo acuerdo se establecía una aplicación inmediata de las medidas relativas al recorte horario y de las terrazas de hostelería, de forma cautelar, una posibilidad que sí se encuentra contemplada en la norma autonómica.

¿Votación en el pleno?

Donde difiere el acuerdo municipal de la Ley contra la Contaminación Acústica es en el organismo competente de su aprobación definitiva. Mientras el ejecutivo de Luis Barcala, en minoría en el Pleno, insiste en que no necesita apoyos de ningún otro grupo para poner en marcha la ZAS, el texto legislativo recoge, en su artículo 29, que «la declaración de Zona Acústicamente Saturada corresponde al Pleno del Ayuntamiento» y, solo en caso de que el espacio afectado comprenda a más de un término municipal, la responsabilidad recaerá sobre el conseller competente en materia de Medio Ambiente.

Respecto a esta diferencia de criterio, en la que el gobierno popular asegura que puede aprobar por su cuenta la ZAS pese a que la ley atribuye esa competencia al total de la Corporación, fuentes de la conselleria consultadas por INFORMACIÓN han señalado que la ZAS deberá someterse a votación en una sesión del pleno municipal. En tal caso, el ejecutivo de Barcala necesitaría de, al menos, la abstención de uno de los demás grupos políticos (el PSOE, Vox, Compromís y EU-Podemos) al estar gobernando en minoría.

Desde el departamento autonómico también han señalado que la aprobación definitiva de la norma requiere de un informe vinculante elaborado por la propia conselleria. Este documento, en el que ya se encuentran trabajando desde el departamento de Vicente Martínez Mus, deberá estar listo en un plazo máximo de un mes, desde que el Ayuntamiento diera traslado del contenido de la ZAS la pasada semana.

A las medidas cautelares en vigor, que son las relativas al horario de cierre de los locales y a la ocupación y recogida de los veladores, se suman otra serie de propuestas, todavía a la espera de la entrada en vigor definitiva de la ZAS. En este caso, destaca la creación de una mesa de trabajo que contará con reuniones periódicas, en la que se convocará a «las principales agrupaciones y entidades implicadas representativas de intereses colectivos afectados», para el seguimiento y la valoración de los resultados de las restricciones.

Además, también está previsto implementar medidas de concienciación y sensibilización social. Al respecto, se contempla la creación de campañas para contribuir a concienciar a la población sobre el problema de la contaminación acústica, así como la instalación de cartelería informativa sobre el ruido ambiental en las calles objeto de la ZAS del Casco Antiguo.

Por ahora, aunque el ejecutivo local ha manifestado en varias ocasiones que la segunda ZAS de Alicante, en el entorno de la calle Castaños, es «cuestión de días» no se ha llevado a cabo su aprobación inicial por la Junta de Gobierno.