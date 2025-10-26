Estalla otra polémica vecinal en la Albufereta por la ubicación de la nueva hoguera: "Nos va a trastornar la vida"

La elección del emplazamiento para la recién creada hoguera de la Albufereta vuelve a generar polémica. Cuando parecía que la cuestión estaba resuelta tras una reunión entre el Ayuntamiento de Alicante, la Federació de Fogueres, la Asociación de Vecinos de Albufereta-Playa Blanca y la presidenta de la nueva comisión fogueril, ahora surge un nuevo conflicto vecinal.

El acuerdo alcanzado a finales de septiembre fijaba la instalación del monumento en el Vial Flora de España, una ubicación alternativa a la propuesta inicial -el cruce de Colonia Romana con la calle Remo- que había sido descartada por las quejas de la asociación vecinal. Sin embargo, el cambio no ha evitado el malestar en el barrio: otro grupo de residentes, también de la Albufereta pero ajenos a la citada asociación, rechaza igualmente esta segunda localización.

Estos vecinos, encabezados por Manoli Fernández, quien asegura vivir en la zona desde hace 43 años, han reunido 150 firmas que ya han sido presentadas en el registro municipal junto a un escrito en el que manifiestan su oposición. Consideran que la hoguera provocará molestias, especialmente por el ruido y las restricciones de tráfico.

Tener aquí el monumento y la barraca supondría un estrés constante Manoli Fernández — Vecina de la Albufereta

"Nos quieren imponer una hoguera que nos va a trastornar la vida", afirma Fernández. "Esta es una zona residencial y muy tranquila. Vive mucha gente mayor y hay vecinos dependientes con alzhéimer. Tener aquí la fiesta supondría un estrés constante".

Indignación

La portavoz critica además que se hayan enterado por los medios de comunicación, sin haber sido consultados previamente: "Estamos indignados. No es lógico que coloquen un monumento en un acceso principal a la Albufereta sin pedir opinión a quienes vivimos aquí".

Acuerdo entre vecinos y hoguera en la Albufereta / Alex Domínguez

Otro de los residentes implicados, Benjamín, insiste en que la iniciativa "no responde a una demanda del barrio". "Los que vivimos aquí no queremos ni el ruido ni las molestias. Para demostrar el descontento hemos recogido las firmas casa por casa. Esperamos que el Ayuntamiento nos escuche".

El proceso sigue su curso

Por su parte, la presidenta de la hoguera Albufereta, Julia Ñeco, ha subrayado a INFORMACIÓN que se están siguiendo los procedimientos acordados con las instituciones y colectivos vecinales durante la reunión del pasado septiembre: "Estamos entregando toda la documentación al Ayuntamiento y, en principio, esa será la ubicación".

Desde la Federació de Fogueres señalan que ya mantuvieron reuniones con la asociación de vecinos para encontrar un lugar de consenso y que el proyecto deberá superar los trámites habituales: presentación del proyecto técnico y posterior aprobación municipal.

Este diario se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Alicante, aunque por el momento no ha obtenido respuesta. Y es que pese al malestar de estos 150 vecinos, todo apunta a que el proceso para levantar la hoguera el próximo mes de junio sigue su curso.