La falta de conserjes vuelve a Alicante: profesores hacen de bedel en un colegio

"Llevamos 11 días sin conserje, gracias por la comprensión". Es el mensaje que este lunes daba la bienvenida al colegio San Blas de Alicante, un centro educativo donde los profesores han tenido que encargarse de abrir la puerta al inicio y final de las clases, de contestar las llamadas y de acompañar a los alumnos hasta su aula cuando llegan tarde, entre otras cuestiones.

De nuevo, otro colegio se ha visto afectado por el retraso a la hora de sustituir a los bedeles, como ocurrió durante todo el curso pasado en la ciudad. En estas instalaciones, los docentes hacen turnos para cubrir el puesto de ordenanza y no dejar desatendidos a los alumnos en la clase. Un esfuerzo extra que se une a otro inconveniente, porque a estas alturas del curso todavía la plantilla de profesorado no está cubierta.

La historia se repite en Alicante y vuelve a poner en evidencia los problemas para cubrir las bajas de estos profesionales por parte del Ayuntamiento. En el colegio San Roque fueron los padres los que que tuvieron que hacer de conserjes el año pasado porque no enviaban al sustituto. La falta de un ordenanza en este centro educativo después de 23 días llevó a las familias a tomar las riendas para ayudar al equipo directivo y al profesorado porque no daban abasto. De hecho, el centro ha llegado a demandar un segundo conserje porque cuenta con tres entradas, al igual que el Azorín, según la federación de asociaciones de padres y madres Enric Valor. Los colegios La Almadraba y San Fernando también se quedaron sin esta figura y se quejaron el pasado curso.

El colegio San Blas de Alicante, con un cartel pidiendo comprensión a las familias por la falta de conserje / Jose Navarro

Bolsa de empleo

Este panorama llevó a la oposición a exigir una bolsa de empleo temporal para la sustitución de los conserjes y denunciaron la falta de personal y de planificación por parte del equipo de gobierno de Luis Barcala. Desde Compromís y EU Podem advirtieron de que haría falta un 20% más de conserjes para tener una ciudad gestionada con centros públicos abiertos de forma digna y decente.

Desde la Concejalía de Educación han declinado dar explicaciones a INFORMACIÓN sobre la tardanza en dotar de personal al colegio San Blas para las labores de conserjería.

Ya en 2023, el sindicato mayoritario que representa a los conserjes, cuyas funciones son las de vigilancia, mantenimiento y conservación de los edificios, el SEP CV, lamentaron que la cifra de bedeles en Alicante es insuficiente tanto en los servicios escolares, como en áreas como acción social o deportes. Según este colectivo, para los 51 centros de primaria, 3 de especial, 5 de adultos con dos turnos y 2 escuelas infantiles harían falta 66 personas, pero el personal está por debajo. El sindicato instó a tener a alguna persona más para cuando haya que cubrir bajas o vacaciones.