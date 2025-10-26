Ramón Riquelme, Alicante puro

Alicante es arroz. De carne o pescado, seco o meloso. Cada rincón de la provincia tiene su especialidad y tenemos magníficos cocineros reconocidos por su excelencia culinaria. Pero si hay alguien que ha hecho del arroz el motor de su vida y que ha dado a conocer este plato por todo el mundo, ese es Ramón Riquelme, que ayer recibió un merecido y multitudinario homenaje por sus cincuenta años en la profesión.

Llegó en olor de multitudes, como no podía ser menos. Todo el mundo quería acercarse y saludar a este hombre, de origen humilde y que ha conseguido el éxito llevando sus arroces gigantes por todo el mundo. De la mano de Juan Carlos Gumiel, el acto transcurrió a ritmo de bolero. Al principio pensábamos que sería solo con un single (qué bonito el de “Cartuchos de patatas en el Postiguet”), pero recorrimos su vida con un emotivo LP que fue narrando la intensa vida de Ramón.

Un emocionado Ramón recibe los primeros saludos de la familia. / Pilar Cortés

Toda la familia estuvo involucrada en la celebración. Hijos, sobrinos, primos participaron en la organización. Las chicas, ideales de granate, recibieron a los cientos de invitados que quisieron arropar al homenajeado. Entre ellos, los populares Manuel Villar, Lidia López, Julio Calero, Mari Carmen de España, Cristina Martínez o Lola Peña. De Voz, Carmen Robledillo. Del PSOE Ángel Franco y Gabriel Echávarri, al que no veíamos hace tiempo y que pasó raudo y veloz, saludando a unos y a otros con una sonrisa, pero con mucha prisa. Más asistentes como David Olivares, Adriana Vico, Alfredo Llopis, Manuel Palomar o Miguel Ángel Jiménez Parejo.

El primero que quiso intervenir fue Moncho Riquelme, emocionado al ver el jardín de la Finca Jardines Vistahermosa “lleno de amigos, de gente que ha formado parte del camino de mi padre; este es el mejor regalo que podíamos recibir. Este homenaje no solo celebra su trabajo, sino también la amistad, el respeto y el cariño que ha sabido sembrar durante tantos años. Hoy somos conscientes que todo el esfuerzo ha merecido la pena”.

Mayte Figueiras, Paqui Martínez, Reme Tortosa, Elías Pastor, Juan Manuel Ferrer y Ginés Blázquez. / Pilar Cortés

Los boleros salpicaban las intervenciones y nos explicaban la trayectoria vital de Ramón, junto a sus declaraciones. Tiene dos hermanos y una hermana. Su madre le enseñó el secreto del arroz. Con diez años comenzó a trabajar repartiendo latas para un comercio de ultramarinos. En los 80 empieza con las paellas en la calle San Mateo. Su amigo Casimiro le buscó para hacer una paella de 200 en el barrio de Carolinas. “Salió bordá”, asegura Riquelme. Al año siguiente le pidieron de Confrides que hiciera una de 400. “Y ahí empesó la cosa”. Calcula que habrán comido de sus arroces unas ochenta mil personas. Ha cocinado por todo el mundo llevando el nombre de Alicante con inmenso orgullo.

Pero no solo ha sido un grande de la cocina. Ha participado en la Semana Santa (“me he dejado la piel por Santa Cruz. Y le he metido ese cariño a mis cinco hijos, todos costaleros”), los “Moros y Cristianos”, las hogueras; le han gustado los toros, el flamenco, el deporte…

José María Choclán, Marisa García-Romeu, Gogo González y Miguel Ángel Jiménez Parejo. / Pilar Cortés

Y quiso agradecer a los que le apoyaron en todas esas iniciativas con un regalo muy especial… ¡una paella! El primero en recibirlo, el alcalde de Confrides, Rubén Picó, primer municipio que apostó por la paella gigante; la concejalía de Comercio y la de Turismo, que recogieron Lidia López y Manolo Villar; al patronato de Santa Cruz que recibió Andrés Mas; a su hermandad Juan Carlos Gil; y uno muy especial: a todos los trabajadores que le han acompañado durante estos cincuenta años.

Y a su familia, porque si de algo presume sin rubor es de ir siempre de la mano con sus cinco hijos y su mujer, y todos los que se han ido añadiendo han formado una verdadera piña. Recogieron un ramo de flores Alejandra Gómez Carreira por su incansable trabajo y Rocío Riquelme, de las más jóvenes y entusiastas de la familia.

Ramón Riquelme rodeado por tres de sus hijos. / Pilar Cortés

Nos fuimos enterando por sus palabras que si cree que tiene un valor añadido es que es fan del trabajo (“será porque hago lo que me gusta”) y que no habla mal de nadie. “Ché, no me cuentes ná”, contesta cuando van con correveidiles, comentario que levantó las risas de muchos de los presentes, como José Manuel Lledó, Paco Bernabé, José María Choclán, Marisa García-Romeu, Gabriela Córdoba, Luis Castillo, María Luisa Rivera, Beatriz Oliva, Ana Carretero o Ginés Blázquez.

Y siguieron los reconocimientos, en este caso, a las empresas y colaboradores que han estado siempre apoyando a Riquelme: Pablo Rico, Pedro Garrido, Pedro Boj (Anís Tenis), la empresa Carmencita (recogió Carlos Corredor), Martín Sanz (recogió Guillermo Guarc), Julio Senén, Jorge Gas, Miguel Cutillas y Ana Aroca, Cristina Portero (Coca-cola), Jorge Rocamora (Estrella de Levante), Hermanos Guardiola (Paula Guardiola), Javier Brocal (GMA), Marcos Marín (Pescados Pinto) o Juan Luis Míchel (La manzana de San Blas). También se llevó su gratitud un sorprendido Juan Carlos Gumiel, gran amigo de la familia.

El homenajeado junto a su mujer, Amparo Sánchez Manzanaro. / Pilar Cortés

Y como colofón, el homenaje a la mujer de Ramón, Amparo Sánchez Manzanaro, el pilar silencioso pero firme de este clan familiar, que no hubiera sido lo mismo sin su entrega y amor incondicional. Compañera leal, madre ejemplar y alma serena de esta piña.

Pero no terminaron los momentos especiales, porque a Ramón Riquelme le llegó el turno de recibir también sus galardones. Alfredo Llopis, presidente de la Junta Mayor de la Semana Santa, le entregó máxima distinción de esta entidad. El Rotary Club de Alicante lo nombró “Rotario de honor”, distinción que entregaron Pablo Rico y Lola Peña; y por parte del ayuntamiento y de la mano de Manuel Villar recibió la “Paella de oro”.

Cientos de personas arroparon a la familia Riquelme. / Pilar Cortés

Y el fin de fiesta, el himno de Alicante, una ciudad rendida a un alicantino puro, aunque… ¡haya tenido que abandonar por salud sus famosos puros!