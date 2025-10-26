Sin socorrismo pese a ampliarse la época de baño salvo en Benidorm y Alicante

Pese a ampliarse cada vez más la temporada de baño en la provincia de Alicante por el cambio climático, esto no se está viendo acompañado de una prolongación de los servicios de socorrismo en las playas.

El verano de cinco y seis meses no se ve por ahora reflejado en la presencia de efectivos de salvamento por ejemplo en la segunda quincena de octubre, salvo contadas excepciones.

Ahora mismo, solo Benidorm mantiene un servicio diario que se extiende a todo el año, mientras que Alicante dispone de salvamento los fines de semana de octubre, por lo que acaba este domingo.

Así, tal y como publicó INFORMACIÓN el pasado 2 de junio, solo una cuarta parte de los municipios de Alicante tenían ya socorrismo diario en todas sus playas al inicio del verano meteorológico.

La playa del Postiguet, en una imagen de este pasado martes, sin vigilancia / ALEX DOMINGUEZ

La campaña veraniega arrancaba así con muchas localidades sin socorristas, con servicio solo en algunos arenales, o solo fines de semana, a pesar del trágico inicio de temporada de 2024 con 12 muertos.

Y en cuanto a cuándo acaban, en la mayoría de casos el servicio diario cesa el 15 de septiembre, quedando después solo los fines de semana pero limitado a algunos arenales y con menos personal, acabando ya el servicio en cualquier caso con el puente del 12 de octubre.

Benidorm, baño todo el año

Benidorm es la gran excepción. Del 1 de octubre hasta Semana Santa está operativo todos los días de 10 a 17 horas. Después, hasta el 30 de junio, funciona de 10 a 19 horas. Y julio, agosto y setiembre, de 9 a 20 horas. Es con diferencia el más completo.

Algunas localidades han adelantado el inicio o retrasado la finalización en los últimos años, pero siguen dejando lagunas importantes, sobre todo entre semana, pese a que cientos de personas han estado acudiendo de lunes a viernes a los arenales sin contar con socorristas, salvo en Benidorm.

Imagen de la playa de Benidorm esta semana / Jose Navarro

En el caso de Alicante capital, el servicio se prolonga en octubre en el Postiguet y la Playa de San Juan, durante los fines de semana. Después ya no habrá hasta Semana Santa. En Elche, El Campello, Dénia, Torrevieja y Xàbia acabó el 12 de octubre, y en Santa Pola, Orihuela o La Vila terminó en septiembre.

El director del Laboratorio de Climatología de la UA, Jorge Olcina, ya insistió el pasado junio en declaraciones a INFORMACIÓN en la necesidad de adaptar estos servicios a la nueva realidad: "Siempre he dicho que los servicios de socorro tendrían que estar activos desde el 1 de junio hasta el 15 de octubre como mínimo. Y en las zonas de alta afluencia turística incluso desde el 1 de mayo hasta el 31 de octubre".

El climatólogo entiende que estos servicios dependen de contratos en vigor y los costes, pero hay que tener en cuenta el prolongar la vigilancia en función de las posibilidades de baño y la afluencia a las playas.