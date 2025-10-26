El parking de la Lonja, un solar en blanco para transformar Mercado

En el barrio de Mercado viven 9.552 personas que no cuentan con ningún centro social, biblioteca o dotación cultural municipal. Por no tener, tampoco hay ni un solo colegio público dentro de las 30 hectáreas de extensión de este pequeño y densamente poblado enclave alicantino.

Lo que sí tienen es una parcela de más de 4.000 metros cuadrados de suelo público entre las calles Capitán Segarra y Gutiérrez Petén. Son los terrenos de la antigua Lonja de Frutas y Verduras, un lienzo en blanco para mejorar una zona consolidada de la ciudad que, en cambio, ha sido utilizado desde diciembre de 1991 como aparcamiento al servicio del Mercado Central.

En septiembre de 2026 se vence la actual concesión del parking, y los placeros del Mercado de Abastos ya han manifestado su deseo de ampliar su capacidad de solo 183 plazas añadiendo plantas en altura, además de reservar espacio para el aparcamiento de camiones y con ello dar solución a la carga y descarga de mercancía que colapsa la maltrecha calle Capitán Segarra.

Este último punto es, por otra parte, el que más preocupa a los vecinos. «Nos consta que no hay un plan completo para reurbanizar la zona, no se sabe ni cómo reestructurar la carga y descarga del Mercado ni qué hacer con Capitán Segarra, a pesar de que algunas calles adyacentes como Campos Vasallo si han sido reurbanizadas estupendamente», denuncia el presidente de la Asociación de Vecinos Mercado - Plaza de España, Jesús Martín.

Hace ya más de año y medio, el concejal de Movilidad, Carlos de Juan, anunció en el Pleno que tanto el futuro del parking, con plantas en altura, como la reurbanización de la zona, conformaban un «plan ambicioso» que estaban preparando. Preguntadas por el asunto, fuentes municipales solo han podido decir que «los técnicos siguen trabajando» en ello.

Un uso para el barrio

En cuanto a los 4.000 metros cuadrados de suelo público en el corazón del barrio, Martín recuerda la propuesta que presentó el exconcejal de Urbanismo Adrián Santos Pérez en 2021: «Era dividir en dos el espacio, una parte para uso cultural y educativo y la otra mitad para parking en altura. Nos pareció una gran idea ya que actualmente es un espacio infrautilizado».

Recreación del proyecto que presentó Urbanismo en 2021, en la etapa de Adrián Santos Pérez. / INFORMACIÓN

Santos Pérez, edil por Ciudadanos hasta 2023, asegura sobre la motivación de aquel proyecto que Mercado «es el único ensanche de la ciudad que no tiene una plaza emblemática. Diputación tiene a Séneca, el Centro Tradicional tiene a Gabriel Miró. Queríamos dotar a Mercado de su propia plaza». Así, se planteó dejar un amplio espacio verde central y edificar un parking de cinco plantas en altura con acceso desde Gutiérrez Petén en el extremo sur de la parcela. Incluso se llegó a elaborar el anteproyecto para este edificio, que según Santos Pérez hubiese duplicado la capacidad actual.

En el extremo norte de la parcela se proyectó situar un edificio de baja altura que podría servir como aula cultural y cafetería. Además, Santos Pérez recuerda que la parcela contiene dos elementos patrimoniales a considerar. Uno es la valla perimetral, hoy en pésimo estado de conservación, que data de la antigua Lonja de los años treinta y que contiene restos de metralla de la Guerra Civil.

Sección transversal del proyecto de Urbanismo de 2021, con el edificio dotacional, el espacio verde central y el edificio del aparcamiento. / INFORMACIÓN

Otro elemento de memoria es la ubicación aproximada en la mitad norte de la parcela del refugio antiaéreo de la Capitán Segarra. Este espacio histórico es una de las razones por la que se descarta construir plantas subterráneas en la parcela.

La idea del aparcamiento en subterráneo ya rondaba por la cabeza de las autoridades locales desde la década de los setenta, cuando la antigua Lonja perdió su función en favor de Mercalicante. Hasta 1978 este terreno sirvió como dependencia de la Policía Local y depósito de vehículos.

Recorte del 01 de diciembre de 1979. Entre 1980 y 1987 el solar fue aparcamiento provisional, mercadillo y sede de eventos públicos como la barraca popular en Hogueras. / INFORMACIÓN

Tras la demolición de aquellas instalaciones, el terreno quedó pendiente de lo que sucediese con el Mercado Central, que presentaba deficiencias estructurales y pedía a gritos una reforma que finalmente llegó en 1987. Antes de ello, la antigua Lonja sirvió por siete años como solar para aparcar, hacer mercadillos y celebrar eventos públicos, como la ubicación de la barraca popular de las Hogueras.

Modificación en el PGOU

En 1987 cierra el Mercado para someterse a cuatro años de obras, y en la antigua Lonja se edifica la cubierta que aún permanece para establecer el mercado provisional hasta febrero de 1991. Ese año se vuelve a debatir la posibilidad de construir un parking subterráneo, pero se rechaza por la «extrema dureza» del sustrato y se acaba optando por instalar el actual aparcamiento en superficie.

Este uso de la parcela, a pesar de ya acumular 34 años, siempre ha sido provisional, pues el Ayuntamiento calificó el suelo como dotacional docente en el PGOU de 1987. El problema es que, de acuerdo a los requerimientos vigentes de la Conselleria de Educación, la parcela no tiene las condiciones espaciales para levantar en ella un colegio.

El Ayuntamiento ha intentado en tres ocasiones cambiar el uso del suelo, lo cual sería imprescindible para poder edificar sobre él. La primera vez en 2001, con la modificación puntual Nº 15, en la que se acabó desistiendo. Otro intento fue llevado a cabo justamente en la etapa de Santos Pérez, a fin de llevar a término su propuesta. El exconcejal de Ciudadanos asegura que llegó a haber un primer acuerdo con la Conselleria de Educación para permutar esta parcela por otra, pero la modificación quedó en el aire ante la cercanía de las elecciones de 2023.

Más recientemente, en septiembre de 2024, la Junta de Gobierno decidió iniciar la tramitación de la modificación puntual Nº 50 con la idea de destinar al menos el 60 % de la superficie de la parcela a espacio libre y el resto a equipación múltiple, lo que seguiría la estela del proyecto que en 2021 presentó Santos Pérez a los vecinos, a falta de que la actual Corporación haga su propia propuesta para esta oportunidad de renovación urbana.