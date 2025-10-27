Cuarto cambio en las cuentas de Alicante para 2025: medio millón para obras de emergencia en el castillo de Santa Bárbara

El Ayuntamiento de Alicante aprueba el cuarto cambio presupuestario del 2025, con el que se destinarán 500.000 euros a las obras de emergencia en el castillo de Santa Bárbara. Unos trabajos impulsados de manera urgente en las últimas semanas después de que se detectase un "grave peligro de desprendimientos" y que ya han comenzado en el exterior de la fortaleza.

La Comisión de Hacienda ha aprobado este lunes el expediente de la nueva modificación de crédito del presupuesto municipal 2025, por valor de medio millón de euros, para acometer los trabajos de emergencia que se están llevando a cabo en la ladera noroeste del monte Benacantil ante el riesgo detectado recientemente. El cambio contable ha sido validado, pendiente de recibir el visto bueno definitivo en el pleno del próximo jueves, con los votos a favor del PP, el PSOE, Vox y Compromís, además de la abstención de EU-Podemos.

Al respecto, la concejala de Hacienda, Nayma Beldjilali, ha señalado que esta modificación de créditos es "necesaria", al tratarse de "una situación sobrevenida" que se debe acometer de emergencia "para garantizar la seguridad en las inmediaciones del castillo", por lo que ha agradecido el voto a favor de la mayoría de grupos municipales: "Espero que se mantenga en el próximo pleno municipal", ha señalado.

Obras en marcha

Durante la ejecución de otras obras, las de la conexión peatonal desde La Ereta al portón de acceso al castillo, se detectó la existencia de zonas de la ladera con un elevado riesgo de desprendimientos de material rocoso. A la vista de la información técnica y "ante la posibilidad real de caída de elementos desde el macizo rocoso al interior del ámbito de la obra referida", se procedió a la paralización total de la obra, desde el día 19 de agosto de 2025, quedando suspendida la ejecución de cualquier trabajo así como el acceso de personal a la misma, con el fin de prevenir eventuales riesgos derivados de posibles desprendimientos.

Los trabajos de emergencia en el castillo de Santa Bárbara ya han comenzado, con la colocación de las mallas de protección, y continuarán el año que viene con un presupuesto total de 1,5 millones de euros. La actuación consiste en la ejecución de las obras de protección y contención de material pétreo inestable en el macizo rocoso del Benacantil, bajo el macho de la fortaleza, extensibles al frente situado junto al parque de la Ereta, así como a otras zonas puntuales que requieran dichas medidas u otras tendentes a evitar riesgos por desprendimientos. La contratación de las obras a CHM se aprobó en Junta de Gobierno Local el pasado 2 de septiembre y fueron declaradas de emergencia, de manera que se agilizó el proceso para que pudieran iniciarse a la mayor brevedad.

Del mismo modo, en la comisión de este lunes han salido adelante otras dos modificaciones de crédito, en este caso para el Patronato Municipal de Turismo y la Agencia Local de Desarrollo Económico y Social. También se ha aprobado el incremento de la cuantía global de productividad dentro de la carrera profesional de los funcionarios municipales, dentro del acuerdo del equipo de gobierno con Vox.