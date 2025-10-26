Cambio climático
Sin socorrismo pese a ampliarse la época de baño salvo en Benidorm y Alicante
La prolongación del calor por el cambio climático deja la mayoría de los arenales sin protección pese a la presencia de cientos de bañistas
Pese a ampliarse cada vez más la temporada de baño en la provincia de Alicante por el cambio climático, esto no se está viendo acompañado de una prolongación de los servicios de socorrismo en las playas.
El verano de cinco y seis meses no se ve por ahora reflejado en la presencia de efectivos de salvamento por ejemplo en la segunda quincena de octubre, salvo contadas excepciones.
Ahora mismo, solo Benidorm mantiene un servicio diario que se extiende a todo el año, mientras que Alicante dispone de salvamento los fines de semana de octubre, por lo que acaba este domingo.
Así, tal y como publicó INFORMACIÓN el pasado 2 de junio, solo una cuarta parte de los municipios de Alicante tenían ya socorrismo diario en todas sus playas al inicio del verano meteorológico.
La campaña veraniega arrancaba así con muchas localidades sin socorristas, con servicio solo en algunos arenales, o solo fines de semana, a pesar del trágico inicio de temporada de 2024 con 12 muertos.
Y en cuanto a cuándo acaban, en la mayoría de casos el servicio diario cesa el 15 de septiembre, quedando después solo los fines de semana pero limitado a algunos arenales y con menos personal, acabando ya el servicio en cualquier caso con el puente del 12 de octubre.
Benidorm, baño todo el año
Benidorm es la gran excepción. Del 1 de octubre hasta Semana Santa está operativo todos los días de 10 a 17 horas. Después, hasta el 30 de junio, funciona de 10 a 19 horas. Y julio, agosto y setiembre, de 9 a 20 horas. Es con diferencia el más completo.
Algunas localidades han adelantado el inicio o retrasado la finalización en los últimos años, pero siguen dejando lagunas importantes, sobre todo entre semana, pese a que cientos de personas han estado acudiendo de lunes a viernes a los arenales sin contar con socorristas, salvo en Benidorm.
En el caso de Alicante capital, el servicio se prolonga en octubre en el Postiguet y la Playa de San Juan, durante los fines de semana. Después ya no habrá hasta Semana Santa. En Elche, El Campello, Dénia, Torrevieja y Xàbia acabó el 12 de octubre, y en Santa Pola, Orihuela o La Vila terminó en septiembre.
El director del Laboratorio de Climatología de la UA, Jorge Olcina, ya insistió el pasado junio en declaraciones a INFORMACIÓN en la necesidad de adaptar estos servicios a la nueva realidad: "Siempre he dicho que los servicios de socorro tendrían que estar activos desde el 1 de junio hasta el 15 de octubre como mínimo. Y en las zonas de alta afluencia turística incluso desde el 1 de mayo hasta el 31 de octubre".
El climatólogo entiende que estos servicios dependen de contratos en vigor y los costes, pero hay que tener en cuenta el prolongar la vigilancia en función de las posibilidades de baño y la afluencia a las playas.
Suscríbete para seguir leyendo
- La borrasca Benjamin llega a Alicante: Aemet lanza una nueva alerta para el jueves
- El 'nuevo' paseo de la playa de San Juan de Alicante: 130 palmeras más, un carril bici prolongado y alumbrado renovado
- Los directores de colegios e institutos de Alicante descartan asumir la gestión y responsabilidad ante unas inundaciones
- Alicante ya tiene Reyes Magos para 2026
- Una sorpresa desagradable a las puertas del cementerio de Alicante a días de Todos los Santos
- Alicante lanza el concurso de mascletás y fuegos artificiales de las Hogueras 2026 con novedades en tiempo y ubicación
- La borrasca Benjamin sacude la provincia de Alicante y Aemet activa el aviso amarillo por viento
- Impotencia en el centro social Isla de Cuba de Alicante