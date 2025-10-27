Ecologistas en Acción se rebela contra su expulsión del registro del Ayuntamiento de Alicante

La asociación Ecologistas en Acción recurre su "expulsión" del listado oficial del Ayuntamiento de Alicante, después de que el gobierno local diese de baja al colectivo del registro municipal de entidades por no presentar la memoria anual exigida. La agrupación sostiene que no fue debidamente notificada y reclama dejar sin efecto su eliminación.

El pasado 30 de septiembre, la Junta de Gobierno Local constató la eliminación de medio centenar de asociaciones de Alicante, a las que el Ayuntamiento dio de baja del registro municipal. El ejecutivo local procedió al "borrado" después de advertir a un centenar de agrupaciones de que, si no subsanaban su situación, serían suprimidas del listado oficial, del que no podrán volver a formar parte hasta dentro de, al menos, un año. Tras este toque de atención, buena parte de los afectados presentaron la requerida memoria, por lo que fueron finalmente "salvadas".

Entre las que se pusieron al corriente, no se encontraba Ecologistas en Acción, que fue suprimida. Sin embargo, el colectivo apunta que no fue debidamente notificado de su situación y pide dar marcha atrás a la expulsión, que le impide poder participar en los plenos municipales o recibir subvenciones municipales. Su coordinador, Carlos Arribas, reconoce que recibió un correo electrónico del Ayuntamiento el 7 de marzo, pero que este fue a parar a la bandeja de "no deseados", sin que pudiera ser consultado.

"No hubo notificación"

Al respecto, Arribas apunta que no se empleó el sistema oficial de notificaciones del servicio de Dirección Electrónica Habilitada Única (DEHÚ) del Gobierno de España, medio por el que sí se comunicó su baja del registro de entidades del Ayuntamiento. Ese canal conlleva la emisión de un certificado de aceptación de la notificación, un número de identificación y la fecha de la puesta a disposición de la notificación para el receptor de la misma.

Sobre la actividad desarrollada por Ecologistas en Acción, el coordinador de la asociación rechaza el motivo esgrimido por el Ayuntamiento para la baja: no haber demostrado actividad por un periodo de más de un año natural. "Es obvio que durante 2024 la asociación ha llevado a cabo múltiples actividades reflejadas en la Memoria de Actividades". Acciones entre las que se encuentra la presentación de alegaciones al proyecto de Implantación de la Zona de Bajas Emisiones o la Ordenanza Reguladora de la Tasa de Residuos.

Por todo ello, Ecologistas en Acción solicita que se deje sin efecto su eliminación del registro de entidades del Ayuntamiento de Alicante, por ser un acto "nulo de pleno derecho", y que se retrotraiga el expediente a la fase de presentación de la memoria y documentación exigida por el artículo 28 del Reglamento Orgánico de los Distritos y Participación Ciudadana.