Un fallo en las obras del paseo de Niza deja secos los lavapiés de la playa de San Juan en Alicante

El paseo de Niza, en la playa de San Juan de Alicante, estrena estos días imagen tras casi un año de obras. Pero bajo esa imagen de renovación, algo no funciona. Desde hace días, los lavapiés de la playa de San Juan no tienen agua. Lo que para algunos podría parecer una molestia menor, se ha convertido en un inconveniente para bañistas y paseantes que todavía disfrutan del mar durante el mes de octubre.

El fallo, según confirman fuentes del Ayuntamiento de Alicante, se debe a "problemas con las tuberías por las obras del paseo", aunque no precisan desde cuándo ocurre ni cuándo se restablecerá el servicio. "Están ya en ello para solucionarlo", se limitan a señalar desde el Consistorio a preguntas de INFORMACIÓN. Lo cierto es que los pulsadores no responden y el agua no sale, dejando a los usuarios con la arena pegada a los pies y sin alternativa práctica.

A pocos metros, en la vecina playa de Muchavista, en el término municipal de El Campello, los lavapiés sí funcionan con normalidad. Esa simple diferencia ha llevado a algunos bañistas a cambiar de arenal. "En San Juan no están funcionando pero en Campello sí. Llevamos una semana viéndolo y pensamos que es por las obras", comenta Elena García. "Parece que es así porque está la arena levantada y están cavando y poniendo riego por goteo a las palmeras, e igual por eso están cortados. Pero no estaría de más que pusieran un cartel de que no van, así la gente por lo menos estaría sobre aviso", afirma García.

Los bañistas lo notan: "Es muy incómodo"

Entre los paseantes, la impresión general es que el problema está relacionado con los trabajos que todavía se realizan junto a la arena. "La semana pasada ya lo notamos, pero pensábamos que sería algo puntual", comenta Estefanía Pombo, mientras intenta quitarse la arena con una toalla. "Esto afecta, mi madre quería lavarse los pies en los lavapiés y no hemos podido, así que nos ha tocado quitarnos la arena con la toalla, como toda la vida", señala Pombo.

Otros, como Pablo Moliner, que acude casi a diario a la playa, se muestran resignados. "No van los lavapiés, no. Normalmente, sí que funcionan, pero llevo viniendo desde hace una semana y no han funcionado ningún día", afirma Moliner quien resalta que le gustaría que estuvieran en marcha porque "es solo apretar y sale agua tras pulsar el pulsador. De esta forma es muy incómodo", destaca.

También hay quienes consideran que el servicio debería mantenerse operativo mientras siga abierta la temporada de baño, que en Alicante se extiende a los fines de semana del mes de octubre. "La última semana de septiembre sí que funcionaban, pero se ve que ahora ya no", apunta María Díaz. "Ahora es temporada de baño, hasta que acaba octubre y, si hay socorrista, creo que tendrían que estar funcionando los lavapiés".

Obras y falta de información

Las obras en la avenida de Niza, que el alcalde Luis Barcala anunció el pasado viernes como "prácticamente terminadas", han supuesto una inversión de 3,9 millones de euros. Sin embargo, esta modernización ha traído consigo, de forma inesperada, un problema básico: la falta de agua en los lavapiés. "Estos lavapiés deberían funcionar todo el año. Esto es la playa de San Juan", protesta Jorge Javier Gómez, habitual del arenal."“Si te acercas un poco a El Campello, funcionan todos. Menuda diferencia. Aquí, en cuanto acaba el verano, parece que nos olvidan de nosotros", destaca Gómez.

La situación no solo molesta a los bañistas, sino también a quienes utilizan la playa para otras actividades. Fernando Rodríguez, aficionado a la calistenia, se queja de la falta de servicios: "Después de entrenar, siempre me limpio los pies y las manos antes de irme. Es una cuestión de higiene, y ahora no se puede. No entiendo por qué no los mantienen activos si la playa sigue llena", asegura Rodríguez.

El Ayuntamiento de Alicante insiste en que se trata de un fallo puntual derivado de los trabajos en curso en el paseo de Niza, aunque no concreta plazos. Mientras tanto, los usuarios tendrán que seguir recurriendo a la vieja técnica de la toalla o a un paseo improvisado hasta El Campello para poder deshacerse de la arena.