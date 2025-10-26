Setecientas mil moscas de la fruta para estudiar el cáncer, el cerebro y los ovarios en Alicante

Ese diminuto insecto que revolotea junto a las manzanas, los plátanos o las uvas cuando estas frutas están pasadas y en proceso de fermentación no es un bicho cualquiera. Es una joya para la ciencia, un modelo de experimentación que gana terreno al ratón por su rápido ciclo de vida, bajo costo de mantenimiento y una sorprendente similitud genética con los humanos, que lo hacen ideal para estudios iniciales. Para los científicos que estudian la genética, la magia de esta especie es que pueden mutar genes y ver sus efectos de manera barata, sencilla, y con grandes números de individuos que pueden usar sin limitaciones.

Con la mosca de la fruta trabajan del orden de 3.000 laboratorios en el mundo, que abordan toda la biología. Entre ellos, el Instituto de Neurociencias de Alicante, centro puntero en investigación en España y Europa en el que varios grupos utilizan ejemplares para analizar, por ejemplo, cómo se controla el crecimiento de los órganos y los tejidos, lo que da mucha información sobre lo que ocurre cuando ese control falla, lo que provoca cáncer.

La especie Drosophila ayuda a los científicos a entender procesos básicos y patologías del ser humano

Gen Notch

También investigan la resiliencia en los organismos, explorando por qué algunos individuos son más susceptibles a las enfermedades que otros. Un enfoque clave es el gen Notch, implicado en más del 50 % de los cánceres humanos, y los desafíos para desarrollar tratamientos seguros y eficaces, como explica María Domínguez, que lleva 25 años liderando proyectos de investigación en la entidad dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC-Universidad Miguel Hernández).

El circuito neuronal de la drosophila melanogaster, nombre científico de esta especie que tiene un ciclo de vida de entre 10 y 20 días, también sirve para arrojar luz sobre el alzhéimer y el párkinson; o para entender la causa del ovario poliquístico que compromete la fertilidad en las mujeres.

El Instituto de Neurociencias tiene 12.000 tubos de mosca de la fruta, cada uno de ellos con entre 50 y 60 ejemplares / Héctor Fuentes

Drosophila

«Aunque parezca increíble, la mosca de la fruta comparte muchos genes con los seres humanos», apunta la investigadora principal del grupo Mecanismos de Control del Crecimiento y Cáncer, que lleva diez años estudiando en ellas el origen del cáncer y cómo lucha el organismo humano.

«Lo más fascinante es que, gracias a un organismo tan simple, hemos podido descubrir principios fundamentales de la genética y el desarrollo que luego se han confirmado también en humanos. Recientemente, hemos participado en la Conferencia Europea de Investigación en Drosophila, donde se ha hablado de ciencia de vanguardia y de los nuevos avances que están surgiendo gracias a este modelo tan potente». El Instituto de Neurociencias fue el anfitrión de esta cita que congregó a más de 750 investigadores de todo el mundo que compartieron los últimos avances en oncología, cerebro, inmunología, metabolismo y envejecimiento saludable gracias a los experimentos con la mosca de la fruta.

Las investigaciones con la mosca de la fruta que se realizan en Neurociencias abarcan diversas enfermedades. / Héctor Fuentes

La especie Drosophila y los humanos comparten aproximadamente el 75 % de los genes implicados en enfermedades humanas. Esto la convierte en un modelo muy útil para entender procesos básicos de nuestro cuerpo. En este centro científico se manejan unos 12.000 tubos de Drosophila, cada uno de ellos con una media de 60 ejemplares, en total más de 700.000 insectos voladores, gracias al uso de la robótica. El laboratorio utiliza para estudios genéticos un robot que maneja hasta 20 tubos a la vez para automatizar experimentos y reducir tareas que consumían tiempo a los investigadores. Es una tecnología patentada que se introdujo en 2019. La inteligencia artificial se utiliza para entrenar redes neuronales en el laboratorio, lo que permite que el software detecte mutaciones genéticas con mayor eficiencia que el ojo humano.

Todos los organismos se forman a partir de una única célula, que en el caso de los humanos se divide trillones de veces. Tenemos elementos más complejos que otras especies pero también unas funciones básicas. «Estudiarlo en organismos simples te permite entender cómo funciona y cómo se crean esas partes; y eso da muchísima información sobre problemas del desarrollo y también sobre cómo se origina el cáncer, que es una enfermedad que afecta a otros organismos vivos», apunta María Domínguez.

Las repercusiones del tratamiento de los tumores infantiles El cáncer es una enfermedad genética muy compleja y la mayoría de las veces se diagnostica 10 años después de que se haya iniciado porque inicialmente no hay síntomas. Cuándo se desarrolla y se detecta ya está muy avanzado. Saber el origen es muy difícil, de ahí que a muchos pacientes se les secuencie para ver las mutaciones. Hay mutaciones que son causa del cáncer y otras que son consecuencia. La investigación en animales puede ponerle cara a ciertas cosas y adoptar unos tratamientos más informados. Inicialmente en el cáncer se trataban los síntomas pero desde hace tiempo, gracias a la investigación básica, se tratan las causas. Neurociencias investiga Notch como un oncogen causante de distintos cánceres frente a la tradición de tratar el tejido donde se originaba la enfermedad (mama, próstata, colon...) ya que se observó su presencia en todos. Entre los tratamientos, el del cáncer infantil tienen mucha repercusión porque afecta a niños en crecimiento y pueden volver a tener un cáncer de adulto causado por el tratamiento. La dificultad es hacer terapias eficaces, seguras. Y a esto ayuda la mosca. Durante mucho tiempo el modelo estándar de experimentos fue el ratón, al que se le introducía el tumor, pero la Drosophila permite un estudio más holístico de una enfermedad sistémica que hay que abordar como un todo.

Detalle del robot que ayuda con los experimentos con la mosca de la fruta / Héctor Fuentes

Errores

Los órganos o características físicas de las personas crecen independientes con instrucciones precisas pero pueden ocurrir cosas, un cambio, un error. «Esas diferencias, si ocurren muy temprano en el desarrollo, se amplifican muchísimo», apunta.

El cuerpo tiene capacidad para detectar esos errores y corregirlos; además hay individuos más resilientes, que cuando enferman o se rompen una pierna se recuperan antes; y otros que tardan más y se quedan con un trauma. Esa resiliencia, explica la científica, es genética y es muy difícil de estudiar. Su grupo añadió este factor a su línea de trabajo: no solo investigan las patologías, sino también por qué enfrentándose a la misma enfermedad la genética de una persona le hace recuperarse mejor y más rápido y otras son más vulnerables. Esto supone una década buscando en la mosca de la fruta el origen del cáncer y cómo lucha el organismo humano contra él.

«El cáncer tiene dos fases. Cuando las células malignas empiezan a aparecer, el sistema inmune las ataca. Luego se pierde el equilibrio, las células tumorales empiezan a crecer y son capaces de evadir cualquier sistema de vigilancia. Entonces, el tumor se hace visible. Estudiamos esa etapa primera y cómo se pierde ese equilibrio. Es lo que estamos intentando averiguar y aclarar. Es la base del sistema innato de todos los animales y se podría aplicar en tratamientos en un futuro».

La investigadora María Domínguez / Héctor Fuentes

Cuando las células malignas empiezan a aparecer, el sistema inmune las ataca. Luego las células tumorales empiezan a crecer y lo evaden. Estudiamos esa primera etapa María Dominguez — Investigadora del grupo Mecanismos de Control del Crecimiento y Cáncer

Neuronas

José Carlos Pastor, investigador del grupo Arquitectura Celular y Tisular, trabaja con Drosophila en el Instituto de Neurociencias desde hace tres años, cuando trasladó su laboratorio desde la Universidad Tsinghua de Pekín. Pastor estuvo en un laboratorio de China nueve años y antes hizo el postdoctorado en Yale (EE UU).

Sus experimentos con las moscas de la fruta se centra en comprender la localización y el movimiento de proteínas dentro de las neuronas, es decir, el tráfico, especialmente en el contexto de enfermedades neurodegenerativas como el párkinson y el alzhéimer.

José Carlos Pastor / Héctor Fuentes

No se sabe muy bien todavía qué causa el párkinson o el alzhéimer. Mi investigación con moscas es muy básica pero el alcance potencial puede ser entender enfermedades José Carlos Pastor — Investigador del grupo Arquitectura Celular y Tisular

«Las neuronas son células muy especiales que tienen formas muy raras. Tienen ramificaciones extremas en longitud, también en la mosca, como los axones y las dendritas. Grabamos en vivo cómo se mueven ciertas proteínas que marcamos e intentamos saber cómo se regula», explica. Pastor ya había trabajado fuera de España en el tráfico de células normales, «pero el de membranas y proteínas en las neuronas es algo que es totalmente desconocido y que está en las enfermedades neurodegenerativas».

Con técnicas de imagen avanzada y microscopía electrónica, combinadas con genética, intenta ir más allá en la investigación de estas patologías que cada vez afectan a más personas. «No se sabe muy bien todavía qué causa el párkinson o el alzhéimer, se conocen los síntomas y se observan cosas, pero no se sabe qué es causa y qué es efecto. Mi investigación con moscas es muy básica pero el alcance potencial puede ser entender enfermedades».

Los científicos usan un robot que maneja hasta 20 tubos a la vez para automatizar experimentos

Infertilidad

Javier Morante, que dirige el laboratorio Control Neuroendocrino del Crecimiento de Órganos y de la Maduración Sexual en el Instituto de Neurociencias, investiga las señales nutricionales que desencadenan la pubertad y la reproducción. Descubrieron que la interrupción de este proceso provoca ovarios infértiles en las moscas, lo que simula el síndrome de ovario poliquístico en humanos. Este trabajo busca comprender los mecanismos del síndrome e identificar posibles tratamientos, en colaboración con endrocrinólogos y ginecólogos.

«Sean moscas o cualquier organismo, podemos diferenciar dos fases muy claras, una de crecimiento y otra de adultos. Para ello, nuestro cerebro tiene que interpretar que hemos alcanzado lo que se conoce como peso crítico. Lo que estamos intentando desentrañar es cuáles son esas señales nutricionales que el cerebro interpreta, que le dice «vas a dejar de crecer, pero ahora vas a tener otra característica diferente, que es que te vas a poder reproducir. Y eso es lo que conocemos como la pubertad».

Javier Morante / Héctor Fuentes

Si ese botón (en el cerebro) no lo activamos, esas moscas son infértiles. Son un modelo de ovario poliquístico, que es una enfermedad muy común en niñas Javier Morante — Laboratorio Control Neuroendocrino del Crecimiento de Órganos y de la Maduración Sexual

«Una cosa muy interesante es que cuando vemos que interrumpimos ese proceso, la maduración sexual no se produce y hay una serie de problemas relacionados con la fertilidad. Eso es lo que vemos en nuestras moscas. Si ese botón no lo activamos, esas moscas son infértiles y no van a tener progenie. Y esos ovarios hemos visto que son un modelo de ovario poliquístico, que es una enfermedad muy común en niñas». Este síndrome va al alza y la ciencia quiere saber por qué ocurre y sus mecanismos, bien por influencia de las hormonas o de la grasa «mala» ya que se especula con el sobrepeso. «El ovario poliquístico provoca reglas irregulares y seguramente quien lo sufre no se va a poder reproducir. Tenemos un modelo genético para entender el problema y atacarlo», finaliza.