Usuarios de la Biblioteca Azorín reclaman la compra de nuevos libros y la reforma del centro

Coincidiendo con la celebración del Día Internacional de las Bibliotecas, el pasado viernes, los usuarios de la Biblioteca Pública Azorín de Alicante denunciaron el estado de abandono del centro que, aseguran, arrastra desde hace años, pese a la reforma integral prometida desde el 2008 por sucesivos gobiernos. Reclaman tanto la rehabilitación completa de las instalaciones como la adquisición regular de novedades bibliográficas, que según apuntan no se compran desde hace dos años.

Estas demandas se dirigen tanto al Ministerio de Cultura como a la Conselleria de Cultura, ya que, aunque las infraestructuras son de titularidad estatal, su gestión depende de la Generalitat Valenciana. Los usuarios, que recientemente han constituido la Asociación de Amigos de la Biblioteca Azorín, exigen “que se acometa sin demora la rehabilitación del edificio, dotándolo de libros sin cicatería y de los medios materiales y personales necesarios para la difusión de la cultura”.

El presidente de la asociación, José Ramón Navarro, explica que el principal objetivo del colectivo es “velar por una mayor salud cultural del centro y promover actividades que fortalezcan su rol en la sociedad, así como reflexionar sobre su función en la actualidad con avances como la inteligencia artificial”. Sin embargo, insiste en que también es necesario reivindicar que las instituciones “tomen medidas concretas para revitalizar el centro con los medios materiales y humanos necesarios”.

Usuarios de la Biblioteca Azorín de Alicante frente a la Subdelegación del Gobierno / Rafa Arjones

Para exigir una respuesta institucional, la asociación ha registrado tres escritos ante la Subdelegación del Gobierno, dirigidos al Ayuntamiento, a la Conselleria y al Ministerio de Cultura. Los usuarios lamentan la falta de compromiso de las administraciones y critican que “una ciudad que ocupa el décimo lugar en población en España no disponga de una biblioteca en condiciones”. También cuestionan los continuos retrasos en el proyecto de rehabilitación, al considerar que “excusas como el supuesto estudio arqueológico solo sirven para retrasar una actuación que ninguna administración parece dispuesta a asumir”.

Una reforma olvidada

En una carta al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, la asociación denuncia el “deterioro general” del edificio y exige una “implicación decidida” ante lo que califican como una “emergencia cultural” en la ciudad. Recuerdan que desde su construcción en los años 70, la biblioteca “no ha sido objeto de ninguna reforma ni mejora significativa”, hasta el punto de que algunas salas permanecen cerradas por motivos de seguridad. Hay que recordar que su sala general ha permanecido cerrada hasta hace poco de manera intermitente.

El colectivo lamenta que, aunque hace más de cinco años se aprobó un proyecto de rehabilitación, este “nunca se ejecutó ni se ofrecieron explicaciones” sobre su parálisis. La reforma integral prometida desde 2008, con la última licitación anunciada por Miquel Iceta en 2023 por 12,1 millones de euros, aún no se ha materializado. Paralelamente, la asociación ha remitido un segundo escrito al Ayuntamiento de Alicante para reclamar la licencia municipal necesaria para la ejecución de las obras, un trámite que consideran “imprescindible” para que el proyecto pueda ponerse en marcha.

Interior de la sala general de la Biblioteca Azorín, en horario matutino / ALEX DOMÍNGUEZ

En la carta, la asociación destaca que Alicante, con cerca de 358.000 habitantes, “carece de una biblioteca pública a la altura de su dimensión cultural” y denuncia la “desproporción” respecto a otras capitales, considerando que “ninguna administración está velando por el centro”. Por ello, solicitan información detallada sobre plazos, partidas presupuestarias y ejecución del proyecto, además de una intervención urgente para garantizar que la Biblioteca Azorín recupere su papel como referente cultural.

Mejoras en la gestión

La reivindicación no se limita al edificio, sino también a la gestión de sus servicios. La asociación denuncia que, pese a la confirmación verbal de la Conselleria de Cultura sobre la compra “inminente” de nuevos títulos, esta no se ha materializado. El último lote de libros, que se adquirió el pasado año, provino de los fondos europeos Next Generation, gestionados por el Ministerio de Cultura, y no de una partida autonómica.

Por ello, reclaman un procedimiento de adquisición de libros "idóneo, regular y ágil", que garantice la llegada periódica de novedades y permita la participación de librerías locales, como se hacía anteriormente. También exigen mayor transparencia en los criterios de selección de las obras.

Fachada de la biblioteca Azorín, en el Paseíto Ramiro / ALEX DOMÍNGUEZ

Además, solicitan ampliar el horario de apertura de la biblioteca, tanto entre semana como los fines de semana. "Hasta hace pocos años, permanecía abierta los sábados por la mañana, lo que facilitaba el acceso a estudiantes, familias y trabajadores", apuntan. La asociación recuerda, además, que la Azorín es actualmente la única biblioteca de gran tamaño de la ciudad, un espacio que consideran "vital" para la cultura y la democracia local.

El vigente Real Decreto 582/1989, que aprueba el Reglamento de Bibliotecas Públicas del Estado y del Sistema Español de Bibliotecas, establece en su Artículo 18.4 que “las bibliotecas estarán abiertas al público distribuidas en seis días por semana”, lo que respalda legalmente esta petición.

Desde la asociación insisten en que la Biblioteca Azorín es “un medio para enriquecer la experiencia de la libertad, incentivar el espíritu crítico y fortalecer la democracia” e invitan a la ciudadanía a sumarse a su iniciativa, al tiempo que apelan a la colaboración de las administraciones estatal, autonómica y local para recuperar la vitalidad cultural de uno de los centros más emblemáticos de Alicante.