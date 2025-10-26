El tiempo en Alicante: la Aemet anuncia precipitaciones y fuertes rachas de viento

La provincia de Alicante dejará atrás los días de sol y temperaturas casi veraniegas para dar paso a un ambiente típicamente otoñal, con cielos cubiertos, lluvias débiles y un notable descenso de las máximas a partir de hoy domingo. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la provincia de Alicante vivirá este domingo un cambio de tiempo marcado por el aumento de la nubosidad, el descenso térmico y rachas moderadas de viento del este y noreste, especialmente en el litoral. El giro será más evidente en la costa y en las comarcas del interior, donde la humedad devolverá el ambiente plenamente otoñal.

El tiempo en Alicante

La jornada de hoy estará dominada por cielos nubosos y un descenso de las temperaturas. Las máximas rondarán los 29 °C, pero el protagonismo lo tendrá el viento del noreste, con rachas de hasta 35 km/h a primeras horas de la tarde y posibles lloviznas aisladas. El lunes se espera una mejoría, con menos nubosidad, temperaturas máximas más suaves en torno a los 24–25 °C y viento flojo de componente variable.

El tiempo en Elche

El domingo llega con cielo cubierto y un aumento de la humedad que dejará el ambiente más fresco y pesado. Se esperan lluvias débiles en algunos momentos del día y viento del este moderado, con rachas que podrán acercarse a los 30 km/h. El lunes el panorama será más tranquilo, con intervalos nubosos, sin lluvias destacables y máximas alrededor de los 25 °C.

El tiempo en Benidorm

Hoy se espera un aumento notable de la nubosidad y posibilidad de lluvias débiles en el litoral norte. El viento del noreste soplará con rachas de hasta 30–35 km/h, contribuyendo a un ambiente más fresco y húmedo. El lunes disminuirá la intensidad del viento y el cielo alternará nubes medias y claros, con temperaturas que se mantendrán entre los 23 y 24 °C.

El tiempo en Elda

El domingo trae un cambio de tiempo con cielos nubosos y lluvias débiles que marcarán el regreso del ambiente otoñal al Vinalopó. Las temperaturas bajarán varios grados respecto a días anteriores, con máximas en torno a los 25 °C y viento del este moderado. El lunes la situación se estabilizará, con cielos más despejados y viento flojo, manteniendo un ambiente fresco.

El tiempo en Torrevieja

Hoy el cielo permanecerá muy nuboso con posibilidad de lluvias dispersas a lo largo del día. El viento del este soplará moderado, con rachas que podrán alcanzar los 35 km/h, y las máximas se quedarán cerca de los 26 °C. El lunes mejorará la situación, con más claros, menor intensidad del viento y temperaturas algo más suaves.

El tiempo en Orihuela

El domingo estará marcado por la nubosidad y la posibilidad de lluvias débiles en la Vega Baja. El viento del este soplará moderado, con rachas próximas a 30 km/h, y las temperaturas descenderán notablemente, con máximas que no superarán los 26 °C. El lunes se prevé una jornada más estable, con menos nubes, sin lluvia y un ligero repunte térmico.

El tiempo en Alcoy

Hoy el cielo permanecerá muy nuboso y se esperan precipitaciones débiles que dejarán un ambiente plenamente otoñal en el interior norte. Las máximas no superarán los 19 °C, y el viento del este soplará moderado, acentuando la sensación de frío. El lunes el tiempo será más estable, con cielos parcialmente despejados y temperaturas algo más suaves.

El tiempo en Dénia

El domingo se presenta con cielo cubierto y posibilidad de lluvias intermitentes, especialmente durante la tarde. El viento del norte soplará moderado, con rachas que rondarán los 35 km/h, y las temperaturas máximas caerán hasta los 24 °C, generando un ambiente fresco y húmedo en el litoral norte. El lunes la nubosidad disminuirá, el viento amainará y el tiempo será más apacible, con valores térmicos suaves y sin precipitaciones destacables.